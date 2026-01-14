Αίτημα για τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, για τη συμφωνία MERCOSUR, κατέθεσαν προς την πρόεδρο της Επιτροπής, Φωτεινή Αραμπατζή, επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Όπως τονίζουν στο αίτημά τους, «η κυβέρνηση της Ν.Δ. και προσωπικά ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δέσμιοι του αυταρχικού και αντιδημοκρατικού τρόπου διακυβέρνησης, αποφάσισαν να συνυπογράψουν την συμφωνία της Ε.Ε. με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, την επικαλούμενη MERCOSUR, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση της Βουλής, χωρίς κανένα διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς και ιδιαίτερα τους αγρότες».

«Συνειδητή πολιτική αμέλεια και θεσμική υποβάθμιση του Κοινοβουλίου»

«Η επιλογή αυτή συνιστά σοβαρή θεσμική υποβάθμιση του Κοινοβουλίου, αλλά και συνειδητή πολιτική αμέλεια απέναντι σε μια συμφωνία με μακροπρόθεσμες και δυνητικά μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία, την αγροτική παραγωγή, τη διατροφική ασφάλεια και την περιφερειακή συνοχή της χώρας», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εξηγούν πως «η Συμφωνία Ε.Ε. – MERCOSUR διευρύνει τις υφιστάμενες εμπορικές ανισορροπίες, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου».

Ειδικά, για την Ελλάδα, μάλιστα, υπογραμμίζουν, «όπου ο πρωτογενής τομέας διατηρεί αυξημένη οικονομική και κοινωνική βαρύτητα, η άρση δασμών και οι μεγάλες ποσοστώσεις εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες με σαφώς χαμηλότερα πρότυπα παραγωγής δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, συμπίεσης τιμών και απώλειας εισοδήματος για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους».

«Έστω εκ των υστέρωμ, η κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις»

«Παράλληλα, η εισαγωγή προϊόντων που παράγονται με χρήση φυτοφαρμάκων, δραστικών ουσιών, ορμονών και πρακτικών απαγορευμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγείρει σοβαρά ζητήματα διατροφικής ασφάλειας και αξιοπιστίας των ελεγκτικών μηχανισμών», προσθέτουν, τονίζοντας πως «η υπόσχεση περί ‘συμβατότητας’ των εισαγόμενων προϊόντων και αυστηρών ελέγχων ιχνηλασιμότητας, παραμένει ανεπαρκής, ιδίως όταν η ίδια η ελληνική πολιτεία αδυνατεί διαχρονικά να αντιμετωπίσει φαινόμενα ελληνοποιήσεων και παραπλανητικής επισήμανσης στην εσωτερική αγορά».

Για όλους αυτούς τους λόγους, όπως αναφέρουν, «το ΠΑΣΟΚ, έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του. Θεωρούμε όμως απαραίτητο η κυβέρνηση, έστω εκ των υστέρων, να εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν στην συνυπογραφή της συμφωνίας, τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στον αγροτικό τομέα, καθώς και τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της συμφωνίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Καλούν επομένως την Φωτεινή Αραμπατζή να συγκαλέσει την αρμόδια επιτροπή, «παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσιάρα». Το αίτημα συνυπογράφουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Χνάρης Εμμανουήλ, Βατσινά Ελένη, Νικητιάδης Γεώργιος, Νικολαΐδης Αναστάσιος, Παρασύρης Φραγκίσκος, Πουλάς Ανδρέας και Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ.