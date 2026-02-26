Δουδωνής για υποκλοπές: «Δικαίωση απέναντι στην κυβερνητική ενορχήστρωση»
Ο Παναγιώτης Δουδωνής υπογράμμισε ότι η απόφαση στη δίκη των υποκλοπών συνιστά δικαίωση για όλους όσοι υπερασπίζονται τους θεσμούς και τη συνταγματική τάξη.
- Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν
- Νομοσχέδιο για παράνομο τζόγο: «Καμπάνες» έως 800.000 ευρώ, black list ιστοτόπων και κυρώσεις σε influencers
- Στο εδώλιο αρχιμανδρίτης και πρώην ιερέας για «δωρεές» άνω του 1,3 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη
- Επιστρέφει στη φυλακή ο Χρήστος Μαυρίκης - Ανακλήθηκε το καθεστώς κατ' οίκον περιορισμού
Στην Βουλή τοποθετήθηκε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Παναγιώτης Δουδωνής, με αφορμή τη σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του Predator, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική δικαίωση των αγώνων του ΠΑΣΟΚ για το κράτος δικαίου.
Η υπόθεση διαβιβάζεται στην Εισαγγελία με έρευνα για πολύ σκληρά αδικήματα, ακόμα και της κατασκοπίας
Ο κ. Δουδωνής υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή συνιστά δικαίωση για όλους όσοι υπερασπίζονται τους θεσμούς και τη συνταγματική τάξη, αλλά και ειδικότερα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έδωσε –όπως τόνισε– έναν επίμονο και συχνά μοναχικό αγώνα απέναντι σε ένα δυσμενές επικοινωνιακό περιβάλλον.
Αναρωτήθηκε δε πώς γίνεται οι επίσης παρακολουθούμενοι υπουργοί να μη παρέστησαν στο δικαστήριο αλλά να σιωπούν και να κρύβονται, τονίζοντας ότι υπήρχε κυβερνητική και πρωθυπουργική ενορχήστρωση και κάλυψη στους ιδιώτες που καταδικάστηκαν για το Predator.
Η απόφαση του δικαστηρίου
Νωρίτερα, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ο πρόεδρος της έδρας της δίκης για τις υποκλοπές, Νίκος Ασκιανάκης, αποφάσισε την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων: Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου.
Σε κάθε κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα έως τον δεύτερο βαθμό.
Ο πρόεδρος της έδρας έκανε δεκτό το σκεπτικό του εισαγγελέα περί μετατροπής των κατηγοριών από «κατ’ εξακολούθηση» σε «κατά συρροή».
Παράλληλα, αποφασίστηκε «να παύσει οριστικά η δίωξη ως προς όλους τους παθόντες που δεν υπέβαλλαν έγκληση, 108 στον αριθμό».
- Δουδωνής για υποκλοπές: «Δικαίωση απέναντι στην κυβερνητική ενορχήστρωση»
- Betsson: Bullying στον αθλητισμό – ένα πρόβλημα που δύσκολα αναγνωρίζεται
- «Άρρωστος, παράφρων, με εξαιρετικά χαμηλό IQ, κλαίει σαν παιδί»: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο
- ΚΚΕ: Ανεδαφικοί και επικίνδυνοι οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη ότι οι ενεργειακές συμφωνίες θωρακίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
- Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
- «Είδαμε να σημαδεύει με το όπλο τα παιδιά» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες από το γυμνάσιο στου Ρέντη
- Ολυμπιακός: Βγαίνουν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
- Γυναικοκτονία στο Αγρίνιο: Ισόβια στον 32χρονο δολοφόνο της Δώρας Ναστούλη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις