Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Με τους αγρότες να έχουν απαντήσει θετικά στην πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, υπό όρους που θα θέσουν οι ίδιοι, όπως διαμηνύουν εκπρόσωποί τους, τα μπλόκα διαβουλεύονται για να αποφασίσουν εάν θα άρουν ή όχι τους 48ωρους ολικούς αποκλεισμούς που είχαν αποφασιστεί και είναι σε ισχύ.

Εντός των τειχών του κάθε μπλόκου μοιάζουν να διαμορφώνονται τάσεις που δείχνουν πως το τελικό μέτωπο που θα προκύψει από τις διαβουλεύσεις αναμένεται να μην είναι ενιαίο, με ορισμένες από αυτές να ρέπουν προς μπλόκα με παρακάμψεις, όπως πρωτύτερα, και άλλες προς τη διατήρηση των υφιστάμενων ολικών αποκλεισμών.

Στο μπλόκο του Κάστρου, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού, Κυριάκος Κυριαζής, λέει στο in πως αυτήν τη στιγμή υπάρχει έντονος διάλογος ανάμεσα στους συμμετέχοντες του μπλόκου για το αν ο αποκλεισμός θα λήξει νωρίτερα ή όχι.

Από τη Θεσσαλονίκη και το μπλόκο των Μαλγάρων, ο πρόεδρος του εκεί αγροτικού συλλόγου, Κώστας Ανεστίδης, λέει στο in πως η απόφαση για το αν θα ολοκληρωθεί ο 48ωρος αποκλεισμός θα παρθεί σε σύσκεψη αύριο το πρωί, με την τάση που διαφαίνεται να είναι πως τα τρακτέρ θα παραμείνουν στον δρόμο αλλά η διέλευση θα είναι ελεύθερη από αύριο κιόλας.

Το απόγευμα σημειώθηκε ένταση στο μπλόκο της Θήβας

Στη Θήβα, η συγκεκριμένη απόφαση θα παρθεί σήμερα το βράδυ. Στο συγκεκριμένο μπλόκο η επικρατούσα τάση για την ώρα είναι το μπλόκο, όταν λήξει ο αποκλεισμός, να επιστρέψει στην πρότερη μορφή του – να απαιτείται δηλαδή παράκαμψη από τους οδηγούς.

Το ίδιο φαίνεται πως θα ισχύσει και στο μπλόκο της Νίκαιας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτη Αλειφτήρα.

Πάντως, εκτός από το πότε θα λήξει τελικά ο αποκλεισμός αλλά και ποια θα είναι η μορφή που θα πάρουν τα μπλόκα (ελεύθερη διέλευση με τα τρακτέρ στην άκρη ή με τις γνωστές παρακάμψεις), το μεγαλύτερο βάρος ρίχνεται πλέον στο φλέγον ζήτημα των αιτημάτων.

Στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει το Σάββατο στη Νίκαια, οι αγρότες θα πρέπει να καταλήξουν στα τελικά αιτήματα που θα παραδώσουν την Τρίτη στο Μαξίμου, όπου θα γίνει το κρίσιμο ραντεβού με την κυβέρνηση.

Ένταση στο μπλόκο της Θήβας

Το απόγευμα σημειώθηκε ένταση στο μπλόκο της Θήβας, με τους αγρότες να αποκλείουν την εθνική οδό Θήβας-Λιβαδιάς βάζοντας φωτιά σε δεμάτια άχυρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω κίνηση έγινε επειδή υπήρχε η εκτίμηση πως επέκειτο αστυνομική επέμβαση για απομάκρυνση εμποδίων από το οδόστρωμα.

Επί τόπου μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κάλεσαν τους αγρότες να απομακρύνουν τα φλεγόμενα δεμάτια και να ανοίξουν τον δρόμο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Ωστόσο, οι αγρότες της περιοχής ξεκαθαρίζουν πως δεν προτίθενται να ανοίξουν τον δρόμο και ότι θα επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως περιστατικά που αφορούν προβλήματα υγείας.

Ακολουθεί βίντεο από τη στιγμή της έντασης μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις Αρχές, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις.

Ακολουθεί αναλυτική εικόνα με τα ενεργά μπλόκα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ)

Είναι ο άξονας με τα σοβαρότερα προβλήματα, καθώς είναι κλειστός σε πολλαπλά σημεία:

Κάστρο Βοιωτίας: Ολικός αποκλεισμός της εθνικής οδού. Η κυκλοφορία εκτρέπεται από την παλαιά εθνική οδό (μέσω Αταλάντης, Καλαποδίου, Ορχομενού).

Σκάλα Αταλάντης & Μπράλος: Ενεργά μπλόκα που εμποδίζουν τη διέλευση, ενισχύοντας τον αποκλεισμό στη Στερεά Ελλάδα.

Νίκαια (Λάρισα): Κλειστός ο κόμβος, με αποτέλεσμα να έχουν κλείσει και τα Τέμπη.

Μάλγαρα (Θεσσαλονίκη): Κλειστά τα διόδια και στα δύο ρεύματα.

2. Μακεδονία & Βόρεια Ελλάδα

Χαλκηδόνα: Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Έδεσσας/Βέροιας.

Δυτική Μακεδονία: Μπλόκα στον κόμβο Φιλώτα (Αμύνταιο) και στην Μπάρα Σιάτιστας.

Σύνορα / Τελωνεία: Έχει ξεκινήσει αποκλεισμός στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Εξοχής και Προμαχώνα (κυρίως για φορτηγά, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις και για ΙΧ).

3. Θεσσαλία & Κεντρική Ελλάδα

Ε65 (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας): Μπλόκα από αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων.

Καλαμπάκα: Αγρότες κινούνται προς τον κόμβο Μουργκάνι.

4. Ήπειρος & Δυτική Ελλάδα

Ιόνια Οδός: Κλειστή στο ύψος του κόμβου Αγγελοκάστρου (Αιτωλοακαρνανία).

Ιωάννινα: Συγκέντρωση στο Καλπάκι με στόχο τον αποκλεισμό του τελωνείου της Κακαβιάς.

5. Πελοπόννησος & Κρήτη

Μεσσηνία: Μπλόκο στη Θουρία.

Χανιά: Αποκλεισμοί στην Εθνική Οδό (ΒΟΑΚ) στα Μεγάλα Χωράφια.

Εκτροπές Κυκλοφορίας: Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές μέσω επαρχιακών δρόμων, γεγονός που προσθέτει σημαντική καθυστέρηση (π.χ. η παράκαμψη στη Βοιωτία μπορεί να προσθέσει πάνω από 1 ώρα).