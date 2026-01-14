Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur
«Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που βγαίνουν στελέχη της κυβέρνησης και υπερασπίζονται τη Mercosur. Τιμή μας που δεν τη ψηφίσαμε» δηλώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. «Στηρίζουμε τα αιτήματα των αγροτών», λέει.
- Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
- Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
- «ChatGPT, τι έχω;» – Οι ασθενείς τρέχουν στους γιατρούς αφού πρώτα… συμβουλευτούν την AI
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Σταθερά απέναντι στη συμφωνία Mercosur που «δεν είναι ισόρροπη, δεν προστατεύει τον Έλληνα αγρότη, δεν εγγυάται ασφαλή τρόφιμα και δεν διασφαλίζει το περιβάλλον» παραμένει το ΠΑΣΟΚ.
Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ταξιδεύει στην Παραγουάη, για την τελετή υπογραφής του μνημονίου της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν αίτημα για τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, για τη συμφωνία, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός δεν ενημέρωσε ούτε τη Βουλή, ούτε τους αγρότες.
«Συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού»
Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξηγούν πως «η συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur διευρύνει τις υφιστάμενες εμπορικές ανισορροπίες, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου».
Ειδικά, για την Ελλάδα, μάλιστα, υπογραμμίζουν, «όπου ο πρωτογενής τομέας διατηρεί αυξημένη οικονομική και κοινωνική βαρύτητα, η άρση δασμών και οι μεγάλες ποσοστώσεις εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες με σαφώς χαμηλότερα πρότυπα παραγωγής δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, συμπίεσης τιμών και απώλειας εισοδήματος για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους».
Απέναντι στη Mercosur
Ο Παναγιώτης Δουδωνής, ευρισκόμενος σε πάνελ τηλεοπτικού σταθμού, αφού τόνισε πως «η δουλειά ενός πολιτικού κόμματος είναι να στηρίζει αιτήματα», αναφερόμενος στους αγρότες που δίνουν τον αγώνα της επιβίωσης, ανέδειξε το πολύ μεγάλο ζήτημα με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.
«Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που βγαίνουν τα στελέχη της κυβέρνησης και υπερασπίζονται τη Mercosur» ανέφερε (OPEN TV) ο βουλευτής και απέκρουσε τις κατηγορίες που εξαπέλυσε το κυβερνών κόμμα στο ΠΑΣΟΚ για την καταψήφιση της συμφωνίας στην ευρωβουλή. «Τιμή μας» που δεν ψηφίσαμε είπε ο κ. Δουδωνής υπερασπιζόμενος το κόμμα του.
- Η γαλλική κυβέρνηση επιβιώνει ψηφισμάτων μομφής για τη συμφωνία Mercosur
- Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»
- Και η Καλιφόρνια κινείται νομικά κατά του Grok για τις deepfake γυμνές φωτογραφίες γυναικών
- Σύλλογος Τεμπών: Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού – Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις
- Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του ματς»
- Εστουδιάντες – Ολυμπιακός 85-86: Μεγάλη νίκη στην Ισπανία με buzzer-beater της Γούλφολκ
- Κιάρα Φεράνι: Δικαίωση μετά την καταιγίδα του Pandorogate – «Ο εφιάλτης τελείωσε»
- Περιστέρι Betsson – Αλιάγκα Πετκίμσπορ 61-82: Γνώρισε την πρώτη του ήττα στους «16»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις