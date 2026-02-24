Παναγιώτης Δουδωνής: Καθ’ έξιν ψεύτης ο Γεωργιάδης, με πρακτικές Παττακού

Σφοδρή επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Παναγιώτης Δουδωνής με αφορμή το περιστατικό στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Η ανοιχτή σύγκρουση του υπουργού Υγείας με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

«Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ψέματα», λέει ο Παν. Δουδωνής

Η πρόσφατη σύλληψη του Δημήτρη Ζιαζιά, παθολόγου στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, την ώρα των επεισοδίων κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο, και οι απειλές του υπουργού, προκάλεσαν δικαιολογημένη αγανάκτηση.

«Αυτά δεν γίνονταν ούτε επί Ποντίου Πιλάτου…»

«Σωματική βία δεν ασκήθηκε, και αυτό είναι ένα ακόμα ψέμα. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ψέματα, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι καθ’ έξιν ψεύτης… Εγώ θέλω να πάω σε κάτι άλλο, γιατί η χώρα πρέπει να είναι κράτος δικαίου… Συνελήφθη ο γιατρός και του πέρασαν χειροπέδες, οι οποίες βέβαια μπαίνουν όταν κάποιος είναι ύποπτος φυγής. Ύποπτος φυγής ο γιατρός στο νοσοκομείο; Τον πήγαν λες και ήταν το Πραιτώριο και τον οδηγούν μπροστά στο φερόμενο ως θύμα, το οποίο αρχίζει να βρίζει τον μόλις συλληφθέντα. Αυτά δεν γίνονταν ούτε επί Ποντίου Πιλάτου, ούτε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ούτε στον Μεσαίωνα. Το να οδηγείς τον συλληφθέντα ενώπιον του υπουργού και εκείνος να τον βρίζει λέγοντάς του «γιατρός, σαν δεν ντρέπεσαι», αντίκειται στο άρθρο 120 του ΠΔ 141/2001. Θα το έκανε μόνο ο Πόντιος Πιλάτος ή ο Στυλιανός Παττακός», σχολίασε (OPEN) ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζοντας την παρέμβασή του, ο κ. Δουδωνής έθεσε στο στόχαστρο τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνδέοντάς την ευθέως με την τακτική που ακολουθήθηκε στην τραγωδία των Τεμπών:

«Ο σκοπός ήταν να μη γίνει προανακριτική. Είναι μια πατέντα. Ακριβώς τα ίδια έγιναν στην περίπτωση των Τεμπών. Δεν έγινε προανακριτική για την 717, για τον κύριο Καραμανλή, και έγινε εξεταστική από το 1997· δεν έγινε προανακριτική για τους κυρίους Αυγενάκη και Βορίδη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε εξεταστική-προσέξτε από το 1997. Η πατέντα είναι κοινή. Ασχοληθήκαμε με τον προηγούμενο αιώνα και, τελικά, δώσαμε μερικά καρέ με τον «φραπέ» και τον «χασάπη» να τα παίζουν οι σατιρικές εκπομπές. Δεν ήταν εικόνα διερεύνησης σε βάθος αυτή. Και, επιπλέον, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα: ότι αν έρχεται νέος φάκελος, όπως ακούγεται και γράφεται ότι έρχεται…; Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση και να μην αρχίσουν τα τάχα ne bis in idem ή «κάναμε εξεταστική δεν ξανακάνουμε».