Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Κρήτη: Συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
Ελλάδα 24 Μαΐου 2026, 16:00

Κρήτη: Συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα μαζί με τη μητέρα του παιδιού ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, στην Κρήτη - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο πατέρας της 3χρονης, η οποία εξακολουθεί να δίνει μεγάλη μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, όπου διακομίστηκε από τα Χανιά όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρά τραύματα καθώς και αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Από την Ασφάλεια Χανίων διερευνάται ποια ήταν η αιτία που απεβίωσαν δύο από τα παιδιά της οικογένειας

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί μαζί με τη μητέρα του παιδιού ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων τη Δευτέρα, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αναφέρει το patris.gr. Εις βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας

Όπως είναι γνωστό, η νεαρή μητέρα, Ρομά στην καταγωγή, συνελήφθη από την πρώτη στιγμή της «κατάρρευσης» του παιδιού για το αδίκημα της έκθεσης, ενώ τα τρία αδερφάκια μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις αλλά και για προσωρινή φιλοξενία μέχρι να αποφασιστεί η περαιτέρω τύχη τους.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για το πώς τραυματίστηκε το κοριτσάκι, χωρίς να αποκλείεται ούτε κάποιο ατύχημα ούτε το ενδεχόμενο κακοποίησης μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Μέχρι στιγμής η εικόνα που σχηματίζεται είναι ότι και τα τέσσερα παιδάκια ζούσαν και μεγάλωναν σε ένα νοσηρό περιβάλλον όπου κυριαρχούσε η παραμέληση και η κακοποιητική συμπεριφορά.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διεξάγεται με μεγάλη προσοχή, στο «μικροσκόπιο» της Ασφάλειας Χανίων έχουν τεθεί και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της οικογένειας. Ερευνάται δηλαδή ποια ήταν η αιτία που απεβίωσαν.

Δεν έχει καταστεί σαφές αν όλα αυτά τα παιδιά είναι βιολογικά τέκνα του συλληφθέντος, υπηκόου Πακιστάν, ή μόνο κάποια απ’ αυτά. Πάντως, το κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με επισκληρίδιο αιμάτωμα και παλαιότερο κάταγμα φέρεται ως βιολογικό του παιδί.

Το χρονικό

Το μικρό κοριτσάκι μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν κατά την εξέταση σοβαρά τραύματα, παλιό κάταγμα στο βραχιόνιο και εκτεταμένους μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Άμεσα υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και απεικονιστικές εξετάσεις οι οποίες έδειξαν το υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Το ιατρικό προσωπικό προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις, με τη συμμετοχή παιδοχειρουργού, καταφέρνοντας αρχικά να σταθεροποιήσει την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Εξαιτίας όμως της σοβαρότητας των τραυμάτων, αποφασίστηκε η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο.

Κατά την έρευνα μετά τη σύλληψη της μητέρας του, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε άθλια κατάσταση, σε ένα χωράφι, τα τρία αδελφάκια της 3χρονης. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανηλίκων της Ασφάλειας Χανίων πήραν τα παιδιά και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο της πόλης, όπου παραμένουν με εντολή της Εισαγγελέως Ανηλίκων. Το προσωπικό του ιδρύματος που τα παρέλαβε τους προσφέρει πλέον με αγάπη την απαιτούμενη θαλπωρή και φροντίδα.

Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν

ERIS: Το «καλό» άγχος που χαρίζει χρόνια ζωής

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Πανελλαδικές 2026: Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους – Τι περιλαμβάνει
Γραμμή 1550 24.05.26

Σε εφαρμογή δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για όσους δίνουν Πανελλαδικές - Τι περιλαμβάνει

Το δίκτυο παρεμβάσεων έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ενθαρρυντικού πλαισίου για όλους τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές 2026

Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ
Ελλάδα 24.05.26

Δύο συλλήψεις στην Καστοριά για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασαν πάνω από 120.000 ευρώ

Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα

Ο στρατός έστησε νέα πεζογέφυρα στον Κηφισό μήκους 15 μέτρων σε μία νύχτα – Πώς έγινε η εγκατάσταση
Νέα Φιλαδέλφεια 24.05.26

Ο στρατός έστησε νέα πεζογέφυρα στον Κηφισό μήκους 15 μέτρων σε μία νύχτα – Πώς έγινε η εγκατάσταση

Η προηγούμενη πεζογέφυρα είχε καταστραφεί από πλημμύρες και για το λόγο αυτό ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας έκανε αίτημα μέσω της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» – Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή
Στο Σύνταγμα 24.05.26

«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» - Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή

Με παλμό και συμμετοχή, παρά την ισχυρή βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες η κινητοποίηση στο Σύνταγμα για την πανελλαδική μέρα δράσης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Μικρολίμανο: Δίκτυο υποστήριξης και σχέδια για «χτύπημα» ψάχνουν οι Αρχές πίσω από τον διαβόητο «Τίτι»
Συμπλοκή στο Μικρολίμανο 24.05.26

Δίκτυο υποστήριξης και σχέδια για «χτύπημα» ψάχνουν οι Αρχές πίσω από τον διαβόητο «Τίτι»

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις και τις επαφές του 42χρονου ποινικού, θέτοντας στο επίκεντρο των ερευνών τον βαρύ οπλισμό που έφερε κατά τη συμπλοκή στο Μικρολίμανο

Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή
Planet Travel 24.05.26

Αγίου Πνεύματος: Οι κοντινοί προορισμοί και το κόστος της απόδρασης – Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή

Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας
Οι ώρες 24.05.26

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ στο τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Πανελλαδικές 2026: Στην τελική ευθεία οι μαθητές – Τι πρέπει να προσέξουν – Το πρόγραμμα των εξετάσεων
Βασικές πληροφορίες 24.05.26

Στην τελική ευθεία για τις Πανελλαδικές - Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές - Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Πέραν τη σωστής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των ημερών και των ωρών πριν την εξέταση κάθε μαθήματος, λένε οι ειδικοί

Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP- Εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης
Κόσμος 24.05.26

Τουρκία: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP- Εμφύλιος στο κόμμα της αντιπολίτευσης

Μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον Οζγκιούρ Οζέλ από την προεδρία του CHP για «παρατυπίες» στο συνέδριο, ο πρώην επικεφαλής Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κάλεσε την αστυνομία να εκκενώσει τα κεντρικά γραφεία του κόμματος

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Έρευνα 24.05.26

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Έκθεση Eurofound 24.05.26

Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Στην κορυφή η Ελλάδα

Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Αναγνώριση προσώπων 24.05.26

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Μπάσκετ 24.05.26

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)

Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τελικό. Διαβάστε για τη σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, για τους κορυφαίους τους και για τις 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

Ουκρανία: Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD από ρωσικούς βομβαρδισμούς
ARD 24.05.26

Καταστροφές στο στούντιο του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς

Η μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε σαν αποτέλεσμα και τη μερική καταστροφή του κτιρίου του γερμανικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου ARD

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία
Κόσμος 24.05.26

Ένας 39χρονος νεκρός στην Αυστραλία από επίθεση καρχαρία

Ο άνδρας, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από το Κερνς, υπέκυψε έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, αφού ανασύρθηκε από το νερό όπου του επιτέθηκε ο καρχαρίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί
Αντιπολίτευση 24.05.26

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τον κόσμο που υποφέρει και το κεφάλαιο που υπηρετεί

«Από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνηση του υπηρετεί», τόνισε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΚΕ

Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
Μπάσκετ 24.05.26

Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ

Πρόκειται για τους Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος είχε διαιτητεύσει τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Όλα τα λεφτά για την ΑΙ 24.05.26

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
AI 24.05.26

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ιαπωνία ότι θα καθυστερήσουν να παραδώσουν τους Tomahawk – Ελλείψεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Financial Times 24.05.26

Οι ΗΠΑ καθυστερούν την παράδοση Tomahawk στην Ιαπωνία, λόγω ελλείψεων μετά τον πόλεμο στο Ιράν

Η επιχείρηση Epic Fury των ΗΠΑ στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε αμερικανικά οπλικά συστήματα με την Ουάσιγκτον να ενημερώνει τους συμμάχους της ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις

Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ
Μπάσκετ 24.05.26

Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ

Οι οπαδοί των Πειραιωτών θα αποτελούν ξανά τη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των φιλάθλων που θα βρεθούν στο γήπεδο στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

