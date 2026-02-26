newspaper
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 14:01
Καραμπόλα πέντε φορτηγών στην Αθηνών–Κορίνθου: Χάος στην κυκλοφορία στον Ασπρόπυργο
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 13:25
Tο αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026, 15:25

«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα

Με την ιστορική απόφασή του για την υπόθεση Predator το δικαστήριο εξασφάλισε και τη συνέχεια και πιθανή αναβάθμιση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για κακουργήματα. Ποιοι θα ερευνηθούν

Πάνος Τσίκαλας
ΡεπορτάζΠάνος Τσίκαλας
Spotlight

Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν έκλεισε με την καταδίκη των Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου, καθώς τα αντίγραφα της δικογραφίας διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για κακουργήματα, σε σχέση με σειρά προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Σύμφωνα με παράγοντες της δίκης, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών συνιστά σαφή αναβάθμιση της υπόθεσης, καθώς, πέραν της διερεύνησης νέων εμπλεκόμενων προσώπων, η διαδικασία ουσιαστικά επανεκκινείται. Στο νέο αυτό πλαίσιο, ακόμη και οι αρχικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν σήμερα, τίθενται εκ νέου υπό έλεγχο έως και για κακουργήματα.

Ειδικότερα, το δικαστήριο διαβίβασε τα στοιχεία στον εισαγγελέα Πρωτοδικών για τους Ροτέν Φαρκάς, Μερόμ Χαρπάζ, Εινάτ Σεμανά, Δημήτρη Ξυπτερά, Ιωάννη Τουμπή, Ιωάννη Μπόλιαρη και Σωτήρη Ντάλλα.

Ποιοι είναι τα νέα πρόσωπα που θα διερευνηθούν

Ο Ροτέμ Φαρκάς φέρεται να είναι ο συντάκτης του κώδικα του Predator, ως συνιδρυτής της εταιρείας Cytrox στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την Intellexa του Ταλ Ντίλιαν.

Ο Μερόμ Χαρπάζ, τεχνικό στέλεχος υψηλής εξειδίκευσης, υπήρξε στενός συνεργάτης του Ντίλιαν. Σύμφωνα με την κατάθεση του πρώην εργαζομένου της Intellexa, Παναγιώτη Κούτσιου, ο Χαρπάζ δεν είχε αποφασιστικό ρόλο στη διοίκηση, αλλά ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία του ελληνικού γραφείου.

Κατά την κατάθεση της πρώην ιδιαιτέρας του Φέλιξ Μπίτζιου και πρώην εργαζόμενης της Krikel, Λίνας Κατσούδα, ο Χαρπάζ ήταν εκείνος που παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες και συμπλήρωνε τα έντυπα για τις άδειες εξαγωγής του Predator από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προς Μαδαγασκάρη, Ουκρανία και Σουδάν.

Η Εινάτ Σεμάνα ήταν ανώτατο στέλεχος εταιρειών συμφερόντων του Ντίλιαν και φέρεται να διαδραμάτισε διαχειριστικό ρόλο στην ίδρυση της ελληνικής Intellexa.

Ο Σωτήρης Ντάλλας υπήρξε το «δεξί χέρι» του καταδικασμένου Γιάννη Λαβράνου, ως τεχνικός διευθυντής στην εταιρεία Krikel. Κατά την κατάθεσή του, αρνήθηκε ότι ο Λαβράνος είχε ουσιαστικό ρόλο στην εταιρεία, ισχυρισμός που διαψεύστηκε από σειρά μαρτυρικών καταθέσεων.

Οι Δημήτρης Ξυπτεράς, Ιωάννης Μπόλιαρης και Ιωάννης Τούμπης ήταν εργαζόμενοι στην Intellexa. Παράλληλα, το δικαστήριο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν ενδείξεις και για άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, καθώς και για επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Διερεύνηση για κατασκοπεία

Η διαβίβαση της δικογραφίας για τους ανωτέρω αφορά το αδίκημα της κατασκοπείας. Αιτιολογήθηκε από την έκταση και την ποικιλία των παρακολουθήσεων, καθώς και από το γεγονός ότι δεν κλήθηκαν να καταθέσουν, λόγω της οργανωμένης δομής, της εκπαίδευσης των εμπλεκομένων και του ενδεχομένου συνεργίας με ξένες δυνάμεις, ιδίως ισραηλινής προέλευσης.

Ειδικότερα, η διαβίβαση αφορά το άρθρο 148 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και την πλημμεληματική μορφή του αδικήματος της κατασκοπείας.

Ο κρεοπώλης και ο μισθοδοτούμενος φίλος του από την ΕΥΠ

Παράλληλα, διαβιβάστηκε η δικογραφία για τους Αιμίλιο Κοσμίδη και Κωνσταντίνο Πετρίση.

Ο Κοσμίδης, ο αποκαλούμενος «κρεοπώλης», κάτοχος της προπληρωμένης κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά μολυσμένων SMS με Predator, καθώς και άλλων τεχνολογικών μέσων που συνδέονται με τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Ο Πετρίσης κατονομάστηκε από τον Κοσμίδη ως το πρόσωπο που εργαζόταν στην Cosmote και παρείχε «εξυπηρετήσεις» προς την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Κατά την εξέτασή του, ανέφερε αρχικά ότι είχε «έναν γνωστό» στις υπηρεσίες ασφαλείας και στη συνέχεια διευκρίνισε πως επρόκειτο για «παλαιότερο φίλο». Υποστήριξε ότι την περίοδο 2020–2021 ο φίλος του εργαζόταν ως πωλητής σε κατάστημα της Cosmote στον Άλιμο και του είχε αναφέρει ότι παρείχε «διευκολύνσεις» σε συνεργασία με την ΕΥΠ.

Η διαβίβαση για τον Κοσμίδη αφορά το αδίκημα της συνέργειας. Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, «δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για τη χρήση της κάρτας και υπέπεσε σε αντιφάσεις», προσθέτοντας ότι ενδεχομένως πρέπει να συσχετιστούν οι μηνύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Θανάση Κουκάκη.

Παράλληλα, ζητήθηκε να διερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στο ακροατήριο τόσο για τον Κοσμίδη όσο και για τον Ντάλλα.

Τρίμπαλης και εξεταστική επιτροπή

Διαβιβάστηκαν, επίσης, για περαιτέρω διερεύνηση όσα κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης σχετικά με τη διαδικασία στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ως προς ενδεχόμενη ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία των Λαβράνου και Ντάλλα. Υπενθυμίζεται ότι το in είχε αποκαλύψει τους βουλευτές της ΝΔ που απηύθυναν τις «στημένες» ερωτήσεις στον Σταμάτη Τρίμπαλη.

Τέλος, διαβιβάστηκε η δικογραφία και για το αδίκημα του άρθρου 370ΣΤ του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την απαγόρευση διακίνησης λογισμικών παρακολούθησης.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Παναγιώτη Κούτσιου, η λειτουργία της Intellexa στην Ελλάδα συνεχίστηκε και την περίοδο 2023–2024. Όπως επισήμανε ο εισαγγελέας, «πρέπει να ερευνηθεί εάν η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στην αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου άρθρου».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιος και Γιάννης Λαβράνος καταδικάστηκαν για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Τράπεζες
Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Stream
Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη
Ελλάδα 26.02.26

Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη

Η ανάσυρση του φακέλου για το θάνατο της Δήμητρας Ζήρδα από το αρχείο δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα της ανάδειξης ακλόνητων ευρημάτων στραγγαλισμού.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας
Ελλάδα 26.02.26

Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας

Τι είπε ο υπουργός Nαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στον χαιρετισμό του που προβλήθηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη – Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις
Ελλάδα 26.02.26

Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη - Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας στην Τρίπολη, την περασμένη Δευτέρα, τρεις από τους κατηγορουμένους την προσέγγισαν, την απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και ο ένας εξ αυτών την βίασε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους – Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία
Εφτά προσαγωγές 26.02.26 Upd: 13:47

Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους - Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία

Μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που κάλεσαν μαθητές και φοιτητές με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη - Το in βρέθηκε στην κινητοποίηση

Βίντεο - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος
Ηράκλειο: Ιδιώτες προτείνουν στο υπουργείο Μετανάστευσης να νοικιάσει αγροτεμάχια για δομή μεταναστών
Ελλάδα 26.02.26

Ιδιώτες προτείνουν στο υπουργείο Μετανάστευσης να νοικιάσει αγροτεμάχια για δομή μεταναστών στο Ηράκλειο

Το υπουργείο Μετανάστευσης αναζητά χώρο για δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης - Ιδιώτες προσβλέπουν στο σίγουροι και υψηλό ενοίκιο

Σύνταξη
Σκύρος: Τι απαντά η παθολόγος στο κέντρο υγείας για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή
«Εξετάστηκε για βήχα» 26.02.26

Τι απαντά η παθολόγος του Κέντρου Υγείας Σκύρου για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή

Ο άτυχος 46χρονος εργαζόταν στο πλοίο της γραμμής και είχε μεταβεί στο κέντρο υγείας με έντονο πόνο στο στήθος και βήχα - Τρεις μέρες αργότερα επανήλθε με «συμπτώματα οπισθοστερνικού άλγους από ώρας»

Σύνταξη
Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές
Στην 39η δικάσιμο 26.02.26 Upd: 11:17

Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος της έδρας αποφάσισε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων της δίκης για τις υποκλοπές, σε μια ιστορική στιγμή. Επιβλήθηκε σε κάθε κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 126 έτη και 8 μήνες, όπου εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι τον δεύτερο βαθμό. Διαβίβαση της δικογραφίας στην εισαγγελία για διερεύνηση ποινικών ευθυνών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραχωρεί έκτακτη συνέντευξη Τύπου, σχολιάζοντας την καταδίκη των προσώπων που εμπλέκονταν στην υπόθεση των υποκλοπών

Σύνταξη
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια
Αναγκαίες αποκαταστάσεις 26.02.26

Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια

Δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις και ρήγματα, η πρόσβαση σε οικισμούς παραμένει δύσκολη, ενώ χάθηκε ο ιστορικός Νερόμυλος που ήταν σε λειτουργία του 1820 στη Δάφνη, αναφέρει ο Δήμαρχος σε ανάρτηση του.

Σύνταξη
Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη
Συγκάλυψη ή λογοδοσία; 26.02.26

Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη επεσήμανε ότι οι καταθέσεις στην εξεταστική επιβεβαίωσαν και ενίσχυσαν τις ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ποινικών ευθυνών των Βορίδη και Αυγενάκη

Σύνταξη
The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
Υποψήφια για 4 Όσκαρ 26.02.26

The Secret Agent - Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία

Με φόντο το 1977, όταν η Βραζιλία κυβερνιόταν από στρατιωτική δικτατορία, η ζωντανή, ελεύθερη ταινία του Kleber Mendonça Filho, με τίτλο The Secret Agent, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ηθοποιού στις Κάννες, αφορά έναν πρώην πανεπιστημιακό καθηγητή από το Σάο Πάολο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη
Ελλάδα 26.02.26

Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη

Η ανάσυρση του φακέλου για το θάνατο της Δήμητρας Ζήρδα από το αρχείο δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα της ανάδειξης ακλόνητων ευρημάτων στραγγαλισμού.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας
Ελλάδα 26.02.26

Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας

Τι είπε ο υπουργός Nαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στον χαιρετισμό του που προβλήθηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών

Σύνταξη
Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»
«Μοναδική εμπειρία» 26.02.26

Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Κρίστιαν Μπέιλ έχει κάνει ακραίες αλλαγές στην εμφάνισή του προκειμένου να μπει στο πετσί του ρόλου. Ωστόσο η μεταμόρφωσή του στην ταινία The Bride! τον έφτασε στα όριά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν
Επιστήμες 26.02.26

Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ απαντά για τη φωτογραφία του με γυναίκες στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Χόκινγκ συμμετείχε σε συνέδριο που χρηματοδότησε ο Έπσταϊν το 2006, όμως οι δύο γυναίκες που εμφανίζονται στην επίμαχη φωτογραφία ήταν όπως φαίνεται οι νοσοκόμες του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τσίπρας για υποκλοπές: Μητσοτάκης (ηθικός αυτουργός), και Δημητριάδης (εκτελεστικός) τη γλίτωσαν γιατί απουσίαζαν από αυτό το κατηγορητήριο
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Τσίπρας για υποκλοπές: Μητσοτάκης (ηθικός αυτουργός), και Δημητριάδης (εκτελεστικός) τη γλίτωσαν γιατί απουσίαζαν από αυτό το κατηγορητήριο

Λάβρος ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου για τις υποκλοπές, σημειώνει ότι δύο τη γλίτωσαν. «Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας. Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης».

Σύνταξη
Μασσαλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο ναρκεμπορίου της ιταλικής μαφίας – 7 συλλήψεις και χιλιάδες ευρώ σε crypto
Ευρωπαϊκή συνεργασία 26.02.26

Μασσαλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο ναρκεμπορίου της ιταλικής μαφίας – 7 συλλήψεις και χιλιάδες ευρώ σε crypto

Δύο χρόνια ερευνών, εξήντα αστυνομικοί σε κινητοποίηση και κατασχέσεις ρεκόρ. Η Ειδική Διαπεριφερειακή Δικαστική Αρχή (JIRS) στην Μασσαλία έθεσε τέλος σε μια εγκληματική οργάνωση διεθνούς εμβέλειας

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου
Κοινωνική πολιτική 26.02.26

Δήμος Πάρου: Καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου

Ο Δήμος Πάρου ανακοίνωσε τη νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη – Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις
Ελλάδα 26.02.26

Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη - Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας στην Τρίπολη, την περασμένη Δευτέρα, τρεις από τους κατηγορουμένους την προσέγγισαν, την απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και ο ένας εξ αυτών την βίασε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ιράν: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ιράν - ΗΠΑ 26.02.26

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Το Ιράν κατέθεσε ένα σχέδιο συμφωνίας για να αξιολογήσει τη «σοβαρότητα» των ΗΠΑ σε σχέση με τη δέσμευσή τους στην διπλωματία - Το δεύτερο αεροπλανοφόρο κατευθύνεται στον Κόλπο

Σύνταξη
Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους – Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία
Εφτά προσαγωγές 26.02.26 Upd: 13:47

Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους - Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία

Μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που κάλεσαν μαθητές και φοιτητές με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη - Το in βρέθηκε στην κινητοποίηση

Βίντεο - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος
