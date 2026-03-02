Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη

Στην κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών για το νομοσχέδιο της ψήφου των αποδήμων, ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση μελών της κυβέρνησης.

«Η χώρα απαιτεί σοβαρότητα»

Ο κ. Δουδωνής, εκφράζοντας τη βαθύτατη ανησυχία του Κινήματος όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ «πιστεύει απαρέγκλιτα στην ακολούθηση της διπλωματικής οδού», προειδοποιώντας ότι οτιδήποτε άλλο «κινδυνεύει να μας οδηγήσει σε περαιτέρω περιπλοκές». Τόνισε την ανάγκη για μια «εθνική γραμμή η οποία να είναι πρώτα από όλα σοβαρή και με πλήρη ενημέρωση», σημειώνοντας ότι η έννοια του εθνικού θέματος καλύπτει κάθε εξέλιξη που θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους «αδελφούς μας Κυπρίους που υφίστανται τις συνέπειες αυτής της πολεμικής σύρραξης».

«Πείτε σε κάποιον να τους μαζέψει»

Ιδιαίτερα δηκτικός ήταν απέναντι στη συμπεριφορά κυβερνητικών στελεχών, χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο να εκφράζεται κανείς με γηπεδικούς όρους στα social media για μια εν εξελίξει πολεμική σύρραξη».

Ο κ. Δουδωνής είπε χαρακτηριστικά: «Ειλικρινώς, κύριε υπουργέ, μαζέψτε τους. Πείτε σε κάποιον να τους μαζέψει», αναφερόμενος στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Υποστήριξε ότι «δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τον υπουργό Υγείας που εκπροσωπεί τη χώρα να εκφράζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο», σημειώνοντας ότι «όλα θυσιάζονται στον βωμό της προσωπικής προβολής του καθενός μιας άτυπης κούρσας μεταξύ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας».

«Η χώρα θέλει σοβαρότητα»

Κατήγγειλε μάλιστα ότι η διαχείριση κρίσιμων θεμάτων υποτάσσεται σε «ζητήματα εσωκομματικών ισορροπιών και αναζήτησης φίλων ή φανταστικών φίλων».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Παναγιώτης Δουδωνής υπογράμμισε ότι «η χώρα θέλει σοβαρότητα» και απαίτησε από κάθε υπουργό «να αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ως υπουργού και όχι ως τηλεσχολιαστή ή συμμετέχοντας σε μια εσωκομματική κούρσα αγνώστου κατευθύνσεως».