«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στον δρόμο η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in

Στην κυβερνητική πρόσκληση δια του Π. Μαρινάκη για συνάντηση στο Μαξίμου ανταποκρίνονται οι αγρότες, που δηλώνουν έτοιμοι να ανοίξουν τους δρόμους για να ξεκινήσει ένας διάλογος, αλλά με τα τρακτέρ να παραμένουν στους δρόμους.

Μεθαύριο, Σάββατο, αναμένεται να γίνει πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να αποφασιστεί η επιτροπή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα.

Όπως δηλώνει στο in ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, Κωνσταντίνος Καφές, οποιαδήποτε συζήτηση με την κυβέρνηση θα γίνει με τα τρακτέρ στους δρόμους. Οι δηλώσεις του:

Όσον αφορά στην πρόσκληση που απηύθυνε το Μαξίμου προς τους αγρότες μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, να προσέλθουν σε διάλογο την Τρίτη, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, δήλωνε νωρίτερα στο στο in: «Ακούσαμε τη δήλωση του κ. Μαρινάκη για ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη με τον πρωθυπουργό. Αν αυτή η πρόταση ισχύει. τότε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα συσκεφθεί άμεσα για να αποφασίσει ποια θα είναι η αντιπροσωπευτική επιτροπή -με συμμετέχοντες από όλα τα μπλόκα- η οποία θα προσέλθει στη συζήτηση».

Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωνε στο in: «Αν αποφασίσουμε να πάμε στο ραντεβού τότε σταματάει η σκληρή κλιμάκωση και πάμε σε συζήτηση, αλλά με τα μπλόκα στις θέσεις όπου βρίσκονται».

Η εικόνα που διαμορφώθηκε νωρίς το απόγευμα χαρακτηρίζεται πάντως από σκλήρυνση της στάσης των αγροτών, με κύριο μέτωπο τον κόμβο του Μπράλου, αλλά και παράπλευρες εστίες έντασης στη Στερεά Ελλάδα.

Ολικός αποκλεισμός στον Μπράλο

Σε πλήρη αποκλεισμό του κόμβου του Μπράλου προχώρησαν οι αγρότες που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο σημείο. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει:

Η Εθνική Οδός.

Όλοι οι παράδρομοι.

Το επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Η δυναμική του μπλόκου ενισχύθηκε σημαντικά λίγη ώρα μετά από το κλείσιμο, καθώς κατέφθασαν δεκάδες τρακτέρ και Ι.Χ. από το μπλόκο της Καρδίτσας. Νωρίτερα, είχαν ενσωματωθεί στις δυνάμεις του Μπράλου αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό.

Τα μέτωπα σε Κάστρο, Χαλκίδα και Θήβα

Κάστρο: Από τις 11:00 το πρωί, οι αγρότες έχουν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Χαλκίδα: Αντίστοιχη εικόνα αποκλεισμού επικρατεί στην Υψηλή Γέφυρα. Θήβα: Οι αγρότες εξετάζουν το κλείσιμο και του παλιού εθνικού δρόμου στην περιφερειακή της πόλης. Ένα τέτοιο σενάριο θα απέκλειε κάθε διέξοδο (παλιά και νέα εθνική) προς Αθήνα ή Λαμία. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.



Η ταλαιπωρία για όσους κινούνται στον άξονα Αθήνα-Λαμία είναι μεγάλη, με την Τροχαία και την Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας να προσπαθούν να διαχειριστούν την κυκλοφορία μέσω εκτροπών.

Για τα φορτηγά και βαρέα οχήματα:

Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διέλευσης. Η κυκλοφορία από Βόρεια/Κεντρική Ελλάδα προς Αθήνα διακόπτεται στη Λαμία. Τα οχήματα ακινητοποιούνται σε πάρκινγκ και πρατήρια, ακόμη και περιφερειακά της πόλης. Αντίστοιχα, εκατοντάδες φορτηγά έχουν ακινητοποιηθεί στο τμήμα από τη Γραβιά μέχρι τον Μπράλο.



Για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα:

Οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η διαδρομή μέσω Μπράλου περιλαμβάνει 35 χιλιόμετρα ανηφορικού δρόμου με στροφές και αυξημένη κίνηση.

Απόψε, στις 20:00, οι αγρότες θα αποφασίσουν πώς θα κινηθούν στο κρίσιμο μπλόκο στον κόμβο Μπράλου.

Bίντεο του in από το μπλόκο της Θήβας:

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, δήλωνε: «Θα μείνουμε πιστοί σε αυτά που έχουμε πει για όσο χρόνο χρειαστεί. Έχουν φέρει όλες τις δυνάμεις εδώ… Εμείς δεν θέλουμε να συγκρουστούμε, όπως ανακοίνωσαν αυτοί ότι δεν θέλουν σύγκρουση, έτσι δεν την θέλουμε κι εμείς».

Κατήγγειλε, δε, πως όταν οι αγρότες πήγαν να βάλουν πετρέλαιο στα μηχανήματά τους «οι δυνάμεις της Αστυνομίας θεώρησαν σωστό να μας κόψουν τον δρόμο». «Δηλαδή απαγορεύεται ένα τρακτέρ να φύγει από το μπλόκο;», διερωτήθηκε. «Έχουν φέρει εδώ όλες τις δυνάμεις της Αθήνας λες και ψάχνουν να βρουν δεν ξέρω κι εγώ ποιον τρομοκράτη. Αυτό ήταν τελικά το σχέδιο B;», προσέθεσε. Οι δηλώσεις του:

Φωτογραφίες του in από το μπλόκο της Θήβας: