14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 14 Ιανουαρίου 2026 | 21:41

Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur

«Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που βγαίνουν στελέχη της κυβέρνησης και υπερασπίζονται τη Mercosur. Τιμή μας που δεν τη ψηφίσαμε» δηλώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. «Στηρίζουμε τα αιτήματα των αγροτών», λέει.

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Spotlight

Σταθερά απέναντι στη συμφωνία Mercosur που «δεν είναι ισόρροπη, δεν προστατεύει τον Έλληνα αγρότη, δεν εγγυάται ασφαλή τρόφιμα και δεν διασφαλίζει το περιβάλλον» παραμένει το ΠΑΣΟΚ.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ταξιδεύει στην Παραγουάη, για την τελετή υπογραφής του μνημονίου της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν αίτημα για τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, για τη συμφωνία, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός δεν ενημέρωσε ούτε τη Βουλή, ούτε τους αγρότες.

«Συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού»

Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξηγούν πως «η συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur διευρύνει τις υφιστάμενες εμπορικές ανισορροπίες, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου».

Ειδικά, για την Ελλάδα, μάλιστα, υπογραμμίζουν, «όπου ο πρωτογενής τομέας διατηρεί αυξημένη οικονομική και κοινωνική βαρύτητα, η άρση δασμών και οι μεγάλες ποσοστώσεις εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες με σαφώς χαμηλότερα πρότυπα παραγωγής δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, συμπίεσης τιμών και απώλειας εισοδήματος για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους».

Απέναντι στη Mercosur

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, ευρισκόμενος σε πάνελ τηλεοπτικού σταθμού, αφού τόνισε πως  «η δουλειά ενός πολιτικού κόμματος είναι να στηρίζει αιτήματα», αναφερόμενος στους αγρότες που δίνουν τον αγώνα της επιβίωσης, ανέδειξε το πολύ μεγάλο ζήτημα με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

«Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που βγαίνουν τα στελέχη της κυβέρνησης και υπερασπίζονται τη Mercosur» ανέφερε (OPEN TV) ο βουλευτής και απέκρουσε τις κατηγορίες που εξαπέλυσε το κυβερνών κόμμα στο ΠΑΣΟΚ για την καταψήφιση της συμφωνίας στην ευρωβουλή. «Τιμή μας» που δεν ψηφίσαμε είπε ο κ. Δουδωνής υπερασπιζόμενος το κόμμα του.

Wall Street: Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση – Πιέσεις σε τεχνολογία και τράπεζες

Wall Street: Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση – Πιέσεις σε τεχνολογία και τράπεζες

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

Κοιμήσου εσύ και η… AI «προβλέπει» – Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις;

ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

ΗΠΑ: Επέμβαση στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες; Προληπτική εκκένωση σε βάσεις

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Ψηφίστηκε 14.01.26

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10
Δημοσκόπηση 14.01.26

Ένα «νέο κόμμα» για να βελτιωθεί η κατάσταση της χώρας θέλουν 4 στους 10

Όλα και πιο φανερή γίνεται η φθορά της κυβέρνησης με τη δυσπιστία απέναντί της να είναι φανερή σε νέα δημοσκόπηση. «Σφήνα» στο πολιτικό σκηνικό ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα», ανατρέπει τα δεδομένα. Ισχυρή δυναμική και από το «κόμμα Καρυστιανού» αλλά και σοβαρές αμφιβολίες.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο
FIR Αθηνών 14.01.26

Τσουκαλάς για παραίτηση διοικητή ΥΠΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο

«Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη 'αυτά παραλάβαμε' ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή αλλά και το μεγαλοπρεπέστερο 'άδειασμα' της 'επιτελικής κυβέρνησης των αρίστων'», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!
«Το κρέας-ψάρι» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ για Mercosur στο Ευρωκοινοβούλιο: Τα ψεύτικα τα λόγια τα γαλάζια!

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «παρέμεινε σιωπηλή στο Συμβούλιο και αποδέχθηκε τη συμφωνία χωρίς καμία ουσιαστική διεκδίκηση υπέρ των Ελλήνων αγροτών»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
«Συγκάλυψη» 14.01.26

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο παραπληροφόρησης η ανακοίνωση των μελών της ΝΔ στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ εργαλειοποίησε τη σημερινή κατάθεση Αραχωβίτη και την προσωπική του αγωνία να βγάλει εαυτόν από το κάδρο των ευθυνών, για να παρουσιάσει ως 'αθώο' τον Μάκη Βορίδη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν
Επικαιρότητα 14.01.26

Το ΚΚΕ καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν

«Είναι προφανές ότι οι 'ευαισθησίες' των ΗΠΑ, της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης, για τη 'δημοκρατία' και τα "ανθρώπινα δικαιώματα" στο Ιράν, είναι παραπάνω από υποκριτικές», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις
Συλλυπητήριο μήνυμα 14.01.26

Φάμελλος για Βασιλείου: Έθεσε τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και προώθησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις

«Υπηρέτησε με συνέπεια τον στόχο της δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, πιστεύοντας στον διάλογο και τη διεθνή νομιμότητα», λέει για τον Γιώργο Βασιλείου ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας
«Σοκ» 14.01.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή- κόλαφο της ΕΕ για την ευλογιά, που χαρακτηρίζει «υποχρεωτικό τον εμβολιασμό» – Ζητώ την παρέμβαση της Εισαγγελίας

«Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι ο Επίτροπος προειδοποιεί ρητά για σοβαρές ευρωπαϊκές κυρώσεις, σε περίπτωση συνέχισης της άρνησης ή της καθυστέρησης εφαρμογής του εμβολιασμού», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Αραχωβίτης σε εξεταστική: Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας…
ΟΠΕΚΕΠΕ 14.01.26

Αραχωβίτης σε εξεταστική: Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας…

«Θεωρώ ότι ξεκάθαρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, δεν είμαι εγώ εισαγγελέας για να πω», απάντησε ο Σταύρος Αραχωβίτης σε ερώτηση που δέχτηκε, αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των Βορίδη, Αυγενάκη και Μητσοτάκη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Αίτημα σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR
«Συνειδητή αμέλεια» 14.01.26

Τη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία Τσιάρα, για τη MERCOSUR, ζητάει το ΠΑΣΟΚ

Επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν το αίτημα προς την πρόεδρο της Επιτροπής, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός δεν ενημέρωση ούτε τη Βουλή, ούτε τους αγρότες, πριν συνυπογράψει τη συμφωνία

Σύνταξη
Κόντρες και διαξιφισμοί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σόου και πολιτική αλητεία» – «Περίμενα πολιτική ευθιξία»
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Κόντρες και διαξιφισμοί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σόου και πολιτική αλητεία» – «Περίμενα πολιτική ευθιξία»

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καταθέτει ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ τη περίοδο 2018-2019, Σταύρος Αραχωβίτης γεγονός που πυροδότησε νέο κύκλο έντασης καθώς έδωσε την ευκαιρία στη ΝΔ να εμφανίσει και πάλι το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών στη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου
Επικαιρότητα 14.01.26

Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του πρώην προέδρου της Κύπρου, Γιώργου Βασιλείου

Η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από βαθιά μεταρρυθμιστική βούληση, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ - «Καθιέρωσε την ευρωπαϊκή ατζέντα ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του»

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του και επικεντρώθηκε στα ματς με τη Λεβερκούζεν και στο πρωτάθλημα

Σύνταξη
Και η Καλιφόρνια κινείται νομικά κατά του Grok για τις deepfake γυμνές φωτογραφίες γυναικών
Εισαγγελική έρευνα 14.01.26

Και η Καλιφόρνια κινείται νομικά κατά του Grok για τις deepfake γυμνές φωτογραφίες γυναικών

Ο Έλον Μασκ απέδωσε κάθε ευθύνη στους χρήστες του Grok. Λέει ότι «δεν γνωρίζει καμία γυμνή εικόνα ανηλίκων που δημιουργήθηκε από το Grok. Κυριολεκτικά μηδενική».

Σύνταξη
Σύλλογος Τεμπών: Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού – Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις
Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης 14.01.26

Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από το Σύλλογο Τεμπών - Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις

Αποδεκτή έγινε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η θέση της αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Προσωρινά χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Παύλος Ασλανίδης.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του ματς»
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Χιμένεθ: «Χάσαμε από δύο εντελώς… παράλογα πέναλτι, το σκορ δεν ανταποκρίνεται στο ματς»

Ο Μανόλο Χιμένεθ ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη τον αποκλεισμό στο Κύπελλο και στάθηκε στην ατυχία, αλλά και τη διαιτησία που είχε η ομάδα του απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση
Κόσμος 14.01.26

Ιράν: Κλείνουν πρεσβείες, δυτικοί πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα – Συναγερμός για άμεση κλιμάκωση

Έκρυθμη εξακολουθεί να είναι κατάσταση στο Ιράν, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζονται ως έτοιμες να εξαπολύσουν επίθεση.

Σύνταξη
Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού
On Field 14.01.26

Μπάσκετ στην «σφαίρα» του ιδεατού

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο Βελιγράδι το μπάσκετ του Μπαρτζώκα, με τους πειραιώτες να πετυχαίνουν την πέμπτη νίκη τους στα έξι τελευταία παιχνίδια που έχουν δώσει στην Ευρωλίγκα

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» – Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης
Λευκός και γκρίζος καπνός 14.01.26

Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» - Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης με τους αγρότες

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης και οι όροι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός με τους αγρότες. Το «πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές» των μπλόκων. Κυβερνητικό «καψόνι» για τον ορισμός ώρας και ημέρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους
Ελλάδα 14.01.26

Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους

Tο γεγονός ότι τελευταία εβδομάδα, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ούτε μέσω τηλεφώνου, ούτε μέσω διαδικτύου μεγαλώνει την αγωνία των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

Γεωργία Κακή
«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης
Just An Accident 14.01.26

«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης

«Χρησιμοποιήστε κάθε φωνή και κάθε πλατφόρμα που διαθέτετε. Καλέστε τις κυβερνήσεις σας. Ζητήστε από τις κυβερνήσεις σας να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, αντί να κάνουν τα στραβά μάτια», δήλωσε ο Τζαφάρ Παναχί για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παναθηναϊκός-Άρης 3-0: Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς (vid)
Κύπελλο Ελλάδας 14.01.26

Αρχηγικό χατ-τρικ και έφυγε για τους ημιτελικούς ο Παναθηναϊκός (3-0)

Με τρία γκολ του Τάσου Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Άρη και προκρίθηκε στους «4» του Κυπέλλου, εκεί που θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ με τη ρεβάνς στην έδρα του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»

Τι ισχυρίστηκε στη νέα απολογία του ο 22χρονος - «Αισθάνομαι τύψεις» είπε στην ανακρίτρια για τα όσα είχε καταθέσει αρχικά σε βάρος του 22χρονου φίλου του

Σύνταξη
Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές
Κόσμος 14.01.26

Χρήσιμη η Γροιλανδία αλλά όχι ζωτικής σημασίας για την αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, λένε αναλυτές

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να επανατοποθετήσουν πυρηνικά στη Γροιλανδία εάν το ήθελαν. Ωστόσο, οι Δανοί και οι Γροιλανδοί πρέπει να ενημερωθούν και να ζητηθεί η γνώμη τους

Σύνταξη
Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Η αναμενόμενη απόδοση του Τσακαλίδη: Προκλητικός!

Διαιτησία «μαύρα χάλια» από τον Τσακαλίδη στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι Ελληνες διαιτητές δεν πρέπει να ορίζονται σε κρίσιμα ματς. Αποκορύφωμα ο μη καταλογισμός πέναλτι στο 82’

Βάιος Μπαλάφας
«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
«Ναυάγιο» 14.01.26

«Καταρρίψαμε το αφήγημα Τραμπ για τη Γροιλανδία» – Τι είπε ο Δανός ΥΠΕΞ μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο Ράσμουσεν είπε ότι είναι σαφές πως ο Τραμπ θέλει να κατακτήσει τη Γροιλανδία κι ότι στη συνάντηση του ίδιου και της Γροιλανδής ΥΠΕΞ με τους Βανς και Ρούμπιο δεν επετεύχθη αλλαγή της θέσης των ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
Ελλάδα 14.01.26

Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του

Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Σύνταξη
