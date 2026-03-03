newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»
Πολιτική Γραμματεία 03 Μαρτίου 2026, 16:39

Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»

Σφοδρή κριτική στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο και τον ορισμό εκλογικής περιφέρειας αποδήμων ασκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. Θέτει ζήτημα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης μιλώντας για πάρτι εκατομμυρίων στην ενημέρωση των αποδήμων και τονίζει πως η θέση του κόμματός του για την επιστολική ψήφο είναι μια θέση αρχών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Spotlight

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε η ψήφος των αποδήμων και κατά δεύτερη ανάγνωση από τις Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης και Ελληνισμού της Διασποράς και εισήχθη στην Ολομέλεια για διήμερη συζήτηση. Ο βουλευτής Επικρατείας και εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, τοποθετήθηκε στη Βουλή για το νομοσχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη του ΠΑΣΟΚ στην επιστολική ψήφο αποτελεί σταθερή θέση αρχών εδώ και 25 χρόνια.

Την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία. Εάν το σχέδιο νόμου λάβει πάνω από 200 θετικές ψήφους, σύμφωνα με το συνταγματικό όριο, οι διατάξεις του θα έχουν άμεση εφαρμογή κατά τις προσεχείς εθνικές εκλογές

Ο κ. Δουδωνής ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά στηρίζει τη διπλωματική οδό και το διεθνές δίκαιο ως μόνη ασφαλή επιλογή για την αποφυγή περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Άσκησε κριτική στη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι σε ζητήματα που άπτονται των εθνικών συμφερόντων απαιτείται θεσμική σοβαρότητα και ενιαία εθνική γραμμή και όχι δηλώσεις τύπου χούλιγκαν, ιδίως όταν υπάρχουν Έλληνες πολίτες σε εμπόλεμες περιοχές.

Επιφυλάξεις για την «παγκόσμια περιφέρεια» αποδήμων

Αναφερόμενος στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας, παγκόσμιας εκλογικής περιφέρειας αποδήμων.

Όπως σημείωσε:

• Οι ανάγκες των Ελλήνων της Γερμανίας, των ΗΠΑ ή της Ωκεανίας δεν είναι ομοιογενείς.

• Η διεξαγωγή παγκόσμιου προεκλογικού αγώνα απαιτεί υπέρογκες δαπάνες, δημιουργώντας στρεβλώσεις και κινδύνους εξάρτησης από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

• Η λογοδοσία σε μια τόσο ευρεία περιφέρεια καθίσταται προβληματική.

Υπενθύμισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει διαχρονικά απογραφή των εκτός Επικρατείας εκλογέων, ώστε η εκπροσώπηση να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα.

Επιστολική ψήφος: σταθερή θέση από το 2001

Ο κ. Δουδωνής τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που εισήγαγε στο Σύνταγμα, με την αναθεώρηση του 2001, τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου.

«Η επιστολική ψήφος δεν είναι επέκταση του εκλογικού δικαιώματος, αλλά διευκόλυνση άσκησής του», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι το κόμμα στηρίζει διαχρονικά τη ρύθμιση με θεσμική σοβαρότητα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην πρώην Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως για την κατάθεση εκπρόθεσμης τροπολογίας, κάνοντας λόγο για αντικοινοβουλευτική πρακτική που υπονόμευσε τη συναίνεση. Επισήμανε δε ότι το Σύνταγμα απαιτεί ευρεία πλειοψηφία 200 βουλευτών.

Ζητήματα διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε:

• Τις αποφάσεις της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων.

• Τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν αποδήμους για τη διαρροή emails.

• Την ανάγκη αυξημένης εποπτείας από Διακομματική Επιτροπή.

• Τη μη λειτουργία του προβλεπόμενου από το άρθρο 108 του Συντάγματος Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.

Επιπλέον, ο κ Δουδωνής κατέθεσε στα πρακτικά στοιχεία για δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ σε καμπάνιες ενημέρωσης αποδήμων, θέτοντας ζήτημα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης. Χαρακτηριστικά σημείωσε: «Απευθείας αναθέσεις, διαγωνισμοί 5 εκατομμυρίων με διάφορες των συμμετεχόντων της τάξεως των 2000 ευρώ. Σύνολο: 7.886.000 ευρώ για την υπόθεση αυτή, με απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΥΔΑΠ: Πουλήθηκε πακέτο 9,7% της εταιρείας με premium 36% – Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αγοραστής

ΕΥΔΑΠ: Πουλήθηκε πακέτο 9,7% της εταιρείας με premium 36% – Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αγοραστής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Κόσμος
Ο Τραμπ εξετάζει να στηρίξει παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράν

Ο Τραμπ εξετάζει να στηρίξει παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου
Μέση Ανατολή 03.03.26

Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου

ίμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του «δεδομένου συμμάχου», βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά 117 νέες υποθέσεις στην Ελλάδα – Πυρά ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς
Στο μικροσκόπιο 03.03.26

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά 117 νέες υποθέσεις στην Ελλάδα – Πυρά ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Νέα Αριστερά χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως τους «καλύτερους πελάτες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας». Τι δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός θεσμός

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
«Διαφθορά» 03.03.26

Τσουκαλάς: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Αυτή η εικόνα δεν αξίζει στην Ελλάδα, δεν αξίζει στους Έλληνες. Το απόστημα της διαφθοράς θα σπάσει μόνο με την πολιτική αλλαγή», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου - Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την ατζέντα των συνομιλιών

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων
ΠΑΣΟΚ 03.03.26

Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προκρίνει την άμεση εκλογή του προέδρου και του συμβουλίου της κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη, ταυτόχρονα με τη θεσμική και οικονομική τους θωράκιση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη: «Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο» λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη: «Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο» λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Η συνάντηση που διήρκησε 40 λεπτά, έγινε προκειμένου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό για τις κινήσεις της χώρας στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και Κύπρο ζητούν τα κόμματα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και Κύπρο ζητούν τα κόμματα στη Βουλή

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη Βουλή τα κόμματα εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις εξελίξεις και ζήτησαν να μην εμπλακεί η χώρα μας στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή

Στην ερώτησή τους ζητούν μεταξύ άλλων να αρθούν τα εμπόδια που καθυστερούν την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. 

Σύνταξη
Τσίπρας: Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου
Πολιτική 03.03.26

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου»

Πρώτη προτεραιότητα, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του. Δριμεία κριτική σε κυβέρνηση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ για απαράδεκτη στάση.

Σύνταξη
Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους
Πολιτική 03.03.26

Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους

«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιον για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιον για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση

Εργο αποκλειστικά της Δικαιοσύνης να διαλευκάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, εκφράζοντας απόλυτη εμπιστοσύνη. Υπερασπίζεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης, μιλά για δικαστική απόφαση που έθεσε τα πράγματα στη διάστασή τους, ενώ για τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί όταν μελετήσει την απόφαση, σημειώνοντας ότι η δικαστική έρευνα θα διευρυνθεί. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε
Εδώ μας φτάσανε οι αλήτες! 03.03.26

Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε

Η σχεδιάστρια νυφικών Danielle Frankel Hirsch έχει επανασχεδιάσει τα εμβληματικά mule της γερμανικής μάρκας Birkenstock για ειδικές περιστάσεις. Διακοσμημένα με σατέν και πέρλες, αυτά τα ορθοπεδικά παπούτσια διατηρούν όλη την άνεσή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί χάος και στην Formula 1 πριν το πρώτο γκραν πρι της σεζόν, με τα περισσότερα μέλη των ομάδων να... ψάχνονται στα αεροδρόμια, αλλάζοντας πτήσεις τελευταία στιγμή.

Σύνταξη
Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό
Ελλάδα 03.03.26

Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό

Όπως γνωστοποίησε η Sky Express οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και το αντίστροφο ακυρώνονται έως τις 9 Μαρτίου

Σύνταξη
«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ
On Field 03.03.26

«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ

Η «βασίλισσα» έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, μετά την εντός έδρας ήττα από την Χετάφε και το κλίμα είναι πολύ βαρύ στο Μπερναμπέου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη
Ελλάδα 03.03.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλο, σφαίρες και χρηματικά ποσά

Σύνταξη
«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά
Σαίξπηρ; 03.03.26

«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήδη πάλευε με την εικόνα του σώματος της πριν ενσαρκώσει την Kelly Bundy στη σειρά «Married… with Children», και ο χαρακτήρας αυτός επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ψυχική της υγεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου
Μέση Ανατολή 03.03.26

Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου

ίμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του «δεδομένου συμμάχου», βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Ελλάδα 03.03.26

Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Ο 18χρονος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καβγά που είχε με τον πατέρα του, όπου ο 50χρονος χτυπήθηκε θανάσιμα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο
Περσικός Κόλπος 03.03.26

Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο

Σοκάρει το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο e-nautilia.gr και δείχνει Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»
Ψηφιακή πλατφόρμα 03.03.26

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»

Στόχος να λειτουργεί ως εργαλείο θεσμικής τεκμηρίωσης και διαλόγου - Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διευκρινίζεται ότι θα προβλέπονται σαφείς δικλείδες προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)
Euroleague 03.03.26

Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για το top 6, αλλά και για την πρώτη 10άδα, διότι έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα – Το αρνητικό ρεκόρ, οι αντίπαλοι του και το ΣΕΦ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του
Για πες 03.03.26

«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του

Ο 39χρονος Σάια ΛαΜπέφ βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, που κατέληξαν σε τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου
Μέση Ανατολή 03.03.26

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου

Ο αριθμός των εκτοπισμένων «θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχεύει την Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών

Με την αγωνία να χτυπά «κόκκινο» για τις ιρανικές απειλές κατά της Κύπρου, το Ισραήλ στέλνει φορτηγά πλοία για την ασφαλή μεταφορά γιατρών, για την περίθαλψη των τραυματιών από τις επιθέσεις του Ιράν

Σύνταξη
Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.
Υπερ-πλατφόρμα 03.03.26

Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.

Σε μια κίνηση που αλλάζει τον χάρτη του streaming, η Paramount Skydance ενώνει Paramount+ και HBO Max σε μία πλατφόρμα με 200 εκατ. συνδρομητές, εν αναμονή έγκρισης από τις αμερικανικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Απόρρητο