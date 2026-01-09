Συμφωνία Mercosur – ΕΕ: Τι σημαίνει για την Ελλάδα

newspaper
Τα πλεονεκτήματα που φέρνει η συμφωνία ΕΕ-Mercosur στην Ελλάδα αναδεικνύει σχετικό σημεία της Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να απευθυνθεί σε κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά προκειμένου να το ενημερώσει για τις αλλαγές που φέρνει η συγκεκριμένη συμφωνία.

Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει την Παραγουάη, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή, θα ολοκληρώσει 25 χρόνια συνομιλιών για την άρση των δασμών και την ενίσχυση των εξαγωγών, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη αγορά 780 εκατομμυρίων καταναλωτών.

Για τη χώρα μας, το ζήτημα αφορά τις δυνατότητες να λάβουν χώρα περισσότερες εξαγωγές και να ενισχυθούν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι μικρομεσαίες στην πλειονότητά τους (97%).

Παράλληλα, η συμφωνία φαίνεται ότι προσφέρει τη δυνατότητα προστασίας σημαινόντων προϊόντων, όπως για παράδειγμα η φέτα, από απομιμήσεις σε διάφορες τοπικές αγορές. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι δίνεται μια περίοδος εφαρμογής της τάξης των εφτά ετών, κάτι που δημιουργεί προβληματισμό.

Ειδικότερα στο παράρτημα της συμφωνίας αναφέρεται ότι «η προστασία της γεωγραφικής ένδειξης “Φέτα (Feta)” δεν εμποδίζει τη συνέχιση της παρόμοιας χρήσης του όρου «Feta» από οποιοδήποτε πρόσωπο… για μέγιστο διάστημα 7 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας έχουν χρησιμοποιήσει τη γεωγραφική ένδειξη αυτή με συνεχή τρόπο σε σχέση με τα ίδια ή παρόμοια προϊόντα στα εδάφη της Αργεντινής, της Βραζιλίας και της Ουρουγουάης. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η χρήση του όρου «Φέτα» πρέπει να συνοδεύεται από ευανάγνωστη και ορατή ένδειξη της γεωγραφικής προέλευσης του εν λόγω προϊόντος».

Ακόμη, τίθεται το θέμα των μεγαλύτερων εξαγωγών για βασικά ελληνικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το οποίο αυτή τη στιγμή υπόκειται σε πολύ υψηλούς δασμούς, κάτι που δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur σημαίνει ότι:

• Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις θα βρουν πολύ πιο εύκολη την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στις χώρες της Mercosur

• Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες ευκολότερα και φθηνότερα

• Οι Έλληνες παραγωγοί (βιομηχανικών προϊόντων και τροφίμων) και οι αγρότες μπορούν να εξάγουν περισσότερα

• Οι ελληνικές λιχουδιές θα πουλήσουν περισσότερο και σε premium τιμές

Το εμπόριο είναι σημαντικό για την οικονομία της Ελλάδας

• 631.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα υποστηρίζονται από τις ελληνικές εξαγωγές και τις εξαγωγές της ΕΕ προς τον υπόλοιπο κόσμο*

• Ουσιαστικά αυτό αφορά 1 στις 8 θέσεις εργασίας

Η Ελλάδα και η Mercosur διατηρούν στενές εμπορικές σχέσεις

• Συνολικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Mercosur: 2,6 δισ. ευρώ**

• Χαμηλότεροι έως μηδενικοί δασμοί, περισσότερες και φθηνότερες εξαγωγές

• Η συμφωνία θα εξαλείψει τους δασμούς στο 91% όλων των προϊόντων, ωφελώντας ουσιαστικά όλες τις ελληνικές εξαγωγές.

Νέες ευκαιρίες για τους Έλληνες αγρότες

Επί του παρόντος, τα αγροδιατροφικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν μόνο το 5 % των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ προς τη Mercosur, λόγω των απαγορευτικών δασμών και άλλων περιορισμών που ισχύουν επί του παρόντος στις χώρες της Mercosur.

Επί του παρόντος, οι δασμοί της Mercosur έως και 55 % στα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ κλείνουν ουσιαστικά την αγορά για τα προϊόντα της ΕΕ.Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα καταργήσει αυτούς τους δασμούς, βοηθώντας τους Έλληνες αγρότες να αυξήσουν τις εξαγωγές τους στην περιοχή.

Προστασία διακριτών ελληνικών τροφίμων και ποτών

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα προστατεύσει 344 τρόφιμα και ποτά της ΕΕ από απομιμήσεις στις χώρες της Mercosur. Η προστασία αυτή συμβάλλει στην καλύτερη διάκριση των προϊόντων αυτών.

Αυτό θα συμβάλει στην πώληση περισσότερων ελληνικών προϊόντων και σε υψηλότερες τιμές, καθώς η τιμή πώλησης των προϊόντων που προστατεύονται με χρήση γεωγραφικής ένδειξης είναι 2 και 3 φορές υψηλότερη από εκείνη των συνήθων προϊόντων.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα προστατεύσει 21 ελληνικές γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ):

• Ελιά Καλαμάτας (Επιτραπέζιες ελιές)

• Καλαμάτα (Καλαμάτα) (Ελαιόλαδο)

• Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera) (Τυριά)

• Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης) (Ελαιόλαδο)

• Κονσερβολιά Αμφίσσης (Konservolia Amfissis) (Επιτραπέζια ελιά)

• Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα) (Φρούτες)

• Κρόκος Κοζάνης (Κρόκος Κοζάνης) (Σαφράν)

• Λυγουριό Ασκληπιείου (Λυγούρι Ασκληπιού) (Ελαιόλαδο)

• Μανούρι (Μανούρι) (Μαλακό λακτόζηρο)

• Μαστίχα Χίου (Φυσικά κόμμεα και ρητίνες)

• Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Ελαιόλαδο)

• Φέτα (Φέτα) (Τυριά)

• Αμύνταιο (Αμύνταιο) (Οίνος)

• Μαντινεία (Μαντίνεια) (Οίνος)

• Νάουσα (Οίνος)

• Νεμέα (Nemea) (Οίνος)

• Ρετσίνα Αττικής (Ρετσίνα Αττικής) (Οίνος)

• Σάμος (Οίνος)

• Σαντορίνη (Σαντορίνη) (Οίνος)

• Τσίπουρο (αλκοολούχα ποτά)

Στήριξη των Ελλήνων γεωργών σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς

Θα ληφθούν σημαντικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών. Θα τεθεί ανώτατο όριο (ποσόστωση) στην ποσότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων που εισάγονται από τη Mercosur και επωφελούνται από χαμηλότερους δασμούς:

• 99 000 τόνοι για το βόειο κρέας: αυτό αντιστοιχεί στο 1,5 % της συνολικής παραγωγής της ΕΕ·

• 25.000 τόνοι χοιρινού κρέατος: 0,1 % της συνολικής παραγωγής της ΕΕ, και

• 180.000 τόνοι για πουλερικά: 1,3 % της συνολικής παραγωγής της ΕΕ ετησίως.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα διασφάλισης για την προστασία των αγροτών της ΕΕ από οποιαδήποτε αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών.

Είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο μέτρο περιλαμβάνεται σε συμφωνία της ΕΕ, ακόμη και για προϊόντα που υπόκεινται ήδη σε ποσόστωση.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνδράμει άμεσα και σθεναρά τους γεωργούς στην απίθανη περίπτωση σημαντικής διατάραξης της αγοράς που συνδέεται με τη συμφωνία.

Τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των πολιτών της ΕΕ δεν θα υπονομευθούν σε καμία περίπτωση: όλα τα προϊόντα της Mercosur πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων. Ισχυρές δεσμεύσεις βιωσιμότητας ισχύουν εξίσου για τους παραγωγούς και από τις δύο πλευρές.

Ευκολότεροι και φθηνότεροι τρόποι παροχής υπηρεσιών στη Mercosur

Η Ελλάδα και οι χώρες της Mercosur παρέχουν πολλές υπηρεσίες μεταξύ τους. Οι ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών προς τη Mercosur ανέρχονται σε 1,6 δισ. ευρώ ετησίως. Το 2023 οι κύριες εξαγωγές υπηρεσιών αφορούσαν τα εξής:

• Μεταφορές: 1,5 δισ. ευρώ

• Τουρισμός: 67 εκατ. ευρώ

• Πολιτιστικά θέματα: 2 εκατ. ευρώ

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα ανοίξει περαιτέρω την αγορά υπηρεσιών της Mercosur σε τομείς όπως:

• Οικονομικά

• Ταχυδρομικά και ταχυμεταφορές

• Τηλεπικοινωνίες

• Μεταφορές

• Ψηφιακό εμπόριο

• Περιβάλλον

Παροχή βοήθειας στις μικρές επιχειρήσεις της Ελλάδας ώστε να εξάγουν περισσότερα προϊόντα στη Mercosur

Το 97% όλων των Ελλήνων εξαγωγέων είναι μικρές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες αυτές συχνά δυσκολεύονται να εξάγουν εκτός της ΕΕ, καθώς αυτό συνεπάγεται πρόσθετο κόστος και διοικητικές διαδικασίες. Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα το αλλάξει αυτό, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες στις μικρές επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:

• Μείωση του κόστους με την κατάργηση των δασμών και την απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών

• Μείωση του διοικητικού φόρτου με τη διευκόλυνση της πιστοποίησης προϊόντων για πώληση σε τοπικό επίπεδο

• Προσφορά καλύτερης ευκαιρίας υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις με τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες

• Παρέχεται επιπλέον βοήθεια μέσω ειδικών συντονιστών μικρών επιχειρήσεων

• Ανοίγονται νέες δυνατότητες μέσω εύκολα προσβάσιμων διαδικτυακών πληροφοριών σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στις χώρες της Mercosur

Πηγή: ΟΤ

