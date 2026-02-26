«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα

Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν έκλεισε με την καταδίκη των Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου, καθώς τα αντίγραφα της δικογραφίας διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για κακουργήματα, σε σχέση με σειρά προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων.

Σύμφωνα με παράγοντες της δίκης, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών συνιστά σαφή αναβάθμιση της υπόθεσης, καθώς, πέραν της διερεύνησης νέων εμπλεκόμενων προσώπων, η διαδικασία ουσιαστικά επανεκκινείται. Στο νέο αυτό πλαίσιο, ακόμη και οι αρχικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι καταδικάστηκαν σήμερα, τίθενται εκ νέου υπό έλεγχο έως και για κακουργήματα.

Ειδικότερα, το δικαστήριο διαβίβασε τα στοιχεία στον εισαγγελέα Πρωτοδικών για τους Ροτέν Φαρκάς, Μερόμ Χαρπάζ, Εινάτ Σεμανά, Δημήτρη Ξυπτερά, Ιωάννη Τουμπή, Ιωάννη Μπόλιαρη και Σωτήρη Ντάλλα.

Ποιοι είναι τα νέα πρόσωπα που θα διερευνηθούν

Ο Ροτέμ Φαρκάς φέρεται να είναι ο συντάκτης του κώδικα του Predator, ως συνιδρυτής της εταιρείας Cytrox στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την Intellexa του Ταλ Ντίλιαν.

Ο Μερόμ Χαρπάζ, τεχνικό στέλεχος υψηλής εξειδίκευσης, υπήρξε στενός συνεργάτης του Ντίλιαν. Σύμφωνα με την κατάθεση του πρώην εργαζομένου της Intellexa, Παναγιώτη Κούτσιου, ο Χαρπάζ δεν είχε αποφασιστικό ρόλο στη διοίκηση, αλλά ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία του ελληνικού γραφείου.

Κατά την κατάθεση της πρώην ιδιαιτέρας του Φέλιξ Μπίτζιου και πρώην εργαζόμενης της Krikel, Λίνας Κατσούδα, ο Χαρπάζ ήταν εκείνος που παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες και συμπλήρωνε τα έντυπα για τις άδειες εξαγωγής του Predator από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προς Μαδαγασκάρη, Ουκρανία και Σουδάν.

Η Εινάτ Σεμάνα ήταν ανώτατο στέλεχος εταιρειών συμφερόντων του Ντίλιαν και φέρεται να διαδραμάτισε διαχειριστικό ρόλο στην ίδρυση της ελληνικής Intellexa.

Ο Σωτήρης Ντάλλας υπήρξε το «δεξί χέρι» του καταδικασμένου Γιάννη Λαβράνου, ως τεχνικός διευθυντής στην εταιρεία Krikel. Κατά την κατάθεσή του, αρνήθηκε ότι ο Λαβράνος είχε ουσιαστικό ρόλο στην εταιρεία, ισχυρισμός που διαψεύστηκε από σειρά μαρτυρικών καταθέσεων.

Οι Δημήτρης Ξυπτεράς, Ιωάννης Μπόλιαρης και Ιωάννης Τούμπης ήταν εργαζόμενοι στην Intellexa. Παράλληλα, το δικαστήριο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν ενδείξεις και για άλλους υπαλλήλους της εταιρείας, καθώς και για επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Διερεύνηση για κατασκοπεία

Η διαβίβαση της δικογραφίας για τους ανωτέρω αφορά το αδίκημα της κατασκοπείας. Αιτιολογήθηκε από την έκταση και την ποικιλία των παρακολουθήσεων, καθώς και από το γεγονός ότι δεν κλήθηκαν να καταθέσουν, λόγω της οργανωμένης δομής, της εκπαίδευσης των εμπλεκομένων και του ενδεχομένου συνεργίας με ξένες δυνάμεις, ιδίως ισραηλινής προέλευσης.

Ειδικότερα, η διαβίβαση αφορά το άρθρο 148 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και την πλημμεληματική μορφή του αδικήματος της κατασκοπείας.

Ο κρεοπώλης και ο μισθοδοτούμενος φίλος του από την ΕΥΠ

Παράλληλα, διαβιβάστηκε η δικογραφία για τους Αιμίλιο Κοσμίδη και Κωνσταντίνο Πετρίση.

Ο Κοσμίδης, ο αποκαλούμενος «κρεοπώλης», κάτοχος της προπληρωμένης κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά μολυσμένων SMS με Predator, καθώς και άλλων τεχνολογικών μέσων που συνδέονται με τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Ο Πετρίσης κατονομάστηκε από τον Κοσμίδη ως το πρόσωπο που εργαζόταν στην Cosmote και παρείχε «εξυπηρετήσεις» προς την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Κατά την εξέτασή του, ανέφερε αρχικά ότι είχε «έναν γνωστό» στις υπηρεσίες ασφαλείας και στη συνέχεια διευκρίνισε πως επρόκειτο για «παλαιότερο φίλο». Υποστήριξε ότι την περίοδο 2020–2021 ο φίλος του εργαζόταν ως πωλητής σε κατάστημα της Cosmote στον Άλιμο και του είχε αναφέρει ότι παρείχε «διευκολύνσεις» σε συνεργασία με την ΕΥΠ.

Η διαβίβαση για τον Κοσμίδη αφορά το αδίκημα της συνέργειας. Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, «δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για τη χρήση της κάρτας και υπέπεσε σε αντιφάσεις», προσθέτοντας ότι ενδεχομένως πρέπει να συσχετιστούν οι μηνύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Θανάση Κουκάκη.

Παράλληλα, ζητήθηκε να διερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στο ακροατήριο τόσο για τον Κοσμίδη όσο και για τον Ντάλλα.

Τρίμπαλης και εξεταστική επιτροπή

Διαβιβάστηκαν, επίσης, για περαιτέρω διερεύνηση όσα κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης σχετικά με τη διαδικασία στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ως προς ενδεχόμενη ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία των Λαβράνου και Ντάλλα. Υπενθυμίζεται ότι το in είχε αποκαλύψει τους βουλευτές της ΝΔ που απηύθυναν τις «στημένες» ερωτήσεις στον Σταμάτη Τρίμπαλη.

Τέλος, διαβιβάστηκε η δικογραφία και για το αδίκημα του άρθρου 370ΣΤ του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την απαγόρευση διακίνησης λογισμικών παρακολούθησης.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Παναγιώτη Κούτσιου, η λειτουργία της Intellexa στην Ελλάδα συνεχίστηκε και την περίοδο 2023–2024. Όπως επισήμανε ο εισαγγελέας, «πρέπει να ερευνηθεί εάν η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στην αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου άρθρου».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιος και Γιάννης Λαβράνος καταδικάστηκαν για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.