Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των μπλόκων (αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους) με τις λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες των συναντήσεων να καθορίζονται τις επόμενες ώρες.

Οι αγρότες στη συνάντηση αναμένεται να θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους, τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Στη Νίκαια αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια 25μελή επιτροπή από τα μπλόκα όλης της χώρας καθώς και μία ακόμη, 10μελή με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

Το σκεπτικό είναι, να συζητηθούν σε μεγαλύτερη έκταση και ξεχωριστά τα θέματα που αφορούν τον κτηνοτροφικό κλάδο, καθώς όπως υποστηρίζουν, «η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη στα μέτρα που εξειδίκευσε δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά».

«Καλή τη πίστει»

Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση», το Μαξίμου δέχεται «καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις την Τρίτη».

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 ατόμα η κάθε μία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Όλα στο φως

Οι αγρότες ζητούν πλήρη διαφάνεια από τη συνάντηση, με τη δημοσιοποίηση πρακτικών, ώστε να είναι γνωστό τι θα συζητηθεί και ποια θα είναι η θέση κάθε πλευράς.

Η συνάντηση της Τρίτης είναι κομβικής σημασίας. Οι αγρότες διαμηνύουν ότι εάν φύγουν από το Μέγαρο Μαξίμου χωρίς να έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα τους, θα κλιμακώσουν ξανά τον αγώνα τους. Από την κυβέρνηση ωστόσο επιμένουν ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για περαιτέρω μέτρα.