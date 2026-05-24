Στην μονάδα εντατικής θεραπείας όπου εξακολουθεί να δίνει μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλεύεται το μόλις 3,5 ετών κοριτσάκι που διακομίστηκε από τα Χανιά στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το άκρως κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε το κοριτσάκι μαζί με τα τρία αδερφάκια του, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του Πακιστανού πατέρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι δυο παιδιών της οικογένειας

Όπως είναι γνωστό, η νεαρή μητέρα, Ρομά στην καταγωγή, συνελήφθη από την πρώτη στιγμή της “κατάρρευσης” του παιδιού για το αδίκημα της έκθεσης, ενώ τα τρία αδερφάκια μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις αλλά και για προσωρινή φιλοξενία μέχρι να αποφασιστεί η περαιτέρω τύχη τους.

Μέχρι στιγμής η εικόνα που σχηματίζεται είναι ότι και τα τέσσερα παιδάκια ζούσαν και μεγάλωναν σε ένα νοσηρό περιβάλλον όπου κυριαρχούσε η παραμέληση και η κακοποιητική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Cretalive.gr, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διεξάγεται με μεγάλη προσοχή, στο “μικροσκόπιο” της Ασφάλειας Χανίων έχουν τεθεί και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της οικογένειας. Ερευνάται δηλαδή ποια ήταν η αιτία που απεβίωσαν.

Δεν έχει καταστεί σαφές αν όλα αυτά τα παιδιά είναι βιολογικά τέκνα του Πακιστανού που αναζητείται ή κάποια απ’ αυτά. Πάντως, το κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με επισκληρίδιο αιμάτωμα και παλαιότερο κάταγμα φέρεται ως βιολογικό του παιδί.