Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

«Είναι ένα ερανιστικό νομοσχέδιο… μια κουρελού» είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ κατά την ομιλία του στη συζήτηση σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη κοινοβουλευτική συμπεριφορά της, τον τρόπο που νομοθετεί, τα σκάνδαλα, και φυσικά το περιεχόμενο κάποιων εκ των διατάξεων.

Με τον τίτλο και μόνο του νομοσχεδίου: «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις», μάλλον να τον δικαιώνει, ο κ. Δουδωνής με όπλο τις νομικές γνώσεις του, σε άλλη μία ουσιαστική παρέμβασή του με τεκμηριωμένα επιχειρήματα μίλησε για «διεφθαρμένη κυβέρνηση», κάτι που -όπως τόνισε- αποτελεί πλέον ακλόνητη πεποίθηση του ελληνικού λαού.

«Έχετε πατήσει σε όλες τις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους. Τις έχετε εκμεταλλευτεί για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα μιας απόλυτης αβελτηρίας» τόνισε, για να προσθέσει σε άλλο σημείο ότι «καταλαβαίνω ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι η επιτομή -δια των μπαλωμάτων- όλων των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ή που εξακολουθεί να συντηρεί αυτή η κυβέρνηση».

Δοθείσης ευκαιρίας ο κ. Δουδωνής αναφέρθηκε και στον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, Διονύση Βαλτογιάννη, προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες Βαλτογιάννη, που πριν λίγες μέρες εκθείασε μέσα στη Βουλή τη χούντα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υποκρισία. «Πώς είναι δυνατόν συνταγματικά; Δεν είναι δυνατόν η Βουλή να λειτουργεί με 297 βουλευτές και εσείς να χαϊδεύετε τους νοσταλγούς της χούντας και φασιστικών καθεστώτων […] Διαβάζω: Πέρασε με 160 ‘ναι’. Ποια είναι τα 160 ‘Ναι’; Πάνω από την κοινοβουλευτική σας πλειοψηφία; Κρύβονται εκεί μέσα ψήφοι πρώην Σπαρτιατών.»

«Γι’ αυτά πρέπει αργά ή γρήγορα να απαντήσετε. Και σας έχω απευθύνει ερώτηση για το ζήτημα αυτό, και απάντηση πειστική δεν βλέπω. Διότι το Σύνταγμα είναι σαφές, αλλά φοβάστε βέβαια και την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Αλλιώς θα κάνατε το συνταγματικώς πρέπον, που είναι να γίνουν οι εκλογές στις τρεις περιφέρειες. Αλλά έχετε και την απόλυτη κάλυψη του όλου συστήματος».

«Ξέρετε, όταν παλεύεις για δικαιοσύνη και δημοκρατία απέναντι σε ένα σύστημα εξουσίας, σε παρουσιάζουν ως τρελό. Αλλά μόνο με αυτή την επιμονή θα μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα μια καλύτερη χώρα. Εμείς, η Δημοκρατική Παράταξη» ήταν η καταληκτική πρόταση του Παναγιώτη Δουδωνή.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη…βρήκε τη λύση για τη διαφθορά

Με αιχμηρή ειρωνεία ξεκίνησε την ομιλία του ο κ. Δουδωνής αναφερόμενος στις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τις σχολικές επιτροπές.

«Νομίζω από τη συζήτηση προέκυψε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρήκε τη λύση στο ζήτημα της διαφθοράς. Θα καταργήσει τις σχολικές επιτροπές και όλα είναι εντάξει. Η ειρωνεία αυτού του πράγματος, το να ακούμε για κατασπατάληση χρημάτων απ’ αυτή την κυβέρνηση για τις σχολικές επιτροπές, νομίζω ότι δεν αντέχει σε καμία κριτική. Και δεν αντέχει σε καμία κριτική αυτή η κυβέρνηση, που μόλις χθες αναλύσαμε στη Βουλή τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη διαχείριση των αγροτικών ζητημάτων, σειρά θεμάτων διαφθοράς. Γιατί ξέρετε τι λέει ο κόσμος έξω; Λέει ότι είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Αυτή είναι η πεποίθηση του ελληνικού λαού. Και να λέτε τέτοια πράγματα για τις σχολικές επιτροπές; Ε, αυτό πια δεν είναι απλά αντινομικό. Δεν είναι απλά ειρωνικό, είναι και κάπως ύβρις. Ποιοι μιλούν;»

Νομοσχέδιο «κουρελού»

«Αλλά ακούγοντας και τις τοποθετήσεις των άλλων συναδέλφων, και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, καταλαβαίνω ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι η επιτομή -δια των μπαλωμάτων- όλων των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ή που εξακολουθεί να συντηρεί αυτή η κυβέρνηση» τόνισε ο κ. Δουδωνής και συνέχισε:

«Πρώτα απ’ όλα, το οτι είναι ένα ερανιστικό νομοσχέδιο… Μια κουρελού. Και έρχεται ο κ. Λιβάνιος και λέει: ‘Μα τι θέλετε; Να νομοθετούμε με τροπολογίες; Να νομοθετούμε με άσχετες διατάξεις;’. Και έρχεται τροπολογία με άσχετες διατάξεις, που σε ένα εκ των άρθρων έχουμε διατάξεις διαφορετικών υπουργείων. Ε, αποφασίστε. Έχετε καταφέρει να έχετε όλα τα χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία κατηγορείτε στο παρελθόν ότι υπήρξαν: και ερανιστικό νομοσχέδιο ‘κουρελού’, και άσχετη τροπολογία, εκπρόθεσμη και αντισυνταγματική-κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, έτσι δεν είναι; Δεν μπορεί τα interna corporis να τα καλύπτουν όλα. Πρέπει να μιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά.»

» Και ενώ λέτε ότι το νομοσχέδιο έρχεται έτσι, με ασύνδετες μεταξύ τους διατάξεις, με άσχετα μεταξύ τους θέματα, για να μην έχουμε πρακτική άσχετων διατάξεων και τροπολογιών σε νομοσχέδια, φέρνετε τροπολογία εκπρόθεσμη, με άσχετες διατάξεις μεταξύ των παραγράφων του ίδιου άρθρου. Ε, αυτό πια δεν αντέχει σε καμία κριτική».

Επιτομή της αντίληψης του συγκεντρωτισμού

Εστιάζοντας στις διατάξεις για τις σχολικές επιτροπές ο κ. Δουδωνής ανέφερε: «Ή στις σχολικές επιτροπές… Βλέπουμε την επιτομή της αντίληψης αυτής του συγκεντρωτισμού: να μαζεύονται όλα προς τα πάνω. Να μην ακούμε τους άμεσα εμπλεκόμενους. Εν προκειμένω, ξαναλέω, όχι μόνο εμάς, την αντιπολίτευση, τους δημάρχους, αλλά και τους γονείς. Και δεν άκουσα το πειστικό αντεπιχείρημα που θα περίμενα, διότι δεν υπάρχει απέναντι στο επιχείρημα που λέει: ‘ποιος ενδιαφέρεται περισσότερο για το καλό των παιδιών από τους ίδιους γονείς; Για την εκπαίδευση των παιδιών από τους ίδιους τους γονείς’. Ποιος πιστεύει ότι λειτουργούν αυτοϋπονομευτικά και δεν βλέπουν καλύτερα το καλό των παιδιών τους από ό,τι οποιοσδήποτε πολιτικός; Τα αυτονόητα λέμε εδώ πέρα».

«Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

«Τρίτο ζήτημα. Τρίτη παθογένεια, που εσείς έχετε δημιουργήσει, γιατί τα περί ‘χρονίων’ ιδίως μετά από 6 χρόνια στη διακυβέρνηση, δεν τα ακούω. Έχετε πατήσει σε όλες τις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους. Τις έχετε εκμεταλλευτεί για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα μιας απόλυτης αβελτηρίας.»

» Δείτε τι γίνεται με τους μηχανικούς. Το επαναλαμβάνω, το είπα και στην πρωτολογία. Κάνετε αυτό το μπάλωμα. Καταλαβαίνουμε, ξαναλέω, την ανάγκη την οποία έρχεται να καλύψει, αλλά θα λυθεί έτσι το θέμα; Το ότι δεν βρίσκουμε μηχανικούς για να στελεχώσουν το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα λυθεί με ένα μπάλωμα; Ή θα λυθεί με μια σημαντική παρέμβαση, που θα δώσει ένα κίνητρο σε ανθρώπους να έρθουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα;»

» Γι’ αυτό μιλούμε για τον 13ο μισθό. Αλλά τι αντιμετωπίζουμε; Αντιμετωπίζουμε τη λογιστική παραποίηση των λεγόμενων μας. Από ποιον; Από την κυβέρνηση. Και βέβαια, σκεφτείτε και πόσα άλλα επαγγέλματα είναι σαν τους μηχανικούς, με αγορά εγχώρια, ιδιωτική, αλλά και δυνατότητα να φύγουν έξω. Και σκεφτείτε πώς συνδέονται όλα αυτά με το γεγονός ότι η χώρα μας χάνει δυνατά μυαλά.»

» Δεν ακούω της κυρίας Κεραμέως τους πανηγυρισμούς. Εγώ δεν ξέρω κανέναν συνομήλικό μου που να έφυγε και να έχει γυρίσει. Δεν ξέρω πού τους βρίσκετε εσείς. Εγώ δεν ξέρω κανέναν, εκτός από μένα φυσικά.»

» Τελευταίο ζήτημα σε σχέση με τις παθογένειες και τα προβλήματα που έχετε εσείς δημιουργήσει, χτίζοντας πάνω στις παθογένειες. Ερειδομενοι πάνω σε παθογένειες…Το ζήτημα των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Πάλι πάτε να κάνετε ένα μπάλωμα; Φυσικά κατανοούμε απολύτως την ανάγκη και τη διάταξη αυτή θα την ψηφίσουμε, αλλά λύνεται έτσι το πρόβλημα;»

» Σχετίζονται όλα αυτά μεταξύ τους; Μιλούν δι’ ἐσόπτρου ἐν αίνίγματι για μια χώρα με μεγάλες ανισότητες και χωρίς προοπτική. Για μια χώρα που μπαλώνουμε, γιατί από παντού μπάζει νερά. Για μια χώρα στην οποία δεν γίνονται σοβαρές δομικές παρεμβάσεις.»

«Θέλετε συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Δεν θα το έχετε από τη Δημοκρατική Παράταξη»

«Και όταν θα δείτε την ψήφο μας, θα δείτε ότι τις θετικές διατάξεις τις έχουμε ψηφίσει. Θα δείτε ότι η δομική, σοβαρή και στιβαρή αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει θετικές διατάξεις. Αλλά εσείς δεν θέλετε αυτό. Εσείς θέλετε συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Ε, λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να το έχετε από τη Δημοκρατική Παράταξη».

Κυβερνητική υποκρισία

Ο κ. Δουδωνής έδραξε την ευκαιρία να αναφερθεί και στον νοσταλγό της χούντας Διονύση Βαλτογιάννη, ανεξάρτητο βουλευτή προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες.

«Και κάτι ακόμα. Άκουσα έναν βουλευτή, τάχα ανεξάρτητο, τον κ. Βαλτογιάννη -καλά τον λέω;- να εκθειάζει ένα ανελεύθερο καθεστώς, ολοκληρωτικό, που οδήγησε σε σκοτεινές μέρες στην Ελλάδα. Λέω το εξής, κύριε Καιρίδη, που σας βλέπω ότι κοιτάτε έκπληκτος: έχουμε κάνει επανειλημμένα παρεμβάσεις στο ζήτημα αυτό. Σας θυμίζω ότι απέναντί σας έχετε δύο υποδίκους: εμένα και τον κύριο Μάντζο. Που μας έχουν οδηγήσει στα δικαστήρια οι Σπαρτιάτες. Την Τρίτη θα έρθει άρση της ασυλίας του. Μας έχουν οδηγήσει στα δικαστήρια γιατί κάνουμε έναν συνεπή αγώνα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.»

» Και σας έχω κάνει ερώτηση, κύριε Υπουργέ: πώς είναι δυνατόν συνταγματικά; Δεν είναι δυνατόν η Βουλή να λειτουργεί με 297 βουλευτές και εσείς να χαϊδεύετε τους νοσταλγούς της χούντας και φασιστικών καθεστώτων. Από τη μία εμείς οι υπόδικοι και από την άλλη κάποιοι εκ των Σπαρτιατών να αποτελούν μέρος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, και να διαβάζω: «Πέρασε με 160 “ναι”». Ποια είναι τα 160 «Ναι»; Πάνω από την κοινοβουλευτική σας πλειοψηφία; Κρύβονται εκεί μέσα ψήφοι πρώην Σπαρτιατών.

Γι’ αυτά πρέπει αργά ή γρήγορα να απαντήσετε. Και σας έχω απευθύνει ερώτηση για το ζήτημα αυτό, και απάντηση πειστική δεν βλέπω. Διότι το Σύνταγμα είναι σαφές, αλλά φοβάστε βέβαια και την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Αλλιώς θα κάνατε το συνταγματικώς πρέπον, που είναι να γίνουν οι εκλογές στις τρεις περιφέρειες. Αλλά έχετε και την απόλυτη κάλυψη του όλου συστήματος.

Ξέρετε, όταν παλεύεις για δικαιοσύνη και δημοκρατία απέναντι σε ένα σύστημα εξουσίας, σε παρουσιάζουν ως τρελό. Αλλά μόνο με αυτή την επιμονή θα μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα μια καλύτερη χώρα. Εμείς, η Δημοκρατική Παράταξη».