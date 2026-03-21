Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
Τον Λεπέτυμνο επισκέφτηκε σήμερα ο Παναγιώτης Δουδωνής, συζητώντας για τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού και της κυβερνητικής αδιαφορίας με τον Πρόεδρο Θέμη Καμένο και τον ιδιοκτήτη της πρότυπης Φάρμας «Καριοφύλλη», Γιώργο Καριοφύλλη.
Ο κ Δουδωνής αφού συνεχάρη τον κ Καμένο για την πρωτοβουλία του να προσφέρει δωρεάν το γάλα των ζώων του για να μη χαθεί άδικα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Είμαι σήμερα στον Λεπέτυμνο, στη φάρμα Καριοφύλλη. Μίλησα με τον πρόεδρο του Λεπέτυμνου, τον Θέμη Καμμένο, ο οποίος, σε μια συγκινητική πρωτοβουλία, χαρίζει το γάλα του σε όσους το έχουν ανάγκη. Για να δούμε και ποιοι είναι οι άνθρωποι της Λέσβου και η προσφορά τους.
Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία και, μάλιστα, σε μια επίδειξη κοινωνικού αυτοματισμού, προσπαθεί να στρέψει τους κτηνοτρόφους εναντίον των τυροκόμων και τον κόσμο εναντίον του πρώτου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι, όμως, καθόλου έτσι. Οι ευθύνες είναι κυβερνητικές, και για την αδιαφορία και την ολιγωρία μέχρι τώρα, για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά και για την πλήρη έλλειψη ενδιαφέροντος ώστε να υιοθετηθούν τα ρεαλιστικά μέτρα τα οποία προτείναμε ήδη από την πρώτη στιγμή.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».
