Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Λέσβος: Αναστέλλουν τη λειτουργία τους οι τυροκομικές μονάδες λόγω του αφθώδους πυρετού
Agro-in 20 Μαρτίου 2026, 14:21

Λέσβος: Αναστέλλουν τη λειτουργία τους οι τυροκομικές μονάδες λόγω του αφθώδους πυρετού

Αναστέλλουν τη λειτουργία τους από αύριο Σάββατο οι τυροκομικές μονάδες της Λέσβου - Αδιάθετες καθημερινά μεγάλες ποσότητες γάλακτος

Η λειτουργία των τυροκομικών μονάδων στη Μυτιλήνη αναστέλλεται από αύριο Σάββατο (21.03.2026), λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.

Όπως σημειώνει ο Σύλλογος των Τυροπαραγωγών της Λέσβου «μετά και τη λήψη απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δυνάμει της οποίας το νωπό γάλα των ευαίσθητων ειδών και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία έχουν ήδη παραχθεί ή θα παραχθούν στο επόμενο διάστημα, δεν διακινούνται εκτός της νήσου Λέσβου, διακόπτονται οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Νήσο Λέσβου προς τρίτες χώρες καθώς και το ενδοκοινοτικό εμπόριο, και η δέσμευση των γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν ήδη μετακινηθεί από 15 Ιανουαρίου 2026 και μετέπειτα από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη Ελλάδα».

Όπως σημειώνεται στην απόφαση του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Λέσβου «καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων μας». Πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλες ποσότητες γάλακτος της τάξης των 60 με 70.000 κιλών καθημερινά παραμένουν όχι μόνο αδιάθετες, ενώ το προϊόν αυτό 9.000 καταγεγραμμένων κτηνοτροφικών μονάδων του νησιού πρέπει – άγνωστο που – να πετιέται».

Η αναστολή θα διαρκέσει «έως την άρση των περιοριστικών μέτρων ή μέχρι την αποκατάσταση της δυνατότητας ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων».

«Οι επιχειρήσεις του Συλλόγου», αναφέρεται στην ανακοίνωση, «κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό των επιπτώσεων, ζητώντας με την από 18 Μαρτίου 2026 επιστολή τους, απευθυνόμενη προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την άμεση λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση των τυροκομικών μονάδων του νησιού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται (απώλεια στήριξης της κτηνοτροφίας του νησιού, απώλεια θέσεων εργασίας, κατάρρευση συγγενών δραστηριοτήτων, κατάρρευση συνεταιρισμών κ.λ.π.). Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνεται η άμεση άρση της απαγόρευσης διάθεσης εκτός Λέσβου των ώριμων τυροκομικών προϊόντων, υπό την αίρεση της τήρησης και πλήρους εφαρμογής όλων των μέτρων βιοασφάλειας, απολυμάνσεων και ελέγχου τήρησης αυτών από τους αρμόδιους φορείς, η άμεση οικονομική ενίσχυση και στήριξη μονάδων και παραγωγών, η άμεση έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου ή απόφασης που διασφαλίζει την αναστολή πληρωμών των ανειλημμένων οικονομικών υποχρεώσεων προς δημόσιους οργανισμούς, ασφαλιστικούς φορείς, δανειακές υποχρεώσεις προς τραπεζικά ιδρύματα και ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις προς ιδιώτες και νομικά πρόσωπα. Κατόπιν όμως της έκδοσης της αποφάσεως του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αδυνατούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους».

Και καταλήγουν οι τυροπαραγωγοί της Λέσβου: «Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η εξέλιξη αυτή είναι πλήρως ανεξάρτητη της βούλησης μας και οφείλεται αποκλειστικά στα υγειονομικά μέτρα που επεβλήθησαν από την πλευρά της πολιτείας».

Η επιστολή κοινοποιείται στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στους βουλευτές του Νομού, στους δημάρχους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον ΕΦΕΤ, στη Διεύθυνση Γεωργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης και τέλος στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού.

Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Στοματική υγιεινή: Tips για υγιές στόμα

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό και αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών

Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι – Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ
Σημαντικό μέρος των εισαγωγών σε ρύζι μπαίνει στην ΕΕ με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς στο πλαίσιο συμφωνιών - Άμεσες διορθωτικές ενέργειες ζητούν αγρότες και μεταποίηση της ΕΕ

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Ευλογιά προβάτων: Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ζωονόσου
«Οι επιτήδειοι παραμονεύουν και υπόσχονται 'εμβόλια σωτηρίας' με το αζημίωτο» δήλωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στην ευλογιά προβάτων

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»
Ενάμιση μήνα μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, οι αγρότες διαμηνύουν πως τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά διογκώνονται

Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο
«Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ στο Ιράν – Τι θέλει να πετύχει;
Ενώ το νησί Χαργκ είναι κρίσιμο για την πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κατάληψή του θα πείσει την Τεχεράνη να κάνει ειρήνη με τους όρους του Τραμπ

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα 2026 – Πρωταθλήτρια στις ανισότητες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις
«Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Η AI στην πρώτη γραμμή»: Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα
Ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί μία νέα εποχή, όπου η εξόντωση των εχθρών βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και η λογοδοσία χάνει το νόημα της

Γαλλία: Θα περάσει το Παρίσι στη δεξιά; – Δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών-τεστ ένα χρόνο πριν τις προεδρικές
Οι σχηματισμοί της παραδοσιακής δεξιάς αντιμετωπίζουν διλήμματα σχετικά με ενδεχόμενες συμμαχίες της με την άκρα δεξιά. Στο δεύτερο γύρο, η συνεργασία δεξιά επισημοποιήθηκε μόνο σε τρεις κοινότητες στην Γαλλία

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Σε εξέλιξη κρίσιμη συνάντηση Χαρίτση – Σακελλαρίδη για το μέλλον της Νέας Αριστεράς
Η συνάντηση πραγματοποιείται στα γραφεία της Νέας Αριστεράς, επί της Πατησίων - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι και οι σκέψεις παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση

Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με αφορμή τον ψηφιακό πολεοδομικό χάρτη της πόλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη»

Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»
Μέτρα για τους συνταξιούχους, την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ στηρίζει όλα τα αιτήματά τους

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»
H δήλωση αυτή έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από πλήγμα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

