Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αμφισβήτησε τις καταγγελίες των αγροτών, και υποστήριξε ότι το 90% των παραγωγών δεν έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη σε σχέση με το ρεύμα και επομένως δικαιούνται την ελαφρώς μειωμένη τιμή κιλοβατώρας (8,5 λεπτά/ κιλοβατώρα) που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τετάρτη.

«Υπάρχει συζήτηση ότι η πλειοψηφία των αγροτών έχει ληξιπρόθεσμα χρέη. Όμως αυτήν τη στιγμή στο ΓΑΙΑ είναι 177.954 εγγεγραμμένοι που δικαιούνται αγροτικό ρεύμα», υποστήριξε σε συνέντευξή του και πρόσθεσε ότι το ποσοστό των δικαιούχων φτηνού αγροτικού ρεύματος «αγγίζει» το 90%.

Σύμφωνα με τον υπουργό τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν:

87,2% (155.103 παροχές): Ενεργοί στο ΓΑΙΑ χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

9,1% (16.215 παροχές): Ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης

3,7% (6.636 παροχές): Μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ (νέες παροχές ή σε διαδικασία επανένταξης)

Η εξαγγελία για τη μείωση της τιμής της κιλοβατώρας ήταν ουσιαστικά η μοναδική προσφορά της κυβέρνησης στους αγρότες που έχουν κλείσει πάνω από 40 μέρες στον δρόμο.

«Φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, με κλειδωμένη τιμή για δύο χρόνια, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ελλάδα έχει ειδικό τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα», δήλωσε ακόμα ο κ. Τσιάρας.

Δεν μπορεί να υπάρξει περεταίρω μείωση

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω μείωση, καθώς τίθενται ζητήματα ανταγωνιστικότητας και κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε σχέση με τη συνάντηση στο Μαξίμου, ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν είναι δημοσιονομικά, αλλά απαιτούν επεξεργασία, φέροντας ως παράδειγμα τη μηδική που επλήγη από περιορισμούς λόγω ζωονόσων, χωρίς να δίνει κάποιο σαφές πλαίσιο της πιθανής αποζημίωσης που είναι υπό συζήτηση.

Ο υπουργός για ακόμα μία φορά επιχείρησε να παρουσιάσει ότι προτεραιότητα για την κυβέρνηση και τον αγροτικό κόσμο θα πρέπει να είναι η «μεγάλη εικόνα» και οι δυσκολίες με την ΚΑΠ την επόμενη περίοδο χωρίς όμως να περιγράφει τις κινήσεις που σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση και πολύ περισσότερο αφήνοντας στην άκρη τα διαχρονικά προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής που εάν δεν αντιμετωπιστούν, τα προβλήματα όχι μόνο θα συνεχίσουν αλλά θα οξυνθούν.

Για τη Mercosur

Αναφορικά δε με τη συμφωνία Mercosur που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις αγροτών σε όλη την Ευρώπη, ο κ. Τσιάρας για ακόμα μία φορά δεν είπε ποια θέση τελικά θα κρατήσει η χώρα, με υπεκφυγές ότι πρόκειται για σύνθετη συμφωνία, που όμως ο ίδιος παραδέχτηκε ότι συζητείται από το 2019.

«Πρέπει πρώτα να γίνουν γνωστά τα δεδομένα, γιατί ο καθένας μπορεί να διαμορφώνει άποψη, αλλά δεν μπορεί να το κάνει χωρίς να ξέρει τι ακριβώς συζητείται», και πρόσθεσε ότι το πλαίσιο της συμφωνίας δεν τέθηκε σήμερα, αλλά «υπάρχει από το 2019». Επανέλαβε ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ενσωμάτωση σαφών ασφαλιστικών δικλείδων, με βασική τη ρήτρα αμοιβαιότητας, ώστε «τα προϊόντα που εισάγονται να καλλιεργούνται με τους ίδιους κανόνες ασφάλειας που ισχύουν στην Ευρώπη». Παράλληλα, τόνισε ότι προβλέπονται μηχανισμοί προστασίας της αγοράς, επισημαίνοντας ότι «αν οι τιμές πέσουν κάτω από συγκεκριμένα όρια –περίπου στο 8%– θα ενεργοποιούνται δασμοί», ώστε να προστατεύονται τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα.