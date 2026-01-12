newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 12 Ιανουαρίου 2026 | 09:57

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

Σύνταξη
A
A
Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση με αιχμή τους αγρότες εξαπέλυσαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που συμμετείχαν σε πάνελ του MEGA, κατηγορώντας το Μαξίμου για ομιχλώδεις εξαγγελίες και έλλειψη ειλικρίνειας, ενώ θέτουν στο στόχαστρο και τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, που συνυπέγραψε η κυβέρνηση.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, Δημήτρης Καιρίδης που συμμετείχε στη συζήτηση, υπεραμύνθηκε της συμφωνίας, ενώ επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση έκανε το καλύτερο δυνατό για τους αγρότες.

Αγρότες: Υπεραμύνεται των επιλογών της η  κυβέρνηση

«Έχουμε κατακλυστεί από τηλεφωνήματα εκπροσώπων άλλων παραγωγικών τομέων της χώρας που αναρωτιούνται εάν είναι τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, γιατί τα 8,5 cents την κιλοβατώρα δεν τα έχει κανείς» ανέφερε ο κ. Καιρίδης σχετικά με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το αγροτικό ρεύμα. «Κανένας κλάδος στην Ελλάδα δεν έχει 8,5 cents και αυτό δείχνει τη φροντίδα μας. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω, γιατί αντίκειται στις διατάξεις του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε. Είπε δε ότι η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί όταν περάσει η ευλογιά.

Όσο για τη συμφωνία Mercosur, υποστήριξε ότι αυτή εξασφαλίζει οικονομικά προϊόντα στους πολίτες:

«Κανείς δεν θέλει πληθωρισμό και ακριβά τρόφιμα. Το 98% των Ευρωπαίων που είναι καταναλωτές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ζητάνε φθηνότερα και ποιοτικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυστηρή και δεν κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα (…) Είναι μία συμφωνία που πάλευαν 25 χρόνια στην Ευρώπη. Έρχεται τώρα λόγω Τραμπ να δείξει η Ευρώπη ότι υπάρχει στο διεθνές προσκήνιο και στο παγκόσμιο εμπόριο και να κάνει μία συμφωνία που θα ευνοήσει τα ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ. Η αγροτιά μας δεν μπορεί να στηρίζεται στον προστατευτισμό και τις επιδοτήσεις, θα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική και θα τη βοηθήσουμε», είπε.

Πυρά της αντιπολίτευσης

«Υπάρχει μία ομίχλη, θα δούμε, θα κάνουμε, από την κυβέρνηση. Για εκείνους που δεν μίλησε καθόλου είναι οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς. Σε ότι αφορά το αγροτικό ρεύμα επίσης ομίχλη. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur και ο άνθρωπος είναι με την πλάτη στον τοίχο και τα μάτια στον Θεό», σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για διάσπαση του αγροτικού κινήματος και για έλλειψη ειλικρίνειας απέναντι στους αγρότες.

«Η κυβέρνηση λέει ‘ελάτε να μιλήσουμε σπαστά’, αλλά δεν πάει έτσι. Συζητάμε κάτω από την αυτοκτονία ενός κτηνοτρόφου που έχασε όλο το κοπάδι του, γιατί έχασε τη δουλειά και τη ζωή του. Όσο η κυβέρνηση θέλει να σπάσει το κίνημα και έχουμε πρακτικές κοινωνικού αυτοματισμού, δεν θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα», είπε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας.

Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών
Συνάντηση με Μητσοτάκη 12.01.26

Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών

Δυναμιτίζει το κλίμα η κυβέρνηση ενόψει της συνάντησης αγροτών - πρωθυπουργού - Ο Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα συναντήσει μόνο 20 εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και άλλους 20 από τα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί

Σύνταξη
Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων
Πολιτική 12.01.26

Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων

Η ΝΔ επέμεινε στην μονομερή απόφασή της να προχωρήσει στην εξέταση των περιόδων που προηγήθηκαν του πάρτι των κοινοτικών επιδοτήσεων παρότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν στην ανάγκη της διεύρυνσης του καταλόγου των μαρτύρων ζητώντας μεταξύ άλλων να κληθεί και ο Μάριος Σαλμάς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ
Από Βελβεντό 12.01.26

Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, επισκέφθηκε το πρωί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών (ΑΣΕΠΟΠ), Βελβεντού.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Σημειώνουν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι «ζητάμε να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ.Σαλμάς ,ο οποίος με δηλώσεις του διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης»

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει ο Μωυσίδης – Φαίνεται ότι έχει γίνει κατάχρηση της Τεχνικής Λύσης
ΟΠΕΚΕΠΕ 12.01.26 Upd: 12:28

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Εξεταστικής: Καταθέτει ο Μωυσίδης - «Φαίνεται ότι έχει γίνει κατάχρηση της Τεχνικής Λύσης»

Η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινά εκ νέου τις εργασίες της - Στο επίκεντρο η περίοδος 2015 - 2019 - Η ΝΔ απέρριψε αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση νέων μαρτύρων

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
Πολιτική 12.01.26

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αγρότες: Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων – Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά
Κινητικότητα 11.01.26

Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων - Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό. Προετοιμασίες από τους αγρότες.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Ανελέητο πρέσινγκ στην κυβέρνηση – Σε ρόλο οδηγού για την «αναγκαία πολιτική αλλαγή» βάζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26 Upd: 21:14

Ανελέητο πρέσινγκ στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη - Σε ρόλο οδηγού για την «αναγκαία πολιτική αλλαγή» βάζει το ΠΑΣΟΚ

Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη επιλογή της ελληνικής κοινωνίας για να ξεφύγει από το θεσμικό, κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο «που μάς έχει οδηγήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» αναφέρει από τη Δυτική Μακεδονία ο Νίκος Ανδρουλάκης και εγγυάται πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει «την αναγκαία πολιτική αλλαγή».

Σύνταξη
Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»
Η ανάρτηση 11.01.26

Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση Μητσοτάκη, ειδικά την αναφορά του για τη Βενεζουέλα - «Δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα

Ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση της χρονιάς, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στους αγρότες, παρότι αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους τους την Τρίτη - Η συμμετοχή σε «θαλάσσια επιτήρηση» για την Ουκρανία και η αναφορά σε μια «νέα πραγματικότητα» όπου «η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη»

Σύνταξη
Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών
Συνάντηση με Μητσοτάκη 12.01.26

Πατάει τις κόκκινες γραμμές των αγροτών η κυβέρνηση – Νέες απειλές Μαρινάκη και τελεσίγραφα για τη σύνθεση των επιτροπών

Δυναμιτίζει το κλίμα η κυβέρνηση ενόψει της συνάντησης αγροτών - πρωθυπουργού - Ο Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα συναντήσει μόνο 20 εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων και άλλους 20 από τα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί

Σύνταξη
Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό
Ενώνουν δυνάμεις 12.01.26

Διαδημοτική συνεργασία τριών Δήμων για τον πεζοπορικό τουρισμό

Τρείς δήμοι ένωσαν δυνάμεις για να αναπτύξουν τον πεζοπορικό τουρισμό, την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό και να ενισχύσουν την βιωσιμότητα των περιοχών τους σε μια καινοτόμα δράση.

Σύνταξη
Ιράν: Ενάντια στην καταστολή, αλλά και κατά επέμβασης των ΗΠΑ οι διαδηλωτές – Τι δηλώνει η Τεχεράνη
Νέες απειλές Τραμπ 12.01.26

Ενάντια στην καταστολή, αλλά και κατά επέμβασης των ΗΠΑ οι διαδηλωτές στο Ιράν - Τι δηλώνει η Τεχεράνη

Πόσοι είναι οι νεκροί στο Ιράν - Πού έγιναν διαδηλώσεις στις 10 και 11 Ιανουαρίου, δείτε χάρτη - Μηνύματα σε πολίτες από την Αστυνομία να μη συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων
Πολιτική 12.01.26

Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων

Η ΝΔ επέμεινε στην μονομερή απόφασή της να προχωρήσει στην εξέταση των περιόδων που προηγήθηκαν του πάρτι των κοινοτικών επιδοτήσεων παρότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν στην ανάγκη της διεύρυνσης του καταλόγου των μαρτύρων ζητώντας μεταξύ άλλων να κληθεί και ο Μάριος Σαλμάς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μεγάλη Βρετανία: Η απάντηση του αρχηγού της αστυνομίας του Λονδίνου στις κατηγορίες Τραμπ περί εγκληματικότητας
Κόσμος 12.01.26

Η απάντηση του αρχηγού της αστυνομίας του Λονδίνου στις κατηγορίες Τραμπ περί εγκληματικότητας

Ο Μαρκ Ρούλι, επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στο Λονδίνο βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό και η πόλη είναι ασφαλέστερη από το Λος Αντζελες και τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε
Κόσμος 12.01.26

Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του λέγοντας πως η πράξη του «δεν είναι πράξη ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης»

Σύνταξη
Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;
Χάνει η μάνα το παιδί... 12.01.26

Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;

Εδώ και λίγες ώρες μια περίεργη θεωρία έχει κάνει την εμφάνισή της στα media και υποστηρίζει ότι ο «Νονός» Μάρλον Μπράντο είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον, Μπίγκι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ
Από Βελβεντό 12.01.26

Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, επισκέφθηκε το πρωί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών (ΑΣΕΠΟΠ), Βελβεντού.

Σύνταξη
Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου
Ελλάδα 12.01.26

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου κατηγορούμενου

Σύνταξη
Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν
BE GOOD 12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν

Πολιτική διάσταση απέκτησε η φετινή τελετή των Χρυσών Σφαιρών, καθώς καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με καρφίτσες κατά της ICE, τιμώντας τη Ρενέ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πυρά αξιωματικού στη Μινεάπολη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»
Κόσμος 12.01.26

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»

«Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το επίμαχο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς.

Σύνταξη
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο
Ακραίο 12.01.26

Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

Ένα κατάστημα στη Μεσσήνη κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Σημειώνουν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
