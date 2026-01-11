Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό, ετοιμάζονται οι αγρότες, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ από τα μπλόκα, προειδοποιώντας ότι αν δεν ικανοποιηθούν από όσα ειπωθούν θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, από την Τετάρτη.

Η συνάντηση σύμφωνα με τους παραγωγούς οριστικοποιήθηκε για τις 13:00 της Τρίτης στο Μαξίμου, αν και από την κυβέρνηση δεν επιβεβαιώνεται, με πηγές να αναφέρουν ότι οι διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Οι αγρότες στη συνάντηση αναμένεται να θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους, τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους.

«Δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση στην αξιοπρέπεια και τη ζωή μας» σημειώνουν.

Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους οι αγρότες

Σήμερα επιλέγουν τους εκπροσώπους τους για τη συνάντηση με τοπικές συσκέψεις στα μπλόκα και μέχρι το βράδυ θα έχει ολοκληρωθεί η τελική σύνθεση της αντιπροσωπείας. Οι αγρότες αποφάσισαν να δημιουργηθεί μια 25μελή επιτροπή από τα μπλόκα όλης της χώρας καθώς και μία ακόμη, 10μελή με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Τo σκεπτικό είναι, να συζητηθούν σε μεγαλύτερη έκταση και ξεχωριστά τα θέματα που αφορούν τον κτηνοτροφικό κλάδο, καθώς όπως υποστηρίζουν, «η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη στα μέτρα που εξειδίκευσε δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά».

Στα Μάλγαρα είναι ήδη σε εξέλιξη η σύσκεψη αγροτών από επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να επιλεγούν οι πέντε αντιπρόσωποι, που θα συμμετέχουν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το κλίμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι βαρύ μετά τη συμφωνία Mercosur, που επηρεάζει κατά πολύ την πεδιάδα της δυτικής Θεσσαλονίκης, η οποία θεωρείται ο μεγαλύτερος ορυζώνας της χώρας και ένα από τα προϊόντα, που θα έρχεται αδασμολόγητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες της Λατινικής Αμερικής θα είναι και το ρύζι, τους παραγωγούς να φοβούνται ότι θα υπάρξει νέα κατρακύλα της τιμής.

Οι αγρότες ζητούν πλήρη διαφάνεια από τη συνάντηση, με τη δημοσιοποίηση πρακτικών, ώστε να είναι γνωστό τι θα συζητηθεί και ποια θα είναι η θέση κάθε πλευράς.