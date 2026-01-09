Στην Παραγουάη οι υπογραφές για την εμπορική συμφωνία Mercosur – Τι νέο φέρνει η ζώνη ελεύθερου εμπορίου
Η συμφωνία ΕΕ – Mercosur θα δημιουργήσει αγορά 700 εκατομμυρίων με την πτώση των δασμών σε περισσότερο από το 90% των αγαθών.
Η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής για τα αγροτικά προϊόντα, γνωστή ως Mercosur, εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των μελών της Ένωσης και θα υπογραφεί στην Παραγουάη στις 17 Ιανουαρίου, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής.
Η υπαναχώρηση της Ιταλίας άνοιξε τον δρόμο για να εγκριθεί η συμφωνία Mercosur της Ε.Ε. με χώρες της Λατινικής Αμερικής
«Θα υπογράψουμε στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη μια ιστορική συμφωνία, την πιο φιλόδοξη μεταξύ των δύο ενώσεων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αργεντινός υπουργός Πάμπλο Κουίρνο.
Ικανοποίηση Λούλα
Από την πλευρά του, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, πρόεδρος της Βραζιλίας, πρώτη οικονομία της Νότιας Αμερικής, χαιρέτισε, με ανάρτησή του επίσης στην πλατφόρμα Χ, χαιρέτισε το πράσινο φως που δόθηκε από την ΕΕ για την υπογραφή της συμφωνίας.
«Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου αυξάνεται ο προστατευτισμός και η μονομέρεια, η συμφωνία αποτελεί ένα σημάδι υπέρ του διεθνούς εμπορίου ως μοχλού της οικονομικής ανάπτυξης, με οφέλη για τις δύο ενώσεις», δήλωσε ο Λούλα.
»Το κείμενο της συμφωνίας διευρύνει τις δυνατότητες για τις βραζιλιάνικες εξαγωγές και τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και απλοποιεί τους εμπορικούς κανόνες για τα δύο μέρη», πρόσθεσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, χαιρετίζοντας τη «νίκη του διαλόγου» έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.
Μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών
Η συμφωνία αυτή δημιουργεί μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, με περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Ο Λούλα είναι ένθερμος υποστηρικτής της, καθώς η Βραζιλία είναι μεγάλη γεωργική δύναμη.
Η συμφωνία ΕΕ- Mercosur θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους να εξάγουν περισσότερα αυτοκίνητα, μηχανές, κρασιά και οινοπνευματώδη στη Νότια Αμερική. Από την άλλη πλευρά, θα διευκολύνει την εισαγωγή στην Ευρώπη κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας από τη Νότια Αμερική, μια εξέλιξη που ανησυχεί τους ενδιαφερόμενους τομείς.
