Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο

Τη χαρακτηριστική φράση του Ανδρέα Παπανδρέου «το ΠΑΣΟΚ δεν μοιράζεται σε τιμάρια. Τιμαριούχους και βαρόνους δεν μπορούμε να δεχτούμε» επικαλέστηκε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής (στο ΚΟΝΤΡΑ) σχολιάζοντας τις εσωκομματικές τριβές που κατά την άποψή του έχουν στοιχίσει στο ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά.

Απευθύνοντας μήνυμα ενότητας ο κ. Δουδωνής, τόνισε ότι «πρέπει να ασχολούμαστε με τη μεγάλη εικόνα» και όχι με μικροκομματικές συζητήσεις, προσθέτοντας αυστηρά ότι ανήκει σε μια γενιά ανθρώπων «που ασχολήθηκαν με την πολιτική είτε σε τοπικό, είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε επίπεδο κομματικό για να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας, πιστεύοντας ότι αυτό θα το πετύχουμε μόνο με ενότητα… Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν στην ενότητα και στη σύνθεση».

Ένα κόμμα πηγαίνει μπροστά με σκληρή δουλειά και ενότητα, είναι το καθαρό μήνυμα του Παναγιώτη Δουδωνή, όπως κρυστάλλινη είναι η θέση του και σε ότι αφορά πιθανή συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ που να πιστεύει ότι μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα σήμαινε το τέλος του ΠΑΣΟΚ».

Εστιάζοντας στη συνταγματική αναθεώρηση ο κ. Δουδωνής επισήμανε ότι «έχουμε τη δική μας αφετηρία και, κατά τις συνταγματικές επιταγές, θα συμβάλλουμε και θα ζητήσουμε τις αυξημένες πλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή» εξηγώντας τη στάση αυτή του ΠΑΣΟΚ.

«Πρέπει να αλλάξει και το άρθρο 110: αντί να έχουμε εναλλασσόμενες πλειοψηφίες (π.χ. 180 στην πρώτη και 151 στη δεύτερη), να έχουμε τις 180 στη δεύτερη σε κάθε περίπτωση, για να μη γίνεται πολιτικό παίγνιο» σημείωσε προς επίρρωση των όσων ανέφερε ο κ. Δουδωνής.

Συνταγματική αναθεώρηση: η ισχύς οφείλει να δίνεται στη δεύτερη Βουλή

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Δουδωνής δήλωσε: «Εμείς έχουμε ανοίξει πρώτοι αυτή τη συζήτηση· είχαμε σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις. Έχουμε τη δική μας αφετηρία και, κατά τις συνταγματικές επιταγές, θα συμβάλλουμε και θα ζητήσουμε τις αυξημένες πλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα συμμετάσχουμε στη συζήτηση, προτείνουμε την αυξημένη πλειοψηφία πάντα στη δεύτερη Βουλή».

Ο λόγος που μιλώ για αυξημένη πλειοψηφία στη δεύτερη Βουλή, εξήγησε ο κ. Δουδωνής «είναι διότι, ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι πρώτο κόμμα στην επόμενη Βουλή —και εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε εμείς— η ισχύς οφείλει να δίνεται στη δεύτερη Βουλή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κακής εφαρμογής των πλειοψηφιών της πρώτης Βουλής αποτελεί η περίπτωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ μια διαδικασία με τη δική του πλειοψηφία και η Νέα Δημοκρατία την οδήγησε σε άλλη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα ο Πρόεδρος να εκλέγεται ακόμη και με σχετική πλειοψηφία. Αυτό αποτελεί πλήρη απαξίωση του θεσμού. Τέτοια φαινόμενα πρέπει να αποφευχθούν, οποιοσδήποτε και αν είναι στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πρέπει να επιδιώκονται οι ευρύτερες συναινέσεις στη δεύτερη Βουλή. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αλλάξει και το άρθρο 110: αντί να έχουμε εναλλασσόμενες πλειοψηφίες (π.χ. 180 στην πρώτη και 151 στη δεύτερη), να έχουμε τις 180 στη δεύτερη σε κάθε περίπτωση, για να μη γίνεται πολιτικό παίγνιο».

Η βελόνα θα κουνηθεί αν…

Σχολιάζοντας τα εσωκομματικά ζητήματα, ο κ. Δουδωνής τα συνδύασε με τη δημοσκοπική καθήλωση του ΠΑΣΟΚ.

«Όσον αφορά τα εσωκομματικά, η δημοσκοπική τάση που βλέπουμε είναι μια τάση που μπορεί να αλλάξει, καθώς διαμορφώθηκε μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Η παράμετρος που μετεβλήθη τις τελευταίες δύο τρεις εβδομάδες και προκάλεσε κάμψη είναι ξεκάθαρα μια εσωκομματική αναταραχή, η οποία, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν ερείδεται σε ουσιαστική πολιτική διαφωνία αλλά αποτυπώνει προσωπικές φιλοδοξίες» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Δεν θα μπω σε μια συζήτηση ονοματολογίας, καθώς θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση μικροκομματική, ενώ πρέπει να ασχολούμαστε με τη ‘μεγάλη εικόνα’. Δεν εκφράζω κανέναν πέρα από τον εαυτό μου και αυτούς που φιλοδοξώ να εκφράσω: μια γενιά ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την πολιτική είτε σε τοπικό, είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε επίπεδο κομματικό για να ξαναχτίσουμε το σπίτι μας, πιστεύοντας ότι αυτό θα το πετύχουμε μόνο με ενότητα. Ισχύει αυτό που είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου: το ΠΑΣΟΚ δεν μοιράζεται σε τιμάρια. Τιμαριούχους και βαρόνους δεν μπορούμε να δεχτούμε».

Πιστεύω στην ενότητα και την σκληρή δουλειά

Είμαι από τους ανθρώπους, τόνισε ο κ. Δουδωνής, «που πιστεύουν στην ενότητα και στη σύνθεση. Για να συντεθούν απόψεις, όμως, πρέπει να υπάρχουν απόψεις και αυτές να τίθενται με σκοπό τη σύνθεση. Οι αποφάσεις του προέδρου είναι οι αποφάσεις του Προέδρου. Δεν είμαι από αυτούς που υποδεικνύουν αποφάσεις. Προσπαθώ να εκφράσω τη γενιά των νέων στελεχών και αυτούς που πιστεύουν σε αυτά τα νέα παιδιά.»

» Μπήκα στην πολιτική το Νοέμβριο του ’22. Έχω χειριστεί τα θέματα αυτά ως γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, έχοντας την κεντρική ευθύνη της εκλογικής αναμέτρησης τον Μάιο του 23, με πρόβλεψη την Παρασκευή προ των εκλογών ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει 8,3%. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ πήρε 11, 5 %, δεν κατέρρευσε. Το ΠΑΣΟΚ δεν κατέρρευσε. Κατέρρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό συνέβη γιατί το ΠΑΣΟΚ πήγε ενωμένο και με μια συγκεκριμένη ατσάλινη, αν θέλετε, γραμμή που την υποστήριζαν όλοι, σε κάθε μάχη. Εκφράζω τον εαυτό μου και μια αγωνία ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να προσφέρουν και δεν δέχονται να αξιολογείται το έργο τους από τον ένα και από τον άλλο. Δεν μπορούμε να έχουμε εργαζόμενους και αξιολογητές στο ΠΑΣΟΚ».

Κώδωνας κινδύνου ενάντια στις προσωπικές φιλοδοξίες

«Ένα κόμμα πηγαίνει μπροστά με σκληρή δουλειά και ενότητα. Τα λέω με μεγάλη αγάπη. Κρούω έναν κώδωνα κινδύνου ενάντια στις προσωπικές φιλοδοξίες. Δεν υπάρχει κάποια χαώδης ιδεολογική διαφορά στο ΠΑΣΟΚ· είναι ζητήματα προσωπικής φιλοδοξίας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πως πηγαίνει ένα κόμμα καλύτερα; Με σκληρή δουλειά και με ενότητα» σημείωσε ο κ. Δουδωνής στέλνοντας μήνυμα με αρκετούς αποδέκτες και επέμεινε:

«Τα λέω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, αλλά κρούω έναν κώδωνα κινδύνου σε σχέση με τις προσωπικές φιλοδοξίες καθενός. Είμαστε κι εμείς εδώ. Είμαστε κι εμείς εδώ. Τα νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία θέλουμε μόνο ένα πράγμα: Δουλειά και ενότητα. Και όπως δουλεύουμε, νομίζω ότι καλό είναι να δουλεύουμε ενωμένοι και στην κοινή κατεύθυνση. Δεν υπάρχει κάποια χαώδης πολιτική διαφορά στο ΠΑΣΟΚ, κάποια διαφοροποίηση μεγάλη, ιδεολογική, σαν αυτές που βλέπαμε στο παρελθόν. Είναι ζητήματα προσωπικής φιλοδοξίας. Η δική μας και η δική μου φιλοδοξία είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι ενωμένο και νικηφόρο».

Συνεργασία με ΝΔ σημαίνει το τέλος του ΠΑΣΟΚ

Ξεκάθαρος και σε ότι αφορά τα σενάρια που διακινούνται από καιρού εις καιρόν για μετεκλογική συνεργασία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, με τις εσωκομματικές κόντρες μάλιστα να περιστρέφονται γύρω και από αυτό θέμα.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ που να πιστεύει ότι μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα σήμαινε το τέλος του ΠΑΣΟΚ. Προσπαθώ να δώσω την έννοια της ενότητας, γιατί αυτή είναι που θα μας πάει μπροστά» ήταν η σαφής απάντηση του κ. Δουδωνή.