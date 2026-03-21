Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης

Μέρος των κτηνοτρόφων που βρίσκονταν έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατευθύνθηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου προχώρησε σε αποκλεισμό, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Από τον αποκλεισμό έχουν προκύψει ήδη επιπτώσεις στη λειτουργία του λιμανιού, καθώς Τούρκοι επισκέπτες που βρίσκονται στο νησί για ολιγοήμερες διακοπές με αφορμή την εορτή του Μπαιραμιού δεν μπορούν να προσεγγίσουν το λιμάνι προκειμένου να επιβιβαστούν στα πλοιάρια.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη στην Περιφέρεια, με τη συμμετοχή εκπροσώπου των τυροκόμων, με βασικό αίτημα το άνοιγμα των τυροκομείων, προκειμένου να απορροφηθεί η παραγωγή γάλακτος και να αποφευχθούν περαιτέρω επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα του νησιού.

