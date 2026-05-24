Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης, η οποία εξακολουθεί να δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, όπου διακομίστηκε από τα Χανιά όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρά τραύματα καθώς και αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Από την Ασφάλεια Χανίων διερευνάται ποια ήταν η αιτία που απεβίωσαν δύο από τα παιδιά της οικογένειας

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί μαζί με τη μητέρα του παιδιού ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων τη Δευτέρα, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αναφέρει το patris.gr. Εις βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας

Όπως είναι γνωστό, η νεαρή μητέρα, Ρομά στην καταγωγή, συνελήφθη από την πρώτη στιγμή της «κατάρρευσης» του παιδιού για το αδίκημα της έκθεσης, ενώ τα τρία αδερφάκια μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις αλλά και για προσωρινή φιλοξενία μέχρι να αποφασιστεί η περαιτέρω τύχη τους.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για το πώς τραυματίστηκε το κοριτσάκι, χωρίς να αποκλείεται ούτε κάποιο ατύχημα ούτε το ενδεχόμενο κακοποίησης μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Μέχρι στιγμής η εικόνα που σχηματίζεται είναι ότι και τα τέσσερα παιδάκια ζούσαν και μεγάλωναν σε ένα νοσηρό περιβάλλον όπου κυριαρχούσε η παραμέληση και η κακοποιητική συμπεριφορά.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διεξάγεται με μεγάλη προσοχή, στο «μικροσκόπιο» της Ασφάλειας Χανίων έχουν τεθεί και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της οικογένειας. Ερευνάται δηλαδή ποια ήταν η αιτία που απεβίωσαν.

Δεν έχει καταστεί σαφές αν όλα αυτά τα παιδιά είναι βιολογικά τέκνα του συλληφθέντος, υπηκόου Πακιστάν, ή μόνο κάποια απ’ αυτά. Πάντως, το κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με επισκληρίδιο αιμάτωμα και παλαιότερο κάταγμα φέρεται ως βιολογικό του παιδί.

Το χρονικό

Το μικρό κοριτσάκι μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν κατά την εξέταση σοβαρά τραύματα, παλιό κάταγμα στο βραχιόνιο και εκτεταμένους μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Άμεσα υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες έδειξαν το υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Το ιατρικό προσωπικό προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις, με τη συμμετοχή παιδοχειρουργού, καταφέρνοντας αρχικά να σταθεροποιήσει την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Εξαιτίας όμως της σοβαρότητας των τραυμάτων, αποφασίστηκε η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο.

Κατά την έρευνα μετά τη σύλληψη της μητέρας του, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε άθλια κατάσταση, σε ένα χωράφι, τα τρία αδελφάκια της 3χρονης. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανηλίκων της Ασφάλειας Χανίων πήραν τα παιδιά και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο της πόλης, όπου παραμένουν με εντολή της Εισαγγελέως Ανηλίκων. Το προσωπικό του ιδρύματος που τα παρέλαβε τους προσφέρει πλέον με αγάπη την απαιτούμενη θαλπωρή και φροντίδα.