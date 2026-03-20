Λέσβος: Καθολικό lockdown στα κτηνοτροφικά προϊόντα λόγω αφθώδους πυρετού – Καταστροφικό πλήγμα για το νησί
Agro-in 20 Μαρτίου 2026, 11:19

Λέσβος: Καθολικό lockdown στα κτηνοτροφικά προϊόντα λόγω αφθώδους πυρετού – Καταστροφικό πλήγμα για το νησί

Η Λέσβος σε κατάσταση συναγερμού - Απελπισμένοι και εξοργισμένοι οι κτηνοτρόφοι από τα μέτρα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει η Λέσβος, καθώς επιβάλεται καθολικό lockdown στα κτηνοτροφικά προϊόντα του νησιού και, μάλιστα, αναδρομικά για όσα από αυτά έχουν παραχθεί ή βγει από τη Λέσβο μετά τις 15 Ιανουαρίου, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ζωονόσος του αφθώδους πυρετού που εντοπίσθηκε σε μονάδα βοοειδών στην περιοχή της Πελόπης, την περασμένη Δευτέρα.

Και όλα αυτά, σε ένα νησί με την κτηνοτροφία να αποτελεί πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Λίγες μέρες πριν από το Πάσχα, μένουν απούλητα περισσότερα από 70.000 αμνοερίφια που επρόκειτο να εξαχθούν από το νησί, ενώ σταμάτησε η παραλαβή γάλακτος από περίπου 9.000 καταγεγραμμένες στα μητρώα κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες παράγουν αυτή την εποχή συνολικά 60 με 70 τόνους γάλακτος τη μέρα, με τιμή αγοράς 1,45 ευρώ το κιλό περίπου. Το γάλα είτε τυροκομείται σε μονάδες στη Λέσβο είτε εξάγεται σε εργοστάσια εκτός Ελλάδας, προκειμένου να τυροκομηθούν τα ονομαστά ΠΟΠ τυριά του νησιού όπως το λαδοτύρι.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε, αργά χθες (19/3) το απόγευμα, για τη λήψη επειγόντων μέτρων προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της ζωονόσου, ενώ έχει δοθεί και εντολή για την ενεργοποίηση των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου του αφθώδους πυρετού για τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού.

Στη Λέσβο οριοθετήθηκαν ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων, ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από την μολυσμένη εκτροφή και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη στο υπόλοιπο νησί. Η ισχύς των μέτρων στις ζώνες αυτές έχει οριστεί έως και τις 15 Μαΐου 2026.

Απαγόρευση διακίνησης γαλακτοκομικών προϊόντων

Ως προς τις μετακινήσεις ζώντων ζώων, ισχύει καθολική απαγόρευση όλων των μετακινήσεων των ευαίσθητων ειδών, δηλαδή βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, για σφαγή, πάχυνση, αναπαραγωγή ή βόσκηση, εντός της ζώνης προστασίας, της ζώνης επιτήρησης και της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης, για τουλάχιστον 10 ημέρες και έως την επαναξιολόγηση των μέτρων με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις νεότερες οδηγίες.

Για το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, προβλέπεται ότι το νωπό γάλα των ευαίσθητων ειδών και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν ήδη παραχθεί ή θα παραχθούν στο επόμενο διάστημα δεν διακινούνται εκτός της Λέσβου. Το νωπό γάλα μπορεί να μεταποιείται μόνο εντός της ίδιας ζώνης από την οποία προέρχεται, με τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, ενώ η θερμική επεξεργασία για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε παστερίωση ισοδύναμη με 72°C για 15 δευτερόλεπτα. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται στη Λέσβο καταναλώνονται αυστηρά εντός του νησιού μέχρι νεωτέρας.

Επιπλέον, τα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν ήδη παραχθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα από νωπό γάλα της Λέσβου, καθώς και τα προϊόντα που έχουν ήδη μετακινηθεί από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη Ελλάδα από 15 Ιανουαρίου 2026 και μετά, δεν διατίθενται στην αγορά μέχρι νεωτέρας.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τα οχήματα που μεταφέρουν νωπό γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα εντός της Λέσβου. Τα οχήματα αυτά οφείλουν να τηρούν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά, να διαθέτουν εξοπλισμό απολύμανσης, να λειτουργούν με διακριτή χρήση ανά ζώνη, να μην παραλαμβάνουν γάλα από ελεύθερες περιοχές όταν κινούνται σε απαγορευμένη ζώνη και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα παραστατικά καθαρισμού και απολύμανσης. Οι ίδιοι όροι ισχύουν και για τα οχήματα μεταφοράς γαλακτοκομικών προϊόντων.

Σταματούν οι σφαγές

Για το νωπό κρέας και τα προϊόντα κρέατος, απαγορεύονται ρητά όλες οι σφαγές των παραγωγικών ζώων στη Λέσβο μέχρι νεωτέρας. Σφάγια που προέρχονται από ζώα εκμεταλλεύσεων εκτός Λέσβου και ήδη βρίσκονται σε ψυκτικούς θαλάμους σφαγείων του νησιού μπορούν να διακινηθούν μόνο στην τοπική αγορά, εντός Λέσβου. Αντίθετα, σφάγια που προέρχονται από ζώα εκμεταλλεύσεων εντός Λέσβου μπορούν να διατεθούν στην τοπική αγορά μόνο κατόπιν θερμικής επεξεργασίας. Παράλληλα, απαγορεύεται η αποστολή σφαγίων, κρέατος, παρασκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη χώρα, άλλα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες μέχρι νεωτέρας.

Σε ό,τι αφορά τα ζωικά υποπροϊόντα, ισχύει ότι τα ζωικά υποπροϊόντα των δίχηλων ζώων που προέρχονται από τη Λέσβο, όπως νεκρά ζώα, κόπρος, γάλα, δέρματα, μαλλί, εντόσθια και λοιποί ιστοί από σφαγεία, απαγορεύεται να μετακινηθούν εκτός νήσου Λέσβου. Για τα σφαγεία προβλέπεται ειδική διαχείριση εντός νησιού, ενώ για τις δορές και τα δέρματα ορίζεται ότι μπορούν να οδηγούνται στις εγκεκριμένες μονάδες ενδιάμεσου χειρισμού του νησιού για αλάτιση και αποθήκευση μέχρι νεωτέρας.

Αντίστοιχα, για τις ζωοτροφές προβλέπεται ότι ισχύουν περιορισμοί στη διακίνησή τους από τη Λέσβο, στο πλαίσιο των συνολικών μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου.

Παράλληλα, στις εκτροφές που βρίσκονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης πραγματοποιούνται έλεγχοι και επισκέψεις με προτεραιότητα στη ζώνη προστασίας, κατά τις οποίες επαληθεύεται και η τήρηση των μέτρων βιοπροφύλαξης. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η περίφραξη, οι απολυμάνσεις τροχών οχημάτων και υποδημάτων στις εισόδους και εξόδους των εκμεταλλεύσεων, οι συνεχείς απολυμάνσεις υλικών και εξοπλισμού, η τήρηση αρχείου επισκεπτών και η χρήση προστατευτικής ένδυσης και υπόδησης.

Δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, «ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, και χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Μεταδίδεται τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο συγκαταλέγεται στα πλέον επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων και απαιτεί την άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου, βιοπροφύλαξης και περιορισμού των μετακινήσεων».

«Η Λέσβος», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναστασία Αντωνέλλη, αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, «ζει μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές των τελευταίων χρόνων. Ο αφθώδης πυρετός μπορεί να πυροδοτήσει ένα ντόμινο εξελίξεων που θα απειλήσει όχι μόνο την οικονομική αλλά και την κοινωνική συνοχή του νησιού».

Σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, επισκέπτεται τη Λέσβο ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αφροδίτη Τζιαντζή
