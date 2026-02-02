Συνταγματική αναθεώρηση για «νέο μοντέλο διακυβέρνησης» – Προϋπολογισμοί λιτότητας, χτύπημα στη μονιμότητα και τα ΑΕΙ

Στη Συνταγματική αναθεώρηση και στις αλλαγές που πρότεινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο «διάγγελμά» του νωρίτερα τη Δευτέρα (02/02/26) επικεντρώθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, καθιστώντας σαφή την πρόθεση της κυβέρνησης να κατοχυρώσει συνταγματικά αντιδραστικές επιλογές της.

«Σήμερα εκκινεί μία κορυφαία διαδικασία, που δεν εξαντλείται στην παρούσα πολιτική περίοδο. Όλα τα κόμματα θα αναμετρηθούν με την Ιστορία και θα δώσουν εξετάσεις στους πολίτες» είπε με στόμφο ο κ. Μαρινάκης, παρουσιάζοντας ως «μεγάλες τομές», μεταξύ άλλων, την αναθεώρηση του άρθρου 16 που κατοχυρώνει αποκλειστικά δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση, προκειμένου να νομιμοποιηθούν τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» και την κατοχύρωση της «αξιολόγησης» μέσω της οποίας προωθείται η άρση μονιμότητας στο δημόσιο.

Ο ίδιος μίλησε επίσης για αναθεώρηση (αλλά όχι κατάργηση) του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

«Νέο μοντέλο διακυβέρνησης» με προϋπολογισμούς λιτότητας

Επανέλαβε δε την κινδυνολογική αναφορά του πρωθυπουργού σε «δικλίδες οι οποίες θα εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία, τη συνεπή κυβερνητική δράση αλλά και την ορθότητα των κομματικών υποσχέσεων, ώστε η χώρα να μην διολισθήσει ποτέ ξανά στα επικίνδυνα μονοπάτια του λαϊκισμού. Αυτά που κρύβουν τις ολέθριες συνέπειες που προκαλούν. Κάτι που, δυστυχώς, έχουμε πληρώσει ακριβά».

Η κυβέρνηση σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, «επιδιώκει μια αναθεώρηση με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση όπου θα δημιουργηθεί ένα νέο υπόδειγμα διακυβέρνησης, ένα μοντέλο διακυβέρνησης ώστε να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα μας να βρεθεί στα βράχια από τους επόμενους λαϊκιστές τους επόμενους εμπόρους ελπίδας» και δίνοντας το σήμα για προϋπολογισμούς λιτότητας και με συνταγματική σφραγίδα ανέφερε:

«Να μην επιτρέπει να ψηφίζονται προϋπολογισμοί που εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, που παράγουν υπερβολικά ελλείμματα».

Μιλώντας για «βαθιά πολιτική απόφαση» επανέλαβε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αναμετρηθούν με την ιστορία.

«Το «δώστα όλα» του 1980 να μείνει ως μια παλιά ανάμνηση. Για μένα είναι μια μάχη που κάθε κόμμα πέριξ του κέντρου θα αναμετρηθεί με την ιστορία και είτε θα το στηρίξουν και θα δείξουν ότι το κακό παρελθόν το απέβαλαν είτε θα πετάξουν τη μπάλα στην εξέδρα και θα δείξουν ότι δεν έχουν αλλάξει» ανέφερε.

Χαρακτήρισε κορυφαία προτεραιότητα την αναθεώρηση του άρθρου 86 (περί ευθύνης υπουργών) λέγοντας ότι «δεν πρέπει να περνάει μόνο από το φίλτρο των κομματικών συσχετισμών η παραπομπή κυβερνητικού στελέχους στη Δικαιοσύνη».

Αναφερόμενος στο άρθρο 16, άφησε αιχμές κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας «να μην χαθεί άλλη ευκαιρία όπως το 2008 με την τότε ιστορική κυβίστηση του ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Μαρινάκης, ανέφερε δε ότι «αντίστοιχη με τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη συνταγματική πρόβλεψη για τους όποιους μελλοντικούς προϋπολογισμούς είναι είναι η αξιολόγηση στο δημόσιο. Ήρθε η ώρα να το δούμε. Να τη συνδέσουμε με το Σύνταγμα και τη συζήτηση περί μονιμότητας», είπε. «Η αξιολόγηση έχει να κάνει με την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα ενός υπαλλήλου», ανέφερε προσθέτοντας ότι στόχος είναι να προστατεύσουμε τη χώρα από μελλοντικές «κυβερνήσεις λαϊκιστών, που για να γίνουν αρεστές μπορεί να καταργήσουν την όποια αξιολόγηση και να γίνουν όλα ίσα κι όμοια ξανά στο Δημόσιο».