12.01.2026
Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία
Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος
Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2026

Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος

Στην πιο κρίσιμη στιγμή του βρίσκεται το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού κινήματος με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό να περιβάλλεται από προσδοκίες, αγκάθια αλλά και δυσκολίες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Spotlight

Στην συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό έχουν στραφεί όλα τα βλέμματα μιας και μετά από περισσότερες από 40 μέρες κινητοποιήσεων, είναι αυτή που θα δώσει –ή όχι- διέξοδο στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Ο πρωθυπουργός έκανε δεκτό το αίτημα να συναντηθεί με δύο επιτροπές μιας και στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων το περασμένο Σάββατο, οι αγρότες αποφάσισαν η επιτροπή των γεωργών να αποτελείται από 25 άτομα και η δεύτερη (κτηνοτρόφων, αλιέων, μελισσοκόμων) από 10.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτη Αλειφτήρα, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, τα πρόσωπα που είχε συμφωνηθεί να συμμετάσχουν στην επιτροπή των εκπροσώπων των αγροτών είναι εκτός από τον ίδιο τον κ. Αλειφτήρα και οι Ρίζος Μαρούδας (πρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας) και Ιορδάνης Ιωαννίδης (εκπρόσωπος τύπου της εν λόγω ομοσπονδίας), ως επικεφαλής και οι τρεις του κεντρικού μπλόκου των κινητοποιήσεων, δηλαδή αυτού της Νίκαιας.

Από τη Στερεά Ελλάδα, τη συμμετοχή του στην επιτροπή των γεωργών επιβεβαίωσε στο in, ο Κυριάκος Κυριαζής, επικεφαλής του μπλόκου του Κάστρου (και πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού) και από τα Μάλγαρα, ο Κώστας Ανεστίδης (πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων).

Τη συμμετοχή του επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής του μπλόκου της Θήβας -και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής-, Κώστας Παπαδάκης, προσθέτοντας όμως με νόημα: «Ναι, θα συμμετάσχω, αν βέβαια η συνάντηση πραγματοποιηθεί διότι διαρκώς αλλάζουν πολλά».

Δύο επιτροπές αλλά με ποιους συμμετέχοντες;

Οσον αφορά στην επιτροπή των κτηνοτρόφων, σύμφωνα με τον Δημήτρη Μόσχο πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, ο οποίος μίλησε στο in, θα συμμετέχουν: ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΚ, ο Γιώργος Τερζάκης, πρόεδρος κτηνοτρόφων νομού Μαγνησίας, ο Χρήστος Τσέρνιος από την Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, ο Γιώργος Λότσαρης από τη Δυτική Ελλάδα και ο Τάσος Γκιορκγίνης από τις Σέρρες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το βράδυ της Κυριακής, ο πρωθυπουργός αποδέχεται μεν το αίτημα για δύο επιτροπές, κάνοντας όμως λόγο για συμμετοχή έως 20 άτομα μάξιμουμ σε κάθε μία, ενώ στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου οι αγρότες αποφάσισαν η μία επιτροπή να αποτελείται από 25 γεωργούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του in, η πρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές ενδοχομένως να αποκρύπτει από την πλευρά της κυβέρνησης την πρόθεση της να προσέλθουν στη συνάντηση και τα αποσχισθέντα από το κοινό μέτωπο μπλόκα- όπως τα Πράσινα Φανάρια, οι Κρητικοί, ομάδα των Κορινθίων κ.α, οι οποίοι όμως δεν είναι αποδεκτά μέλη από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων.

Η (μη) παρουσία των ομάδων που τράβηξαν διαφορετική ρότα, θεωρείται από τους αγρότες κόκκινη γραμμή για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Οπως σημείωσε μιλώντας στο in, το βράδυ της Κυριακής ο Σωκράτης Αλειφτήρας: «Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουμε προτείνει, μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι».

Τι αναμένουν οι αγρότες από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Οσον αφορά στις προσδοκίες των αγροτών από τη συνάντηση τους με τον πρωθυπουργό, κανείς δεν θεωρεί τυχαία την επιμονή της κυβέρνησης να τονίζει ότι δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να ανοίξει περισσότερο η «κάνουλα» για την ικανοποίηση περισσότερων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Ωστόσο όσοι έχουν εμπειρία στις διαπραγματεύσεις θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός έχει κρατήσει μερικές βελτιώσεις για την κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί τους, επιπρόσθετες από όσες ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Αρκετοί βλέπουν περιθώριο βελτίωσης κάποιων από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν (ένα είδος «παζαριού» των μέτρων δηλαδή), ενώ οι πιο απαισιόδοξοι πιστεύουν πως δεν θα δοθεί τίποτα παραπάνω και η συνάντηση πραγματοποιείται περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους αλλά και για βελτίωση υποδεέστερων ζητημάτων που δεν κοστίζουν στην κυβέρνηση.

«Ευελπιστούμε για μια θετική έκβαση, για να ικανοποιηθούν όσα περισσότερα γίνεται από τα αιτήματα που έχουμε θέσει, για να συζητήσουμε αυτά που ο πρωθυπουργός δεν ακούμπησε καθόλου» σημειώνει  από την πλευρά του ο κ. Αλειφτήρας.

Θετικό αποτέλεσμα ή black out

Μιλώντας στο in για αυτές τις προσδοκίες αλλά και για το τι μέλλει γενέσθαι αν η συνάντηση δεν ικανοποιήσει καθόλου τους αγρότες, ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, αναφέρει τα εξής: «Εχουμε πει πολλές φορές πως όσα μας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός δεν μας καλύπτουν. Θέλουμε να δούμε αν έχει κάτι να προσθέσει σε όσα μας έχει πει. Αν η συνάντηση δεν μας ικανοποιήσει, θα προχωρήσουμε σε κλιμάκωση, είτε αυτό σημαίνει επ’ αόριστον κλείσιμο των εθνικών οδών και κόψιμο της Ελλάδας στα δύο, είτε κάθοδο με τα τρακτέρ στην Αθήνα, προκαλώντας στην πρωτεύουσα black out».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν χαμηλώσει περαιτέρω η τιμή της κιλοβατώρας και συμπεριληφθούν στη μειωμένη τιμή του ρεύματος και όσοι αγρότες έχουν χρωστούμενα, τότε: «θα έχουμε στα χέρια μας κάτι σημαντικό».

Ο κ. Ιορδανίδης έκανε επίσης λόγο για μεγαλύτερο δίχτυ προστασίας στα ελληνικά προϊόντα στο πλαίσιο της υιοθέτησης της Mercosur, αίτημα το οποίο προστέθηκε εμφαντικά στα υπόλοιπα αιτήματα των αγροτών, τις τελευταίες μέρες.

Η σκληρή γραμμή των δεξιόστροφων μπλόκων και οι απογοητευμένοι κτηνοτρόφοι

Σε κάθε περίπτωση, η σύσκεψη του Σαββάτου δεν κύλησε ανέφελα, ενώ δύο μπλόκα, αυτό του Κάστρου και της Μεσσηνίας, τάχθηκαν στις τοποθετήσεις τους ακόμα και κατά και της ίδιας της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Μάλιστα, όπως εξηγούν στο in συμμετέχοντες με άριστη γνώση της ταυτότητας κάθε μπλόκου, τα δεξιόστροφα μπλόκα είναι αυτά που έχουν υιοθετήσει μέχρι στιγμής και την πιο σκληρή γραμμή.

Στα Μάλγαρα και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας αυτό συμβαίνει λόγω της Mercosur- για το συγκεκριμένο θέμα μάλιστα τοποθετήθηκε δυναμικά στη σύσκεψη του περασμένου Σαββάτου ο Κώστας Ανεστίδης από τα Μάλγαρα, ο οποίος έκανε μια αιχμηρή τοποθέτηση για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν εφεξής οι αγρότες, αν δεν λάβουν σοβαρά εχέγγυα από την κυβέρνηση για το μέλλον τους.

Τα πιο σκληρά μπλόκα της χώρας θεωρούνται αυτά του Κάστρου και της Θήβας, μπλόκα με έντονη την παρουσία νέων σε ηλικία αγροτών, πολλοί εκ των οποίων με δεξιά –έως ακροδεξιά- πολιτική ταυτότητα.

Το Κάστρο και η Θήβα τηρούν σκληρή και μη συναινετική στο διάλογο με την κυβέρνηση στάση, λόγω των μεγάλων απωλειών που έχουν στις καλλιέργειες του βαμβακιού.

Σκληρή στάση έχουν υιοθετήσει και τα μπλόκα της Πελοποννήσου λόγω των μεγάλων απωλειών σε ζωικό κεφάλαιο εξαιτίας της ευλογιάς των προβάτων.

Αντίθετα, τα μπλόκα της Θεσσαλίας- Νίκαια και Καρδίτσα-, τα οποία κατά βάση χαρακτηρίζονται από έντονη παρουσία ανθρώπων του ΚΚΕ αλλά και του ΠΑΣΟΚ, είναι τα πιο δεκτικά στον διάλογο με την κυβέρνηση και αυτά που παίζουν τον ρόλο του «πυροσβέστη» όταν μερίδα του κινήματος προτείνει συγκρουσιακή με την κυβέρνηση στάση.

Πρόκειται σημειωτέον και για τα πιο «έμπειρα» στις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα μπλόκα, με παρελθόν και γνώση των ισορροπιών ανάμεσα σε αγρότες και κυβέρνηση.

Πάντως, σε αυτό το κρίσιμο –το πιο κρίσιμο ως τώρα βήμα, από την έναρξη των κινητοποιήσεων- οι κτηνοτρόφοι θεωρούν πως το κορυφαίο για τους ίδιους ζήτημα της ευλογιάς των προβάτων, έμεινε πίσω στη ρητορική των εκπροσώπων των μπλόκων, όταν άρχισαν να «φουντώνουν» οι κινητοποιήσεις με αποτέλεσμα να προταχθούν περισσότερο τα γεωργικά θέματα, σε σχέση με όσα απαιτούν οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς, τα αιτήματα των οποίων μπήκαν, για κάποιους, σε δεύτερη μοίρα.

Κάποιοι κτηνοτρόφοι κάνουν μάλιστα λόγο για δυναμική συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις -στη Νίκαια για παράδειγμα συμμετέχουν 400 κτηνοτρόφοι-, με στόχο να μεγαλώσει το κίνημα, αλλά παραγκωνίστηκαν όταν άρχισε να μπαίνει το νερό στο αυλάκι για την επικείμενη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

