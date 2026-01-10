newspaper
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες
Οικονομία 10 Ιανουαρίου 2026 | 22:15

Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες

Στην Ελλάδα σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα αγρότες είναι άνω των 65 ετών. Μόλις το 7% είναι κάτω των 40 ετών. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat για το δημογραφικό προφίλ του πρωτογενούς τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή


Οι Έλληνες αγρότες συμπληρώνουν πάνω από 40 μέρες στα μπλόκα, με τις κινητοποιήσεις τους να έχουν φτάσει σε κρίσιμη καμπή. Η κυβέρνηση εφαρμόζει τη μέθοδο του καρότου και του μαστίγιου, εναλάσσοντας μισόλογα υποσχέσεων, με απειλές και καταστολή.  Αφού αρχικά επέμεινε στο δόγμα στο δόγμα «ό,τι δώσαμε δώσαμε», τελικά κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο στο Μαξίμου την Τρίτη 12 Ιανουαρίου. Οι αγρότες σηκώνουν το γάντι, δηλώνοντας ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά δεν είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα μπλόκα.

Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση του αγώνα των αγροτών, έχει γίνει σαφές ότι η μάχη που δίνουν αποκτά υπαρξιακά χαρακτηριστικά, για τη διάσωση, την επιβίωση αλλά και την επόμενη μέρα του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα.

Νέοι αγρότες στα μπλόκα

Ποιο είναι όμως το δημογραφικό, ηλικιακό και κοινωνικό προφίλ των αγροτών και κτηνοτρόφων που κατεβαίνουν στα μπλόκα; Παρά τη διαδεδομένη αντίληψη ότι οι αγρότες στην Ελλάδα είναι «γκριζαρισμένοι» και γερασμένοι, βλέπουμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους με τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Πρόκειται για άλλη μια απόδειξη ότι ο αγροτικός κόσμος παραμένει η ραχοκοκαλιά του παραγωγικού ιστού της ελληνικής υπαίθρου. Από την αγροτική παραγωγή δεν εξαρτάται μόνο η διατροφική ασφάλεια της χώρας, αλλά και πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων, εντός και εκτός των αστικών κέντρων.

Μια ψύχραιμη ματιά στα τελευταία στοιχεία της Εurostat για τον αγροτροφικό τομέα στην Ευρώπη, μας δίνει μια εικόνα για το ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ. Ποιο είναι το πλήθος των εργαζομενων στον κλάδο, ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν από τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη

Οι εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 9% του συνόλου της απασχόλησης – το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πόσοι είναι οι αγρότες στην Ελλάδα

Στα νέα επικαιροποιημένα στοιχεία της EΛΣΤΑΤ (9/1/2026) οι απασχολούμενοι σε γεωργία-αλιεία-δασοκομία υπολογίζονται σε 469.000 άτομα.

Με βάση τους πίνακες της Eurostat, τον μεγαλύτερο αγροτικό πληθυσμό στην ΕΕ έχει η Ρουμανία, με 1,7 εκατομμύρια. Ακολουθούν η Πολωνία και η Ιταλία με 1,2 εκατ. και 900.000 άτομα άντιστοιχα. Η Ελλάδα βρίσκεται ελάχιστα πίσω από τη Γερμανία σε απόλυτο αριθμό αγροτών, μολονότι έχει το 1/8 του πληθυσμού της Γερμανίας. Πάντως, σύμφωνα με τις έρευνες του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, οι θέσεις εργασίας συνολικά στον πρωτογενή τομέα έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 15% την τελευταία δεκαπενταετία.

Αγρότες το 9,7% των απασχολούμενων

Με βάση τις απογραφές πληθυσμού της Eurostat oι απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα (γεωργία-κτηνοτροφία), αποτελούν το 9,7% του συνόλου των απασχολούμενων. Είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Συνολικά η Εurostat εκτιμά ότι σε όλη την Ευρώπη, όσοι έχουν ως κύριο επάγγελμα τη γεωργία-κτηνοτροφία και τις συναφείς δραστηριότητες είναι 8,4 εκατομμύρια. Μαζί με όσους βοηθάνε στο οικογενειακό αγρόκτημα, χωρίς να δηλώνονται, φτάνουν τα 13 εκατομμύρια. Όμως ο πραγματικός αριθμός της εργατικής δύναμης στον αγροτικό τομέα, σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας), είναι πολύ μικρότερος. Κατά μέσο όρο σε όλη την ΕΕ μόλις το 18,7% των αγροτών δουλευουν με πλήρη απασχόληση.  Με βάση τους πίνακες της Eurostat οι Έλληνες αγροτες είναι από τους πιο σκληρά εργαζόμενους στην Ευρώπη. Σε ετήσιες ώρες εργασίας ξεπερνάνε κατά πολύ τους Γερμανούς, αν και είναι λιγότεροι αριθμητικά.

Δυσεύρετοι οι νέοι αγρότες

Η έκθεση της Eurostat δεν παραθέτει συγκεντρωτικά στοιχεία για την ηλικιακή σύνθεση του αγροτικού πληθυσμού. Καταγράφει ωστόσο την ηλικία των επικεφαλής αγροτικών εκμεταλλεύσεων (farm managers), που βρίσκονται στο τιμόνι της κάθε φάρμας.

Κατά μέσο όρο σε όλη την ΕΕ, από τα 9,1 εκατομμύρια αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σχεδόν οι επτά στους δέκα επικεφαλής είναι άντρες (68,4%). Σχεδόν οι έξι στους δέκα είναι άνω των 55 ετών. Οι νέοι αγρότες (κάτω των 40 ετών) είναι μόλις το 12% των  παραγωγών.

Στην Ελλάδα οι νέοι αγρότες είναι δυσεύρετοι. Μόλις το 7,2% των επικεφαλής αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι κάτω των 40 ετών. Πρόκειται για το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, μετά την Κύπρο και την Πορτογαλία (5,1% και 6,4% αντίστοιχα). Αντίθετα, εκτιμάται ότι σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα είναι άνω των 65 ετών. Πρόκειται επίσης για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ηλικιωμένων αγροτών στην ΕΕ, μετά την Πορτογαλία και την Κύπρο, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την Ισπανία.

Οικογενειακές υποθέσεις

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η αγροτική παραγωγή παραμένει σε μεγάλο βαθμό οικογενειακή υπόθεση. Οι περισσότεροι κατ’ επάγγελμα αγρότες απασχολούνται σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που δεν χρησιμοποιούν σημαντικό αριθμό εργατικού δυναμικού.

Συνολικά το 86% των μόνιμα απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα στην ΕΕ εργάζονται είτε μόνοι είτε με μέλη της οικογένειάς τους. Μόνο σε τρεις χώρες οι εργαζόμενοι εκτός οκογένειας είναι περισσότεροι: Τσεχία, Σλοβακία και Γαλλία (60%, 58% και 53%)

Στην Ελλάδα το καταγεγραμμένο ποσοστό εργατικού δυναμικού εκτός οικογένειας είναι σχεδόν μηδενικό. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι εργάτες γης στην Ελλάδα, στην πλειοψηφία τους μετανάστες,  παραμένουν σε μεγάλο βαθμό «αόρατοι». Κάνουν εποχικά μεροκάματα, στην καλύτερη περίπτωση απασχολούνται με εργόσημο και στη χειρότερη με «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία και δεν καταγράφονται ως μόνιμοι εργαζόμενοι.

Η «αορατότητα» των εργατών γης δεν είναι απαραίτητα δείγμα καθυστέρησης του αγροτικού τομέα, αλλά δυστυχώς αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Αντίστοιχα φαινόμενα αδήλωτης, υποδηλωμένης και «μαύρης» εργασίας υπάρχουν και σε άλλους τομείς της οικονομίας, από τα επαγγέλματα φροντίδας ως τον τουρισμό-επισιτισμό.

Έλλειψη εργατικών χεριών

Οι μορφές άτυπης απασχόλησης φθηνού και εσκεμμένα «παρανομοποιημένου» εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες, από τα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας ως τα θερμοκήπια του Μαραθώνα,  γεννά μορφές ακραίας εκμετάλλευσης, που φτάνουν ως και σε επίπεδο εμπορίας ανθρώπων ή/και ωμής βίας. Η έλλειψη εργατικών χεριών για τη συγκομιδή, για την οποία διαμαρτύρονται οι αγροτικοί σύλλογοι, εν μέρει μόνο καλύπτεται με αιτήσεις για μετακλητούς εργάτες γης από το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο και το Πακιστάν.

World
Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Business
Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Πληροφορική: Από το RRF στις στοχευμένες εξαγορές

Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in
«Ενωμένοι θα νικήσουμε» 10.01.26 Upd: 20:27

Διάλογο με τα τρακτέρ στα Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Τι δηλώνουν στο in

Επιτροπή αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από τα 62 Μπλόκα θα συναντηθεί το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη
Τι αποφασίζουν 10.01.26

Τα βλέμματα στη Νίκαια: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για τη «γραμμή» διαλόγου και το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κινητοποιήσεις αγροτών: Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα – Ανοίγουν οι δρόμοι, χωρίς να αποσύρονται τα τρακτέρ
Νέα κρίσιμη σύσκεψη 09.01.26 Upd: 20:34

Στο τραπέζι του διαλόγου μετά από εβδομάδες στα μπλόκα - Ανοίγουν οι δρόμοι, πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα

Μετά από από 40 και πλέον ημέρες κινητοποιήσεων, τα αγροτικά μπλόκα «χαλαρώνουν», με τους δρόμους να ανοίγουν και τα τρακτέρ να περνούν στην άκρη. Άνοιξαν Τέμπη, Μπράλος, Μάλγαρα, γέφυρα Χαλκίδας. Συσκέψεις για να συσταθεί η επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τους παραγωγούς στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Πρόταση για διεξαγωγή συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Διάλογος με Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων – Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές
Την Τρίτη η συνάντηση 09.01.26

Διάλογος αγροτών - Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων - Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές

Μετά τις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή των κινητοποιήσεων, ήρθε η νέα πρόσκληση σε διάλογο - Οι αγρότες αποφασίζουν το Σάββατο το πλαίσιο της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σύνταξη
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στους δρόμους η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in
Στα μπλόκα 08.01.26

«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στους δρόμους η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in

Με τον πρωθυπουργό αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, αντιπροσωπεία της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων. Με όρους που θα θέσουμε εμείς η όποια συζήτηση, τονίζουν οι αγρότες.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Κλειστή σε διάφορα σημεία η ΠΑΘΕ, στις σήραγγες των Τεμπών οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου
Ξεκίνησαν οι αποκλεισμοί 08.01.26 Upd: 13:51

Αγρότες: Κλειστή σε διάφορα σημεία η ΠΑΘΕ, στις σήραγγες των Τεμπών οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου

Αποφασιστικά υλοποιούν τις αποφάσεις τους για 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες. Κλείνουν Αθηνών - Λαμίας, Τέμπη, Ιόνια Οδό και τελωνεία, ενώ το Μαξίμου εκτοξεύει απειλές

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες προχωρούν στους 48ωρους αποκλεισμούς, χαρακτηρίζοντας εμπαιγμό τις κυβερνητικές ανακοινώσεις - Η χώρα κόβεται στα δύο με ευθύνη της κυβέρνησης που επιλέγει τον δρόμο της σύγκρουσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
48ωρο «μπλακ άουτ» 07.01.26

Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου - Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Mercosur: Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία – «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ
«Θρίλερ» 07.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία με την Mercosur - «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ

Βαριά σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πριν την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur. Η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» την Γαλλία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα
Τι αναφέρει 07.01.26

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στη νέα παραγγελία του για τα αγροτικά μπλόκα ζητάει «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα
Agro-in 07.01.26 Upd: 13:48

Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδίκευσαν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες παραμένουν σε θέση μάχης και προχωρούν σε συνελεύσεις για να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους

Σύνταξη
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου
Στις 12:00 07.01.26 Upd: 09:45

Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Οι αγρότες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων στις 12 το μεσημέρι και μετά θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό - Την ίδια στιγμή το Μαξίμου χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει ποινικοποίηση του αγώνα τους

Σύνταξη
Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο
Αντίστροφη μέτρηση 06.01.26

Σε θέση «μάχης» οι αγρότες πριν την εξειδίκευση των μέτρων - Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο

Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης και περιμένουν. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων. Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λουτσέσκου: «Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά» – Η απάντησή του για Ζαφείρη και Κωνσταντέλια
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Λουτσέσκου: «Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που παίζουμε καλά» – Η απάντησή του για Ζαφείρη και Κωνσταντέλια

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στα 3 γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ στον Παναιτωλικό, αλλά και στις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησε η ομάδα του στο Αγρίνιο. Τι είπε για την απόδοση των Κωνσταντέλια και Ζαφείρη.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας»
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πλησιάζει τα 100 ματς με τον Ολυμπιακό και μετά τη νίκη στο Περιστέρι με 2-0 επί του Ατρομήτου εξέφρασε την ικανοποίησή του για όσα έχουν πετύχει οι «ερυθρόλευκοι» επί των ημερών του, τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα του παραμένει μέσα σε όλους τους φετινούς στόχους.

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο
Κόσμος 10.01.26

Νόμπελ Ειρήνης: Το Ινστιτούτο λέει ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον Τραμπ, όπως πρότεινε η Ματσάδο

Η Ματσάδο, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι η απονομή του βραβείου Νόμπελ στον Τραμπ θα ήταν μια πράξη ευγνωμοσύνης από τον λαό της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο

Σύνταξη
LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι

LIVE: Τσάρλτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσάρλτον – Τσέλσι για το FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σούπερ Ταρέμι και Ζέλσον (vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σούπερ Ταρέμι και Ζέλσον (vids)

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 2-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League, με κορυφαίους του αγώνα τους Μέχντι Ταρέμι και Ζέλσον Μαρτίνς. Ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας οι Πειραιώτες.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» – Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα
»Ποιητής του δρόμου» 10.01.26

Στη Ρώμη τον λένε «Μαέστρο», στη Νέα Υόρκη «Βασιλιά» - Η ξέφρενη, κινηματογραφική πορεία του Άμπελ Φεράρα

Ο Άμπελ Φεράρα, μια εμβληματική μορφή του σκληρού και ακατέργαστου κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Marty Supreme», αφηγείται την ιστορία της ξέφρενης καριέρας του σε ένα ειλικρινές αυτοβιογραφικό βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος ενόψει συνεδρίου
Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος ενόψει συνεδρίου

Αιχμες άφησε εκ νέου για τη στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας, με στελέχη του κόμματος να τον κατηγορούν για προσωπική στρατηγική ενόψει συνεδρίου- Έντονη η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη, που επαναλαμβάνει ότι τα ζητήματα που θέτει έχουν ξεκαθαριστεί.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3: Οι Θεσσαλονικείς έπαιζαν μόνοι τους στο Αγρίνιο, νίκη με οδηγό τον Κωνσταντέλια (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3: Οι Θεσσαλονικείς έπαιζαν μόνοι τους στο Αγρίνιο, νίκη με οδηγό τον Κωνσταντέλια (vid)

Ο Λουτσέσκου έβγαλε παίκτες ενόψει Ολυμπιακού. Τυπική διαδικασία αποδείχθηκε για τον ΠΑΟΚ το ματς στο Αγρίνιο, όπου «καθάρισε» από το 57’. Δυο γκολ ο Κωνσταντέλιας και 23-2 οι τελικές!

Σύνταξη
Νέο σόου και έξοχο γκολ από τον Ταρέμι, 0-2 ο Ολυμπιακός (vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Νέο σόου και έξοχο γκολ από τον Ταρέμι, 0-2 ο Ολυμπιακός (vids)

Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν αυτός που έφτιαξε το πρώτο γκολ για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Ατρόμητο και αυτός που πέτυχε και το δεύτερο στην επανάληψη, μετά από μια ακόμη έξοχη προσπάθεια δείγμα της τεράστιας κλάσης του.

Σύνταξη
Υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Ταρέμι, γκολ ο Μαρτίνς και 0-1 ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Ταρέμι, γκολ ο Μαρτίνς και 0-1 ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι (vid)

Ο Ολυμιακός άνοιξε το σκορ στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου, με τον Μέχντι Ταρέμι να μοιράζει την ασίστ έπειτα από εξαιρετική ενέργεια και τον Ζέλσον Μαρτίνς να σκοράρει με κοντινή προβολή.

Σύνταξη
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια
Πυρηνικός σταθμός 10.01.26

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας κάνει λόγο για διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Με ανακοίνωσή της η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας γνωστοποίησε πως έχει εκκινήσει διαπραγματεύσεις για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Ζαπορίζια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
FA Cup: Δέκα γκολ έβαλε η Σίτι στην Έξετερ, πέρασαν επίσης Φούλαμ και Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 10.01.26

FA Cup: Δέκα γκολ έβαλε η Σίτι στην Έξετερ, πέρασαν επίσης Φούλαμ και Μπρέντφορντ

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην αδύναμη Έξετερ, βάζοντάς της δέκα γκολ (10-1) με το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, Αντουάν Σεμένιο να καταγράφει γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες
Ρευστότητα 10.01.26

Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες

Οι Gen Z χρήστριες της εφαρμογής γνωριμιών Zoe— εκείνες που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2006 — ήταν πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες παρά ως λεσβίες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ο MVP Ονιεμαέτσι εναντίον του Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα! (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ο MVP Ονιεμαέτσι εναντίον του Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα! (vid)

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι που ήταν κορυφαίος του αγώνα, νίκησε εύκολα 2-0 την Αλγερία στον προημιτελικό του Κόπα Άφρικα και πέρασε στους «4» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα ενός άλλου παίκτη του Ολυμπιακού, το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ
Επικαιρότητα 10.01.26

Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί
On Field 10.01.26

Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην Ευρωλίγκα, αλλά η τριάδα αγώνων που ακολουθεί μπορεί να προσφέρει ένα καλό σερί νικών στον Ολυμπιακό και ο Αμερικανός φόργουορντ μπορεί να προσφέρει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ
Κόσμος 10.01.26

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα», λέει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι – «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»
Άκαρδη 10.01.26

H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι - «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»

Η πρώτη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, η Άντζι με καταγωγή από την Κύπρο, μίλησε το 2017 στους Times για την αμφιφυλοφιλία του ζευγαριού, τη ζωή μετά το θάνατο του και την αποξένωσή της από τον γιο τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)

Η Μάκλσφιλντ έγινε η πρώτη ομάδα έκτης κατηγορίας που αποκλείει την κάτοχο του Κυπέλλου Αγγλίας, με τον πρόεδρό της, Ρόμπερτ Σμέτχερστ να κάνει τη δήλωση της σεζόν μετά το τέλος του αγώνα...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
