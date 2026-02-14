Δουδωνής στον ΟΗΕ: Στη Δημοκρατία αναλώσιμοι αν χρειαστεί γίνονται οι πολιτικοί, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός
Κώδωνα κινδύνου για την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, λόγω μιας σταδιακής διάβρωσης των δημοκρατικών θεσμών έκρουσε ο Παναγιώτης Δουδωνής από το βήμα του ΟΗΕ, μιλώντας για τον τριπλό ρόλο του Κοινοβουλίου ως forum αντιπροσώπευσης, λογοδοσίας και διαβούλευσης.
Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη εκπροσώπησε την Ελλάδα ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, συμμετέχοντας στην ακρόαση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) από τον ΟΗΕ και μιλώντας πάνω στη θεματική «Κοινοβούλια και κρίση της Δημοκρατίας».
Ο κ. Δουδωνής, με την ιδιότητα και του συνταγματολόγου, μίλησε για τον τριπλό ρόλο του Κοινοβουλίου ως forum αντιπροσώπευσης, λογοδοσίας και διαβούλευσης, ενώ καταληκτικά τόνισε ότι στη δημοκρατία «οι πολιτικοί μπορούν να αντικατασταθούν και να είναι αναλώσιμοι, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός».
Αναλυτικά η ομιλία του κ. Δουδωνή
«Νομίζω ότι υπάρχει ένα κοινό έδαφος σε αυτή τη συζήτηση: ότι παρατηρείται μια οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, η οποία δεν προκαλείται μόνο από πραξικοπήματα, αλλά και από μια σταδιακή διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για την αυτοάμυνα των δημοκρατικών θεσμών, και ανάμεσά τους ο σημαντικότερος είναι το Κοινοβούλιο.
Γιατί; Έχω τρεις λόγους.
Πρώτον, επειδή το Κοινοβούλιο είναι το φόρουμ της αντιπροσώπευσης. Αντιπροσωπεύει τον δήμο, την κοινότητα στη δημοκρατία, το κράτος του δήμου.
Είναι το φόρουμ αντιπροσώπευσης του λαού.
Δεύτερον, επειδή το Κοινοβούλιο είναι το φόρουμ της διαβούλευσης. Αυτό σημαίνει ότι συζητούμε, έχουμε διάλογο, συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αλλά έχουμε επίσης την υποχρέωση να συνυπάρχουμε ως πολιτικοί αντίπαλοι στον ίδιο χώρο, που είναι το Κοινοβούλιο.
Και τρίτον, είναι το φόρουμ της λογοδοσίας. Αυτό σημαίνει ότι ασκούμε έλεγχο στις κυβερνήσεις· ότι αποτελούμε μηχανισμό κατά της διαφθοράς και υπέρ των ανεξάρτητων αρχών και του έργου τους, οι οποίες επίσης λογοδοτούν στο Κοινοβούλιο.
Τέλος, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό που ειπώθηκε, ότι δηλαδή είμαστε το φόρουμ της νομοθέτησης — πράγμα που πράγματι είμαστε — είναι τόσο σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση.
Είμαστε το φόρουμ της διαβούλευσης επί των νόμων. Οι νόμοι συντάσσονται ως επί το πλείστον από την εκτελεστική εξουσία, αλλά τους συζητούμε στο Κοινοβούλιο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Και τέλος, ειπώθηκε ότι έχουμε τετραετείς ή πενταετείς θητείες, άρα τα Κοινοβούλια είναι βραχύβια.
Αυτό είναι πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα, διότι μας υπενθυμίζει ότι οι πολιτικοί μπορούν να αντικατασταθούν και να είναι αναλώσιμοι, ώστε να μην είναι αναλώσιμος ο λαός».
