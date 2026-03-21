ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια

«Η εμφάνιση αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, σε μια ήδη ασφυκτική περίοδο για την κτηνοτροφία, απειλεί να διαλύσει την παραγωγική βάση του νησιού», επισημαίνουν με κοινή ανακοίνωση το τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και ο αρμόδιος τομεάρχης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζουν, «ενώ η μετάδοση της νόσου ήταν γνωστή στα απέναντι παράλια, ούτε η Περιφέρεια ούτε το αρμόδιο Υπουργείο έλαβαν έγκαιρα και επαρκή προληπτικά μέτρα» και η Λέσβος «έμεινε εκτεθειμένη σε έναν απολύτως προβλέψιμο κίνδυνο».

«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, η κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος τους, μετακυλίοντάς το στους ίδιους τους κτηνοτρόφους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρει συγκεκριμένα:

• «Δεν υπάρχει καμία σαφής πρόβλεψη για τη διαχείριση του αδιάθετου νωπού γάλακτος, το οποίο συσσωρεύεται καθημερινά, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και οδηγώντας σε άμεση οικονομική καταστροφή για τους παραγωγούς.

• »Δεν υπάρχει σχέδιο κάλυψης του κόστους βιοασφάλειας και απολύμανσης.

• »Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το αυξημένο κόστος εκτροφής λόγω περιορισμών.

• »Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την απώλεια εισοδήματος».

Όπως τονίζει, «η διακοπή της αγοράς γάλακτος έχει ήδη προκαλέσει ασφυξία σε εκατοντάδες εκμεταλλεύσεις. Μεγάλες ποσότητες παραγωγής μένουν καθημερινά αδιάθετες, οδηγώντας σε οικονομικό αδιέξοδο. Την ίδια στιγμή, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τους ελέγχους, τη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και την προστασία της αγοράς».

Επιπλέον, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, «η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει γιατί ανεστάλη η διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν ήδη παραχθεί και διακινηθεί από τη Λέσβο, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και πλήττοντας συνολικά την παραγωγική αλυσίδα – από τους κτηνοτρόφους έως τους τυροκόμους, τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και τους κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς. Η εμπειρία από προηγούμενες κρίσεις δείχνει τι σημαίνει καθυστέρηση και απουσία σχεδίου: απώλεια ζωικού κεφαλαίου, οικονομική ασφυξία, εγκατάλειψη της παραγωγής. Δεν πρέπει να επαναληφθεί», υπογραμμίζει, σημειώνοντας πως «η Λέσβος είναι κρίσιμος πυλώνας της ελληνικής κτηνοτροφίας», ενώ η νησιωτικότητα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, «λόγω κόστους και απομόνωσης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε:

• «ενεργοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης,

• »πλήρη κάλυψη του κόστους των μέτρων,

• »άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις,

• »ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών,

• »αυστηρούς ελέγχους στη διακίνηση,

• »διαφανή ενημέρωση των παραγωγών,

• »απρόσκοπτη και επαρκή τροφοδοσία με ζωοτροφές, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις».

«Η παρουσία κυβερνητικών στελεχών χωρίς λύσεις δεν αρκεί. Οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων αποτελούν κραυγή αγωνίας για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Καλούμε τους πολίτες να τις στηρίξουν. Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου δεν μπορούν να αφεθούν μόνοι τους. Η στήριξη πρέπει να είναι άμεση και ουσιαστική. Η ευθύνη είναι συγκεκριμένη», επισημαίνει καταληκτικά.