newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Τόσος χαμός μόλις για 0,05% ανάπτυξη;
Κόσμος 13 Ιανουαρίου 2026 | 12:33

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Τόσος χαμός μόλις για 0,05% ανάπτυξη;

Η συμφωνία που ενέκρινε η πλειονότητα των Ευρωπαίων ηγετών την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, στην πραγματικότητα δεν φαίνεται να «πουλάει» ανάπτυξη, αλλά επιρροή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Spotlight

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ταξιδεύει στην Παραγουάη, για την τελετή υπογραφής του μνημονίου της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur. Παρά τα πολυδιαφημιζόμενα κέρδη όμως, οι ψυχροί αριθμοί φαίνεται να δικαιολογούν την αντίθεση αγροτών και αρκετών κρατών στην η ανάπτυξη θα είναι στην έκκριση της συμφωνίας στη ψηφοφορία της περασμένης Παρασκευής.

Μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, θα δημιουργηθεί η μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου παγκοσμίως, με μια αγορά 700 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ήδη όμως, χιλιάδες αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις σε Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ελλάδα και όχι μόνο, καθώς ανησυχούν έντονα ότι είναι μια καταστροφική εξέλιξη.

Μα και μόνο οι ίδιοι υπολογισμοί της ίδιας της Κομισιόν, περιορίζουν την αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά… 77,6 δισ. ευρώ και του ΑΕΠ της Mercosur κατά 9,4 δισ. ευρώ (0,25%) έως το 2040.

Αν και η Κομισιόν αναφέρει ότι αυτή η ποσοτικοποίηση του αντικτύπου της συμφωνίας τόσο για την ΕΕ όσο και για τη Mercosur είναι συντηρητική, στην πραγματικότητα αυτά τα 77 δισ. ευρώ ισοδυναμούν με μόλις 0,05% ανάπτυξη! Πρόκειται ουσιαστικά για μηδαμινό κέρδος για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, με εξαίρεση τις βιομηχανίες προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ήδη η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία συνδικάτων τροφίμων (EFFAT) έχει επισημάνει ότι η οικονομική πίεση και η πτώση των τιμών για τους παραγωγούς της ΕΕ είναι ήδη εμφανείς, καθώς το 1/3 των εισαγωγών πουλερικών της ΕΕ (τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία) προέρχεται ήδη από χώρες της Mercosur, ενώ αυξανόμενοι όγκοι βοείου κρέατος, ζάχαρης, καλαμποκιού, μελιού και αιθανόλης αναμένεται να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Η έλλειψη αμοιβαιότητας στα πρότυπα και στο κόστος παραγωγής, σε συνδυασμό με την απορρύθμιση της αγοράς, επιτείνει περαιτέρω αυτή την ανισορροπία, δημιουργώντας ένα άνισο πεδίο ανταγωνισμού που απειλεί με απώλειες θέσεων εργασίας, κλείσιμο εκμεταλλεύσεων και εργοστασίων σε ολόκληρη την Ευρώπη» ανέφερε.

Όχι και τόσο πράσινη συμφωνία

Επιπλέον, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος δεν αναμένεται να είναι και τόσο θετικός. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται μάλιστα ότι αναμένεται οι παγκόσμιες εκπομπές CO₂ ακόμα και να αυξηθούν κατά 0,0006%. Ακόμα και η μοντελοποίηση του αντικτύπου στην αποδάσωση υποδεικνύει επίσης αμελητέο αποτέλεσμα, ακόμη και αν αγνοηθούν τα κέρδη παραγωγικότητας. Δηλαδή, ακόμα και η μείωση της αποδάσωσης δεν θεωρείται και τόσο σίγουρη. Έτσι, η συμφωνία δεν αναμένεται να μειώσει ουσιαστικά την αποδάσωση και στην καλύτερη περίπτωση το μοντέλο δείχνει μια πολύ μικρή μείωση υπό συγκεκριμένες υποθέσεις, δηλαδή αν υποτεθούν μικρά κέρδη παραγωγικότητας

«Η συμφωνία αυτή ενθαρρύνει την εισαγωγή εξαιρετικά ρυπογόνων προϊόντων και προϊόντων επιβλαβών για την υγεία, τα οποία σύντομα θα απαγορευτούν από την ευρωπαϊκή αγορά» υποστήριξε η η εκτελεστική διευθύντρια της Greenpeace Βραζιλίας, Καρολίνα Πασκουάλι.

«Στην πράξη, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αποψίλωσης των δασών, καθώς ανταλλάσσουμε εμπορεύματα -συχνά προερχόμενα από αποψιλωμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Αμαζονίου- με εισαγωγές φυτοφαρμάκων, αυτοκινήτων, κινητήρων εσωτερικής καύσης και πλαστικών». Πέρα από τις κοινωνικοπεριβαλλοντικές επιπτώσεις, η συμφωνία θα εμποδίσει σημαντικά τη βιομηχανοποίηση και τη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στη Βραζιλία και σε ολόκληρη τη Mercosur, πρόσθεσε η Πασκουάλι.

Γεωπολιτικά κέρδη;

Στην πραγματικότητα, οι Βρυξέλλες έβαλαν τα γεωπολιτικά κέρδη πάνω από εκείνα της ανάπτυξης και της επιβίωσης του αγροτικού τομέα, εκείνου δηλαδή που ταΐζει το μπλοκ. Από τη σκοπιά των Βρυξελλών, η συμφωνία ισοδυναμεί με σημαντικό γεωπολιτικό κέρδος σε μια εποχή που η οικονομική επιρροή της Κίνας στη Νότια Αμερική επεκτείνεται.

«Η συμφωνία αναμένεται επίσης να αναστρέψει την επιδείνωση των μεριδίων αγοράς της ΕΕ στις εισαγωγές της Mercosur. Το 2000, η ΕΕ αντιπροσώπευε σχεδόν το 30% των εισαγωγών της Mercosur, ενώ η Κίνα λιγότερο από 5%. Η ΕΕ έχασε την πρώτη θέση από την Κίνα το 2017 και πλέον φαίνεται να βρίσκεται αρκετά πίσω, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει σήμερα το 27% των εισαγωγών της Mercosur έναντι 19% για την ΕΕ. Ελλείψει της συμφωνίας, αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα ανέτρεπε αυτή την αρνητική δυναμική, καθιστώντας δυνατή την ανάκτηση μεριδίων αγοράς από την ΕΕ και ενδεχομένως την αποκατάσταση της προηγούμενης θέσης της ως κορυφαίου προμηθευτή της Mercosur».

Συνολικά, η συμφωνία ΕΕ–Mercosur (…) «ενισχύει τη στρατηγική θέση της ΕΕ στη Λατινική Αμερική, παρέχοντας πλεονέκτημα πρώτου κινήματος έναντι άλλων παγκόσμιων ανταγωνιστών» καταλήγει η ανάλυση της Κομισιόν.

H Ευρώπη τρέχει να καλύψει τον χαμένο γεωπολιτικό χρόνο επικίνδυνα και λαχανιασμένα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Ξυπνητήρι: Η αλλαγή που αξίζει να κάνουμε

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euroxx: Θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο και το 2026

Euroxx: Θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο και το 2026

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
«Άγρια Δύση» 13.01.26

Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»

Με την επιβολή de facto ελέγχου στην πλουτοπαραγωγική Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολλά περισσότερα από τον έλεγχο του πετρελαίου, στέλνοντας μηνύματα ισχύος πρωτίστως σε Κίνα και Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας
Διεθνής Οικονομία 13.01.26

Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος για χρυσό και άμυνα θα συνεχιστεί, ωστόσο, κοιτάζοντας σε βάθος χρόνου, οι αγορές στρέφονται και σε άλλες τοποθετήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του
Οικογενειακές ιστορίες 13.01.26

«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Αρκετά χρόνια προτού ο Ματ Ντέιμον συναντήσει τη Λουτσιάνα, όταν εκείνη είχε δει το Good Will Hunting για πρώτη φορά, «σκάλωσε» με τον Μπεν Άφλεκ. Στο τέλος παντρεύτηκε τον κολλητό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»
Ποδόσφαιρο 13.01.26

«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»

Στο ελληνικό πρωτάθλημα έκανε θραύση με την ΑΕΚ, ωστόσο στη Ρωσία τα πράγματα δεν εξελίσσονται το ίδιο καλά για τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος φαίνεται πως μετράει μέρες στη Σπαρτάκ Μόσχας.

Σύνταξη
Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες
Κόσμος 13.01.26

Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες

Με ανακοίνωση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σύνταξη
Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα

Ξεπέρασε κάθε όριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, ο οποίος απειλώντας με καταστολή τους αγωνιζόμενους αγρότες μίλησε για κομματικά εγκάθετους που πυρπόλησαν τον διάλογο, στοχοποίησε το ΚΚΕ και έφτασε στο σημείο να πει «πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων», καταδεικνύοντας την αλλεργία της κυβέρνησης στις συλλογικές αποφάσεις

Σύνταξη
Εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Το θέμα έθεσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ζήτησε από το προεδρείο να αποσταλεί το σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ (συμφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πώς θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Πώς θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του για την ενδεκάδα που θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ενώ η αποστολή θα αναχωρήσει το απόγευμα για την Αθήνα.

Σύνταξη
Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση
Άφαντος 13.01.26

Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση

Η αστυνομία του Αλμπουκέρκε επιβεβαίωσε στο People ότι συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τίμοθι Μπάσφιλντ, την ώρα που η σύζυγός του, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ έχει απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση
Νευροεπιστήμη 13.01.26

Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση

Εντοπίστηκε με χρήση μιας μη παρεμβατικής τεχνικής ένα μοτίβο εγκεφαλικής δραστηριότητας το οποίο μπορεί να δείξει ποια άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή θα εμφανίσουν Αλτσχάιμερ.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σέρρες: Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – «Ο άγγελός μου, έφυγε μαρτυρικά»
Ελλάδα 13.01.26

Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες: «Ο άγγελός μου, έφυγε μαρτυρικά»

«Εάν αυτόν τον είχαν πάρει και τον είχαν βάλει σε μία δομή φιλοξενίας ανηλίκων, αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα πονούσα έτσι» λέει ο πατέρας του 17χρονου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024
Πολιτική 13.01.26

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που έκαναν τον έλεγχο του 2024

Όπως τονίζεται από το ΠΑΣΟΚ, «τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύνταξη
Νόσος του Crohn: Πώς μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να την προβλέψει χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων
Υγεία 13.01.26

Νόσος του Crohn: Πώς μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να την προβλέψει χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων

Η νόσος του Crohn είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση του γαστρεντερικού σωλήνα που προκαλεί επίμονα συμπτώματα, πόνο και κόπωση, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Σύνταξη
Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι
Euroleague 13.01.26

Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στην Καρδίτσα, όμως δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι – Ποιος είναι ο λόγος που συμφώνησαν… άτυπα με την Παρτιζάν οι Ερυθρόλευκοι και γιατί μπορεί να «σπάσει».

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό
Πολιτική 13.01.26

Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς στο αγροτικό

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων που πρωτοστατούσαν στις κινητοποιήσεις οδηγήθηκε σε ναυάγιο με ευθύνη της κυβέρνησης. Ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό

Σύνταξη
Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση
Fizz 13.01.26

Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση

Η Άννα Βίσση έτοιμη για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα. Τι απαντά στις φήμες που τη θέλουν να σταματά το τραγούδι και στα ερωτήματα για το μέχρι πότε θα συνεχίσει να τραγουδά.

Σύνταξη
Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 13.01.26

Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη

σε βάρος του 53χρονου εκκρεμούσε απόφαση δικαστηρίου της Ρόδου, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 16 ετών για γενετήσιες πράξεις και κατάχρηση ανηλίκου, όπου το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του

Σύνταξη
Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν
Φόβος και συμφέροντα 13.01.26

Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν

Για την Τουρκία, αν καταρρεύσει το συνορεύον Ιράν με τα 90 εκατομμύρια κατοίκων -εκ των οποίων τα οκτώ Κούρδοι- θα δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου χαοτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την οποία θα πληρώσει εν πολλοίς και η Άγκυρα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις
Euroleague 13.01.26

Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις

Ο τραυματισμός και το ντεφορμάρισμα του Ντίνου Μήτογλου άνοιξαν τη συζήτηση για την απόκτηση παίκτη στον Παναθηναϊκό, ωστόσο το πρόβλημα είναι βαθύτερο στην πράσινη frontline.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο