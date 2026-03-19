Παναγιώτης Δουδωνής: Έξι προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Ο εξαιρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός μόλις πέρασε την πόρτα της Ελλάδας, στη Λέσβο. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε έξι προτάσεις απέναντι στην «κρατική ολιγωρία».
Στη Λέσβο, για το πρόσφατο κρούσμα του αφθώδους πυρετού, βρέθηκε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής.
Στο νησί, το οποίο ήταν από τις λίγες «καθαρές» από ευλογιά των προβάτων περιοχές στη χώρα επικρατεί ανησυχία, θυμός και φόβος για το μέλλον
Από τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Μεσοτόπου Λέσβου σημειώνει πως «οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες και οφείλονται στην κρατική ολιγωρία: ενώ επί μήνες γνωρίζουμε την ύπαρξη κρουσμάτων στις απέναντι ακτές, δεν ελήφθη κανένα προληπτικό μέτρο».
Οι έξι προτάσεις που κατέθεσε ο Παν. Δουδωνής
Με τους παραγωγούς της Λέσβου να αντιμετωπίζουν το φάσμα της καταστροφής καλεί σε άμεση δράση και καταθέτει έξι προτάσεις.
1.Κτηνίατροι άμεσα εδώ, για να έχουμε την ιχνηλασιμότητα της νόσου
2.Μέτρα υγειονομικά, με απολυμαντικούς σταθμούς και μέσω αυτών
3.Να έχουμε την εξαγωγή από το νησί των γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία και, κατά τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν κίνδυνο να μεταδώσουν τη νόσο.
4.Πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση στο ζήτημα και των παραγωγών και των τυροκομείων, με επιστρεπτέα προκαταβολή για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η κατάσταση και βέβαια,
5.Αποζημιώσεις στην πραγματική τιμή του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, για να μπορέσουν να έχουν οι παραγωγοί το αντίστοιχο του κόπου τους. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν επίσης με
6.Αναστολή, μέσω παρέμβασης, των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για όσο διάστημα διαρκέσει η παρούσα κατάσταση.
«Πρέπει να σταματήσει ο δημόσιος διάλογος να αναφέρεται μόνο σε ευχολόγια»
«Είναι κρίσιμο να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Πρέπει να σταματήσει ο δημόσιος διάλογος να αναφέρεται μόνο σε ευχολόγια ή μόνο σε όσα έχουν ήδη συμβεί. Είναι κρίσιμο να ακολουθηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει αξιοπρέπεια και προοπτική σε αυτούς τους ανθρώπους, τους συμπατριώτες μου, οι οποίοι, αυτή τη στιγμή, ζουν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, χωρίς να είναι δική τους ευθύνη», αναφέρει.
