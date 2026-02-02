Δουδωνής: Εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ παραπάνω από αυτούς που τους καταπατούν

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής έκανε την ακόλουθη δήλωση από το περιστύλιο της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος:

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπετε, εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ παραπάνω από αυτούς που τους καταπατούν. Θα συμμετάσχουμε στη σχετική συζήτηση από τη δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και να επιτευχθούν οι σχετικές υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική βουλή, κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος».

Ο Παναγιώτης Δουδωνής για τη συνταγματική αναθεώρηση

<br />

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τηλεοπτικό του μήνυμα, άνοιξε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ο πρωθυπουργός, ανάμεσα σε άλλα, υποστήριξε ότι «το Σύνταγμα του ’75 ανήκει στον 20ο αιώνα», ενώ έβαλε στο στόχαστρό του τη μονιμότητα στο δημόσιο και τα ΑΕΙ.

«Συνεπώς, είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές, που θα ενισχύουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών, εισάγοντας ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και συμβαδίζοντας με νέα δεδομένα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική κρίση», δήλωσε.

«Είναι γνωστό ότι πιστεύω βαθιά στην αποφασιστικότερη συμμετοχή τακτικών δικαστών σε υποθέσεις τυχόν ποινικής ευθύνης Υπουργών ενώ αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους. Την αλλαγή του άρθρου 86, άλλωστε, την υπερασπίζομαι εδώ και 20 χρόνια», πρόσθεσε.