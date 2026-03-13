Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν

Στο σκάνδαλο των υποκλοπών και την αποκλειστική δήλωση στο Mega Stories του ιδιοκτήτη της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, αναφέρθηκε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ήταν η πρώτη φορά που η πλευρά Ταλ Ντίλιαν παραδέχεται ποιοι είναι οι πελάτες του. Μέχρι σήμερα από την ακροαματική διαδικασία της δίκης των υποκλοπών είχε αποδειχθεί η εξαγωγή του Predator σε τρίτες χώρες και μάλιστα με τις ευχές της ελληνικής κυβέρνησης (μέσω του υπουργείου Εξωτερικών).

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της δίκης η γραμματέας του Γιάννη Λαβράνου, Λίνα Κατσούδα είχε καταθέσει πως ήταν αυτή που είχε επικοινωνήσει με το υπουργείο Εξωτερικών -κατόπιν εντολής του Γιάννη Λαβράνου- προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες εξαγωγής του λογισμικού παρακολούθησης σε τρίτες χώρες. Όταν η υπόθεση αποκαλύφθηκε, μετακινήθηκε από τη θέση του γραμματέα του υπουργείου ο Γιάννης Σμυρλής, ο οποίος έκτοτε έχει αναλάβει διευθυντική θέση στη ΝΔ. Ο κ. Σμυρλής ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει για την υπόθεση από τη Δικαιοσύνη.

«Βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός και λέει με παρακολουθούσαν. Βγαίνει ο κύριος Ντίλιαν χθες και λέει εγώ αυτά, δηλαδή τα Predator, τα πουλούσα σε κράτη. Δεν τα πουλούσα σε ιδιώτες. Λοιπόν, έχουμε ένα μείζον θέμα, θεσμικό, ουσιαστικό για τη λειτουργία του κράτους», τόνισε ο κ. Δουδωνής.

Ακολούθως, σε σχόλιο του δημοσιογράφου ότι ενδέχεται να κατηγορηθεί ότι «πετάει τη μπάλα στην εξέδρα», μιλώντας για σκάνδαλο των υποκλοπών, λόγω όσων έχουν συμβεί από τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο κ. Δουδωνής διερωτήθηκε «ποιο είναι το μείζον; Το μείζον είναι το ένα ή το άλλο;».

Όσα είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής: