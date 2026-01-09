Σπάει ο «πάγος» μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης, χαλαρώνουν τα μπλόκα ενόψει της συνάντησης των παραγωγών με τον πρωθυπουργό.

Μετά από πέντε εβδομάδες σκληρού αγώνα, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος, κάτω από αντίξοες συνθήκες, έχοντας βιώσει καταστολή, απειλές, ποινικές διώξεις και σκόπιμη καλλιέργεια κοινωνικού αυτοματισμού, ανασυντάσσεται και προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα.

Μετά από 40 μέρες στους δρόμους, οι κινητοποιήσεις βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. Το Σάββατο σε νέα πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια θα αποφασίσουν το πλαίσιο που θα θέσουν στην κυβέρνηση και τη σύνθεση της επιτροπής που θα τους εκπροσωπήσει

Η μάχη για επιβίωση αποτελεί το μείζον. Η θέληση να παραμείνει ζωντανή η ύπαιθρος είναι ανεξάντλητη αλλά οι προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά είναι μεγάλες και οι κυβερνητικές πολιτικές δεν μοιάζουν ευνοϊκές.

Συγκρότηση επιτροπής που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό

Η προετοιμασία για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, την ερχόμενη Τρίτη, κορυφώνεται. Στοίχημα αποτελεί να εμφανιστούν με ενιαίο μέτωπο και σαφείς διεκδικήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο σταδιακά χαλαρώνουν τους αποκλεισμούς, τραβούν στη άκρη τα τρακτέρ και το Σάββατο (10/01), στην πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια, θα αποφασίσουν σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επιτροπή θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλους τους κλάδους, γεωργούς και κτηνοτρόφους. Στόχος είναι ένας ουσιαστικός διάλογος που θα επικεντρωθεί στα φλέγοντα ζητήματα χωρίς αποκλεισμούς.

Πρόταση στα μπλόκα για συλλαλητήριο στην Αθήνα

Παράλληλα, προτείνεται η διεξαγωγή συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα την ώρα που έχει προγραμματιστεί η συνάντηση αντιπροσωπείας των αγροτών με τον πρωθυπουργό σύμφωνα με την πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας, ενόψει της πανελλαδικής συνέλευσης.

Το μπλόκο της Νίκαιας προχώρησε στην παραπάνω απόφαση κατά τη Γενική Συνέλευση της Παρασκευής (09/01). Για την κάθοδό τους στην Αθήνα προτείνουν να διεξαχθεί με λεωφορεία, χωρίς τη συμμετοχή τρακτέρ.

Τις τελικές αποφάσεις αναμένεται να λάβουν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη που είναι προγραμματισμένη (13.00)στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας και σε αυτήν αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από δεκάδες αγροτικά μπλόκα όλης της χώρας.

Ούτε βήμα πίσω από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση

Με την κυβέρνηση να βάζει αυστηρό πλαίσιο στο διάλογο, με απαράβατους όρους την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλων των μπλόκων και τον τερματισμό των κινητοποιήσεων, η μετωπική σύγκρουση, σε αυτή τη φάση, δεν φαίνεται ορατή.

Η εξειδίκευση των μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση βρίσκεται στο τραπέζι: περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η μείωση της τιμής της κιλοβατώρας στα 8,5 λεπτά για όσους αγρότες δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία.

«Φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, με κλειδωμένη τιμή για δύο χρόνια, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ελλάδα έχει ειδικό τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας και ξέκοψε πως δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω μείωση, καθώς τίθενται ζητήματα ανταγωνιστικότητας και κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανοιχτοί δρόμοι, στην άκρη τα τρακτέρ

Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα και τους εκπροσώπους των παραγωγών να χαράσουν τη διαδρομή για την Ηρώδου Αττική οι αγρότες της Θεσσαλία αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τις σήραγγες των Τεμπών επιστρέφοντας στο μπλόκο της Νίκαιας όπου και θα παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι και τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση, στον Πυργετό Λάρισας άνοιξε η παλαιά εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Στον Μπράλο, οι αγρότες της Καρδίτσας με τα τρακτέρ τους έφυγαν από τον Ε75 και επιστρέφουν στο μπλόκο στον Ε65. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η αποχώρηση των αγροτών από την Αταλάντη και τον Δομοκό, οι οποίοι είχαν ενισχύσει το μπλόκο του Μπράλου τις προηγούμενες ημέρες.

Οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων αποφάσισαν να ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Θα παρευρεθούν στη πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας το Σάββατο και θα ορίσουν εκπρόσωπο για τη συνάντηση με την κυβέρνηση.

Τονίζουν ότι ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτούς δρόμους, ωστόσο προειδοποιούν ότι η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και την Mercosur θα είναι καταστροφική για αυτούς, χαρακτηρίζοντάς την «ταφόπλακα».

Οι αγρότες της Θήβας άνοιξαν το μεσημέρι για μια ώρα την παλαιά εθνική οδό Θηβών – Λειβαδιάς για να μπορέσουν να φύγουν τα φορτηγά που είχαν εγκλωβιστεί. Το απόγευμα άνοιξε η παλαιά εθνική οδός και κατευθύνονται στο βασικό τους μπλόκο στην Εθνική οδό Αθηνών Λαμίας.

Σε Κάστρο Βοιωτίας, Σιάτιστα και Χαλκίδα

Στο Κάστρο Βοιωτίας παραμένει κλειστή η Αθηνών – Λαμίας καθώς και οι παρακαμπτήριοι.

Την απόφαση να ανοίξει η Εγνατία οδός πήρε η συντονιστική επιτροπή των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας. Οι αγρότες παραμένουν με τα τρακτέρ τους ανάμεσα στον κόμβο και η κίνηση όλων των οχημάτων γίνεται με μια μικρή παράκαμψη περίπου 400 μέτρων.

Στην Εύβοια, η γέφυρα Χαλκίδας έχει ανοίξει και η διέλευση των οχημάτων γίνεται ανεμπόδιστα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.