Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε η ψήφος των αποδήμων και κατά δεύτερη ανάγνωση από τις Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης και Ελληνισμού της Διασποράς και εισήχθη στην Ολομέλεια για διήμερη συζήτηση. Ο βουλευτής Επικρατείας και εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, τοποθετήθηκε στη Βουλή για το νομοσχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη του ΠΑΣΟΚ στην επιστολική ψήφο αποτελεί σταθερή θέση αρχών εδώ και 25 χρόνια.

Την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία. Εάν το σχέδιο νόμου λάβει πάνω από 200 θετικές ψήφους, σύμφωνα με το συνταγματικό όριο, οι διατάξεις του θα έχουν άμεση εφαρμογή κατά τις προσεχείς εθνικές εκλογές

Ο κ. Δουδωνής ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά στηρίζει τη διπλωματική οδό και το διεθνές δίκαιο ως μόνη ασφαλή επιλογή για την αποφυγή περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Άσκησε κριτική στη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι σε ζητήματα που άπτονται των εθνικών συμφερόντων απαιτείται θεσμική σοβαρότητα και ενιαία εθνική γραμμή και όχι δηλώσεις τύπου χούλιγκαν, ιδίως όταν υπάρχουν Έλληνες πολίτες σε εμπόλεμες περιοχές.

Επιφυλάξεις για την «παγκόσμια περιφέρεια» αποδήμων

Αναφερόμενος στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας, παγκόσμιας εκλογικής περιφέρειας αποδήμων.

Όπως σημείωσε:

• Οι ανάγκες των Ελλήνων της Γερμανίας, των ΗΠΑ ή της Ωκεανίας δεν είναι ομοιογενείς.

• Η διεξαγωγή παγκόσμιου προεκλογικού αγώνα απαιτεί υπέρογκες δαπάνες, δημιουργώντας στρεβλώσεις και κινδύνους εξάρτησης από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

• Η λογοδοσία σε μια τόσο ευρεία περιφέρεια καθίσταται προβληματική.

Υπενθύμισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει διαχρονικά απογραφή των εκτός Επικρατείας εκλογέων, ώστε η εκπροσώπηση να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα.



Επιστολική ψήφος: σταθερή θέση από το 2001

Ο κ. Δουδωνής τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που εισήγαγε στο Σύνταγμα, με την αναθεώρηση του 2001, τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου.

«Η επιστολική ψήφος δεν είναι επέκταση του εκλογικού δικαιώματος, αλλά διευκόλυνση άσκησής του», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας ότι το κόμμα στηρίζει διαχρονικά τη ρύθμιση με θεσμική σοβαρότητα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην πρώην Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως για την κατάθεση εκπρόθεσμης τροπολογίας, κάνοντας λόγο για αντικοινοβουλευτική πρακτική που υπονόμευσε τη συναίνεση. Επισήμανε δε ότι το Σύνταγμα απαιτεί ευρεία πλειοψηφία 200 βουλευτών.

Ζητήματα διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε:

• Τις αποφάσεις της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων.

• Τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν αποδήμους για τη διαρροή emails.

• Την ανάγκη αυξημένης εποπτείας από Διακομματική Επιτροπή.

• Τη μη λειτουργία του προβλεπόμενου από το άρθρο 108 του Συντάγματος Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.

Επιπλέον, ο κ Δουδωνής κατέθεσε στα πρακτικά στοιχεία για δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ σε καμπάνιες ενημέρωσης αποδήμων, θέτοντας ζήτημα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης. Χαρακτηριστικά σημείωσε: «Απευθείας αναθέσεις, διαγωνισμοί 5 εκατομμυρίων με διάφορες των συμμετεχόντων της τάξεως των 2000 ευρώ. Σύνολο: 7.886.000 ευρώ για την υπόθεση αυτή, με απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς».