Δουδωνής για υποκλοπές: «Δικαίωση απέναντι στην κυβερνητική ενορχήστρωση»

Στην Βουλή τοποθετήθηκε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Παναγιώτης Δουδωνής, με αφορμή τη σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του Predator, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική δικαίωση των αγώνων του ΠΑΣΟΚ για το κράτος δικαίου.

Η υπόθεση διαβιβάζεται στην Εισαγγελία με έρευνα για πολύ σκληρά αδικήματα, ακόμα και της κατασκοπίας

Ο κ. Δουδωνής υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή συνιστά δικαίωση για όλους όσοι υπερασπίζονται τους θεσμούς και τη συνταγματική τάξη, αλλά και ειδικότερα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έδωσε –όπως τόνισε– έναν επίμονο και συχνά μοναχικό αγώνα απέναντι σε ένα δυσμενές επικοινωνιακό περιβάλλον.

Αναρωτήθηκε δε πώς γίνεται οι επίσης παρακολουθούμενοι υπουργοί να μη παρέστησαν στο δικαστήριο αλλά να σιωπούν και να κρύβονται, τονίζοντας ότι υπήρχε κυβερνητική και πρωθυπουργική ενορχήστρωση και κάλυψη στους ιδιώτες που καταδικάστηκαν για το Predator.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Νωρίτερα, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ο πρόεδρος της έδρας της δίκης για τις υποκλοπές, Νίκος Ασκιανάκης, αποφάσισε την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων: Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου.

Σε κάθε κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα έως τον δεύτερο βαθμό.

Ο πρόεδρος της έδρας έκανε δεκτό το σκεπτικό του εισαγγελέα περί μετατροπής των κατηγοριών από «κατ’ εξακολούθηση» σε «κατά συρροή».

Παράλληλα, αποφασίστηκε «να παύσει οριστικά η δίωξη ως προς όλους τους παθόντες που δεν υπέβαλλαν έγκληση, 108 στον αριθμό».