Δουδωνής: Εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ παραπάνω από αυτούς που τους καταπατούν
Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνής αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη
- Πονοκέφαλος για Όρμπαν - Το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza προηγείται με οκτώ ποσοστιαίες μονάδες στην Ουγγαρία
- Τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας: Τούμπαρε νταλίκα – ψυγείο
- Δουδωνής: Εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ παραπάνω από αυτούς που τους καταπατούν
- Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Χασάκα - Αναμένεται η έλευση των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων
Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής έκανε την ακόλουθη δήλωση από το περιστύλιο της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος:
«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπετε, εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ παραπάνω από αυτούς που τους καταπατούν. Θα συμμετάσχουμε στη σχετική συζήτηση από τη δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και να επιτευχθούν οι σχετικές υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική βουλή, κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος».
Ο Παναγιώτης Δουδωνής για τη συνταγματική αναθεώρηση
Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τηλεοπτικό του μήνυμα, άνοιξε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Ο πρωθυπουργός, ανάμεσα σε άλλα, υποστήριξε ότι «το Σύνταγμα του ’75 ανήκει στον 20ο αιώνα», ενώ έβαλε στο στόχαστρό του τη μονιμότητα στο δημόσιο και τα ΑΕΙ.
«Συνεπώς, είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές, που θα ενισχύουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών, εισάγοντας ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και συμβαδίζοντας με νέα δεδομένα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική κρίση», δήλωσε.
«Είναι γνωστό ότι πιστεύω βαθιά στην αποφασιστικότερη συμμετοχή τακτικών δικαστών σε υποθέσεις τυχόν ποινικής ευθύνης Υπουργών ενώ αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους. Την αλλαγή του άρθρου 86, άλλωστε, την υπερασπίζομαι εδώ και 20 χρόνια», πρόσθεσε.
- Ουκρανία: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επιθέσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας
- Ευρώπη: Η ταπεινωτική συνθηκολόγηση με τον Τραμπ – Τα 5 γεγονότα που το αποδεικνύουν
- Ονοματοδοσία της κεντρικής πλατείας της Αδριανής στη μνήμη του Στυλιανού Κ. Σαμαρά
- Μια νύχτα μόνο: Η αποκάλυψη και η έκρηξη
- «Δανεικός στον Παναθηναϊκό από την Αλ Αχλί ο Νταμς» (vid)
- Ισραήλ: Έπεται επίσκεψη Γουίτκοφ, θα συναντηθεί με Νετανιάχου
- MEGA: Η πρώτη επιλογή στην ενημέρωση και τον Ιανουάριο
- Λάρισα: Υπερχείλισε ο Πηνειός – Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις