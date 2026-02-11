Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Δουδωνής για ομιλίες σε Yale και ΟΗΕ
Την Τετάρτη (12/02) θα μεταβεί στο New Haven του Connecticut για να πραγματοποιήσει ομιλία για την αναθεώρηση του Συντάγματος και την Πέμπτη (13/02), στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.
- Μαρίν Λεπέν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του εφετείου που θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον
- Κρήτη: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο – Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια
- Μια εξομολόγηση-σοκ: Ολυμπιονίκης παραδέχθηκε την απιστία του on air [βίντεο]
- «Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη», είπε η Παπαδάκη
Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής.
Ο κ. Δουδωνής την Τετάρτη (12/02) θα μεταβεί στο New Haven του Connecticut για να πραγματοποιήσει ομιλία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, στο Πανεπιστήμιο Yale.
Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
Την Πέμπτη (13/02), στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη θα τοποθετηθεί πάνω στη θεματική «Δημοκρατική θωράκιση εκ των έσω: Ο ρόλος των κοινοβουλίων στην ανανέωση των θεσμών» με την ιδιότητα του μέλους της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU).
- «Vice signalling»: Πώς το μίσος έγινε πολιτικό όπλο στα χέρια των ισχυρών
- Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Δουδωνής για ομιλίες σε Yale και ΟΗΕ
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ
- ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς
- Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» είναι ξανά εδώ! Με χορό και… Ferto ο Λάκης Λαζόπουλος μάς καλωσόρισε στην πρώτη εκπομπή του 2026!
- «Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» – H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ
- Νίκησε το Περιστέρι Betsson (85-87), ηττήθηκε ο ΠΑΟΚ (87-88) και στους «8» του Europe Cup θα έχουμε «εμφύλιο»!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις