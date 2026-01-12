Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση με αιχμή τους αγρότες εξαπέλυσαν εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που συμμετείχαν σε πάνελ του MEGA, κατηγορώντας το Μαξίμου για ομιχλώδεις εξαγγελίες και έλλειψη ειλικρίνειας, ενώ θέτουν στο στόχαστρο και τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, που συνυπέγραψε η κυβέρνηση.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, Δημήτρης Καιρίδης που συμμετείχε στη συζήτηση, υπεραμύνθηκε της συμφωνίας, ενώ επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση έκανε το καλύτερο δυνατό για τους αγρότες.

Αγρότες: Υπεραμύνεται των επιλογών της η κυβέρνηση

«Έχουμε κατακλυστεί από τηλεφωνήματα εκπροσώπων άλλων παραγωγικών τομέων της χώρας που αναρωτιούνται εάν είναι τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, γιατί τα 8,5 cents την κιλοβατώρα δεν τα έχει κανείς» ανέφερε ο κ. Καιρίδης σχετικά με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το αγροτικό ρεύμα. «Κανένας κλάδος στην Ελλάδα δεν έχει 8,5 cents και αυτό δείχνει τη φροντίδα μας. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω, γιατί αντίκειται στις διατάξεις του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε. Είπε δε ότι η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί όταν περάσει η ευλογιά.

Όσο για τη συμφωνία Mercosur, υποστήριξε ότι αυτή εξασφαλίζει οικονομικά προϊόντα στους πολίτες:

«Κανείς δεν θέλει πληθωρισμό και ακριβά τρόφιμα. Το 98% των Ευρωπαίων που είναι καταναλωτές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ζητάνε φθηνότερα και ποιοτικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυστηρή και δεν κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα (…) Είναι μία συμφωνία που πάλευαν 25 χρόνια στην Ευρώπη. Έρχεται τώρα λόγω Τραμπ να δείξει η Ευρώπη ότι υπάρχει στο διεθνές προσκήνιο και στο παγκόσμιο εμπόριο και να κάνει μία συμφωνία που θα ευνοήσει τα ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ. Η αγροτιά μας δεν μπορεί να στηρίζεται στον προστατευτισμό και τις επιδοτήσεις, θα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική και θα τη βοηθήσουμε», είπε.

Πυρά της αντιπολίτευσης

«Υπάρχει μία ομίχλη, θα δούμε, θα κάνουμε, από την κυβέρνηση. Για εκείνους που δεν μίλησε καθόλου είναι οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς. Σε ότι αφορά το αγροτικό ρεύμα επίσης ομίχλη. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur και ο άνθρωπος είναι με την πλάτη στον τοίχο και τα μάτια στον Θεό», σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για διάσπαση του αγροτικού κινήματος και για έλλειψη ειλικρίνειας απέναντι στους αγρότες.

«Η κυβέρνηση λέει ‘ελάτε να μιλήσουμε σπαστά’, αλλά δεν πάει έτσι. Συζητάμε κάτω από την αυτοκτονία ενός κτηνοτρόφου που έχασε όλο το κοπάδι του, γιατί έχασε τη δουλειά και τη ζωή του. Όσο η κυβέρνηση θέλει να σπάσει το κίνημα και έχουμε πρακτικές κοινωνικού αυτοματισμού, δεν θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα», είπε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας.