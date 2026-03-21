Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.
- Βίντεο σοκ με οδηγό ΙΧ να πέφτει πάνω σε ποδηλάτες στη Νέα Υόρκη - Ένας νεκρός
- Θρίλερ με την εξαφάνιση του 44χρονου Σωτήρη: Το περίεργο τηλεφώνημα και η έκκληση της μητέρας
- Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
- Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Μέρος των κτηνοτρόφων που βρίσκονταν έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατευθύνθηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου προχώρησε σε αποκλεισμό, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.
Από τον αποκλεισμό έχουν προκύψει ήδη επιπτώσεις στη λειτουργία του λιμανιού, καθώς Τούρκοι επισκέπτες που βρίσκονται στο νησί για ολιγοήμερες διακοπές με αφορμή την εορτή του Μπαιραμιού δεν μπορούν να προσεγγίσουν το λιμάνι προκειμένου να επιβιβαστούν στα πλοιάρια.
Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη στην Περιφέρεια, με τη συμμετοχή εκπροσώπου των τυροκόμων, με βασικό αίτημα το άνοιγμα των τυροκομείων, προκειμένου να απορροφηθεί η παραγωγή γάλακτος και να αποφευχθούν περαιτέρω επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα του νησιού.
Πηγή: stonisi.gr
- Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
- LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
- Ο Αταμάν σε Χουάντσο: «Έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο» (vid)
- Μάγια Χοκ: Πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά μυστηρίου του Netflix «The God of the Woods»
- Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
- Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
- Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Όγδοος ο Μέρλος στον τελικό του ύψους
- Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
