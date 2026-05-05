Συνάντηση Δένδια – Χριστοδουλίδη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, στο πλαίσιο του DEFEA Conference, συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Δένδιας πραγματοποίησε σχετική ανάρτηση για τη συνάντηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 5, 2026

Νωρίτερα ο κ. Δένδιας συναντήθηκε στο πλαίσιο του DEFEA Conference με την αναπληρώτρια γ.γ. του NATO Radmila Šekerinska.

«Αναφέρθηκα», τόνισε, «στον ουσιαστικό ρόλο της Ελλάδος στην ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας της Νοτιοανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας».

«Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας» πρόσθεσε.

«Ο εκσυγχρονισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και η υλοποίηση της Ατζέντας 2030 ήταν επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης» κατέληξε ο κ. Δένδιας.