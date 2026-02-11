Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Δουδωνής για ομιλίες σε Yale και ΟΗΕ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συνταγματολόγος, Παναγιώτης Δουδωνής.

Ο κ. Δουδωνής την Τετάρτη (12/02) θα μεταβεί στο New Haven του Connecticut για να πραγματοποιήσει ομιλία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, στο Πανεπιστήμιο Yale.

Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

Την Πέμπτη (13/02), στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη θα τοποθετηθεί πάνω στη θεματική «Δημοκρατική θωράκιση εκ των έσω: Ο ρόλος των κοινοβουλίων στην ανανέωση των θεσμών» με την ιδιότητα του μέλους της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU).