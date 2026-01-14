Π. Δουδωνής: Όχι τεράστια ευκαιρία, τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες αγρότες η συμφωνία Mercosur

Σταθερά απέναντι στη συμφωνία Mercosur που «δεν είναι ισόρροπη, δεν προστατεύει τον Έλληνα αγρότη, δεν εγγυάται ασφαλή τρόφιμα και δεν διασφαλίζει το περιβάλλον» παραμένει το ΠΑΣΟΚ.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ταξιδεύει στην Παραγουάη, για την τελετή υπογραφής του μνημονίου της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν αίτημα για τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, για τη συμφωνία, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός δεν ενημέρωσε ούτε τη Βουλή, ούτε τους αγρότες.

«Συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού»

Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξηγούν πως «η συμφωνία Ε.Ε. – Mercosur διευρύνει τις υφιστάμενες εμπορικές ανισορροπίες, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου».

Ειδικά, για την Ελλάδα, μάλιστα, υπογραμμίζουν, «όπου ο πρωτογενής τομέας διατηρεί αυξημένη οικονομική και κοινωνική βαρύτητα, η άρση δασμών και οι μεγάλες ποσοστώσεις εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες με σαφώς χαμηλότερα πρότυπα παραγωγής δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, συμπίεσης τιμών και απώλειας εισοδήματος για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους».

Απέναντι στη Mercosur

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, ευρισκόμενος σε πάνελ τηλεοπτικού σταθμού, αφού τόνισε πως «η δουλειά ενός πολιτικού κόμματος είναι να στηρίζει αιτήματα», αναφερόμενος στους αγρότες που δίνουν τον αγώνα της επιβίωσης, ανέδειξε το πολύ μεγάλο ζήτημα με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

«Μου προκαλεί τεράστια εντύπωση που βγαίνουν τα στελέχη της κυβέρνησης και υπερασπίζονται τη Mercosur» ανέφερε (OPEN TV) ο βουλευτής και απέκρουσε τις κατηγορίες που εξαπέλυσε το κυβερνών κόμμα στο ΠΑΣΟΚ για την καταψήφιση της συμφωνίας στην ευρωβουλή. «Τιμή μας» που δεν ψηφίσαμε είπε ο κ. Δουδωνής υπερασπιζόμενος το κόμμα του.