Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ειδική πλειοψηφία των κρατών – μελών της ΕΕ υποστήριξε τη συμφωνία Mercosur, τερματίζοντας περισσότερες από δύο δεκαετίες δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μιας ομάδας χωρών της Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη) καθώς και χρόνια εσωτερικής διχασμών εντός της ΕΕ.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία ψήφισαν κατά, ενώ το Βέλγιο απείχε. Η Ελλάδα βρέθηκε ανάμεσα στις χώρες που υπερψήφισαν ενώ τα μπλόκα των αγροτών βρίσκονταν στους δρόμους και οι φωνές που μιλούν για συμφωνία «ταφόπλακα» για τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο πληθαίνουν.

Οι αγρότες, αλλά και πολλές ευρωπαϊκές αγροτοβιομηχανικές επιχειρήσεις διαμαρτύρονται ότι με τη συμφωνία αυτή ενισχύονται άλλοι βιομηχανικοί τομείς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πανηγυρίζει για τη δημιουργία μιας αγοράς 700 εκατομμυρίων ανθρώπων. Για τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο, το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο: φθηνά βιομηχανικά προϊόντα και αυτοκίνητα προς τη Λατινική Αμερική με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες και φθηνά τρόφιμα. Για τον Έλληνα αγρότη το «αντάλλαγμα» αυτό δεν τον «ακουμπά».

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια αγορά 280 εκατομμυρίων καταναλωτών στη Λατινική Αμερική, όπου δραστηριοποιούνται ήδη περίπου 30.000 εταιρείες της ΕΕ.

Η συμφωνία «αυξάνει την εξάρτηση»

Οι αγρότες της ΕΕ αντιτάχθηκαν έντονα στη συμφωνία. Ενώ οι δασμοί θα καταργηθούν σταδιακά για τα περισσότερα προϊόντα μόλις τεθεί σε ισχύ, οι ποσοστώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ για την προστασία ευαίσθητων στον ανταγωνισμό γεωργικών προϊόντων, όπως το βόειο κρέας, τα πουλερικά και η ζάχαρη.

«Η συμφωνία μειώνει την επισιτιστική μας αυτάρκεια και αυξάνει την εξάρτησή μας από ξένες χώρες» δηλώνει ο Γκαμπριέλε Πονζάνο, πρόεδρο των Ιταλών Ανεξάρτητων Αγροτών. «Η ανησυχία πηγάζει από το γεγονός ότι αυτό το άνοιγμα και η σχετική μείωση των δασμών θα οδηγήσει σε εισβολή προϊόντων όπως το κρέας, τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά σε τιμές που δεν μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά (…), λέει.

Παράγοντας… αδικίας

Το κύριο επιχείρημα της κριτικής απέναντι στη συμφωνία δεν είναι ο προστατευτισμός, αλλά η έλλειψη αμοιβαιότητας. Πώς μπορεί ένας Έλληνας κτηνοτρόφος, που δεσμεύεται από τους εξαντλητικούς κανόνες της «Πράσινης Συμφωνίας» για την καλή διαβίωση των ζώων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, να ανταγωνιστεί το βραζιλιάνικο βόειο κρέας; Στη Λατινική Αμερική, η παραγωγή συχνά συνδέεται με την αποψίλωση του Αμαζονίου και τη χρήση φυτοφαρμάκων που στην Ευρώπη έχουν απαγορευτεί εδώ και δεκαετίες.

Όταν το κόστος παραγωγής μιας πατάτας στην Ελλάδα αγγίζει τα 40 λεπτά λόγω ενέργειας και εργατικών, ενώ στη Βραζιλία κοστίζει μόλις 10, η ελεύθερη αγορά παύει να είναι δίκαιη. Γίνεται ένας μηχανισμός εκτοπισμού του ντόπιου παραγωγού.

Τα «ψίχουλα» των αποζημιώσεων

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Κομισιόν για το «πακέτο στήριξης» των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ και το δίκτυο ασφαλείας των 6,3 δισ. μοιάζει περισσότερο με παυσίπονο σε μια ανοιχτή πληγή. Οι αγρότες γνωρίζουν καλά ότι τα χρήματα αυτά δεν αρκούν για να καλύψουν τη δομική διαφορά κόστους. Επιπλέον, στη χώρα μας, η αξιοπιστία αυτών των ενισχύσεων πλήττεται από το πρόσφατο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το τυρί και η… φάκα

Ναι, η συμφωνία υπόσχεται προστασία στη φέτα και στο λάδι. Όμως, η προστασία του ονόματος στις αγορές της Αργεντινής μικρή σημασία έχει αν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι οδηγηθούν σε λουκέτο λόγω των εισαγωγών φθηνού γάλακτος και κρέατος. Τι θα εξάγουμε, αν η παραγωγική βάση της χώρας έχει καταρρεύσει;

Η συμφωνία Mercosur αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της ΕΕ που θέτει σε κίνδυνο τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και από μια γέφυρα συνεργασίας μπορεί να εξελιχθεί σε έναν μονόδρομο προς την ερήμωση της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής υπαίθρου.