# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στον δρόμο η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in
Ελλάδα 08 Ιανουαρίου 2026 | 18:03

«Ναι» στον διάλογο αλλά με τα τρακτέρ στον δρόμο η απάντηση των αγροτών στην κυβέρνηση – Τι δηλώνουν στο in

Με τον πρωθυπουργό αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, αντιπροσωπεία της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων.

ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Βίντεο & φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Spotlight

Στην κυβερνητική πρόσκληση δια του Π. Μαρινάκη για συνάντηση στο Μαξίμου ανταποκρίνονται οι αγρότες, που δηλώνουν έτοιμοι να ανοίξουν τους δρόμους για να ξεκινήσει ένας διάλογος, αλλά με τα τρακτέρ να παραμένουν στους δρόμους.

Μεθαύριο, Σάββατο, αναμένεται να γίνει πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να αποφασιστεί η επιτροπή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα.

Όπως δηλώνει στο in ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, Κωνσταντίνος Καφές, οποιαδήποτε συζήτηση με την κυβέρνηση θα γίνει με τα τρακτέρ στους δρόμους. Οι δηλώσεις του:

Όσον αφορά στην πρόσκληση που απηύθυνε το Μαξίμου προς τους αγρότες μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, να προσέλθουν σε διάλογο την Τρίτη, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, δήλωνε νωρίτερα στο στο in: «Ακούσαμε τη δήλωση του κ. Μαρινάκη για ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη με τον πρωθυπουργό. Αν αυτή η πρόταση ισχύει. τότε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα συσκεφθεί άμεσα για να αποφασίσει ποια θα είναι η αντιπροσωπευτική επιτροπή -με συμμετέχοντες από όλα τα μπλόκα- η οποία θα προσέλθει στη συζήτηση».

Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωνε στο in: «Αν αποφασίσουμε να πάμε στο ραντεβού τότε σταματάει η σκληρή κλιμάκωση και πάμε σε συζήτηση, αλλά με τα μπλόκα στις θέσεις όπου βρίσκονται».

Η εικόνα που διαμορφώθηκε νωρίς το απόγευμα χαρακτηρίζεται πάντως από σκλήρυνση της στάσης των αγροτών, με κύριο μέτωπο τον κόμβο του Μπράλου, αλλά και παράπλευρες εστίες έντασης στη Στερεά Ελλάδα.

Ολικός αποκλεισμός στον Μπράλο

Σε πλήρη αποκλεισμό του κόμβου του Μπράλου προχώρησαν οι αγρότες που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο σημείο. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει:

  • Η Εθνική Οδός.
  • Όλοι οι παράδρομοι.
  • Το επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Η δυναμική του μπλόκου ενισχύθηκε σημαντικά λίγη ώρα μετά από το κλείσιμο, καθώς κατέφθασαν δεκάδες τρακτέρ και Ι.Χ. από το μπλόκο της Καρδίτσας. Νωρίτερα, είχαν ενσωματωθεί στις δυνάμεις του Μπράλου αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό.

Τα μέτωπα σε Κάστρο, Χαλκίδα και Θήβα

    • Κάστρο: Από τις 11:00 το πρωί, οι αγρότες έχουν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
    • Χαλκίδα: Αντίστοιχη εικόνα αποκλεισμού επικρατεί στην Υψηλή Γέφυρα.
    • Θήβα: Οι αγρότες εξετάζουν το κλείσιμο και του παλιού εθνικού δρόμου στην περιφερειακή της πόλης. Ένα τέτοιο σενάριο θα απέκλειε κάθε διέξοδο (παλιά και νέα εθνική) προς Αθήνα ή Λαμία. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η ταλαιπωρία για όσους κινούνται στον άξονα Αθήνα-Λαμία είναι μεγάλη, με την Τροχαία και την Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας να προσπαθούν να διαχειριστούν την κυκλοφορία μέσω εκτροπών.

Για τα φορτηγά και βαρέα οχήματα:

      • Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διέλευσης.
      • Η κυκλοφορία από Βόρεια/Κεντρική Ελλάδα προς Αθήνα διακόπτεται στη Λαμία.
      • Τα οχήματα ακινητοποιούνται σε πάρκινγκ και πρατήρια, ακόμη και περιφερειακά της πόλης.
      • Αντίστοιχα, εκατοντάδες φορτηγά έχουν ακινητοποιηθεί στο τμήμα από τη Γραβιά μέχρι τον Μπράλο.

Για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα:

Οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η διαδρομή μέσω Μπράλου περιλαμβάνει 35 χιλιόμετρα ανηφορικού δρόμου με στροφές και αυξημένη κίνηση.

Απόψε, στις 20:00, οι αγρότες θα αποφασίσουν πώς θα κινηθούν στο κρίσιμο μπλόκο στον κόμβο Μπράλου.

Bίντεο του in από το μπλόκο της Θήβας:

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, δήλωνε: «Θα μείνουμε πιστοί σε αυτά που έχουμε πει για όσο χρόνο χρειαστεί. Έχουν φέρει όλες τις δυνάμεις εδώ… Εμείς δεν θέλουμε να συγκρουστούμε, όπως ανακοίνωσαν αυτοί ότι δεν θέλουν σύγκρουση, έτσι δεν την θέλουμε κι εμείς».

Κατήγγειλε, δε, πως όταν οι αγρότες πήγαν να βάλουν πετρέλαιο στα μηχανήματά τους «οι δυνάμεις της Αστυνομίας θεώρησαν σωστό να μας κόψουν τον δρόμο». «Δηλαδή απαγορεύεται ένα τρακτέρ να φύγει από το μπλόκο;», διερωτήθηκε. «Έχουν φέρει εδώ όλες τις δυνάμεις της Αθήνας λες και ψάχνουν να βρουν δεν ξέρω κι εγώ ποιον τρομοκράτη. Αυτό ήταν τελικά το σχέδιο B;», προσέθεσε. Οι δηλώσεις του:

Φωτογραφίες του in από το μπλόκο της Θήβας:

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα τραπεζών διαπέρασε και τις 2.200 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα τραπεζών διαπέρασε και τις 2.200 μονάδες

Τα μαθήματα της Premier League στον Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές
On Field 08.01.26

Τα μαθήματα της Premier League στον Λανουά και στους Έλληνες διαιτητές

Για δυο φάσεις που συζητήθηκαν πολύ στην Super League ήρθαν απαντήσεις από ματς της Αγγλίας, από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, που έβγαλαν στη σέντρα τον Λανουά και τους Έλληνες ρέφερι

Βάιος Μπαλάφας
Τσουκαλάς: Ακραίες δυνάμεις περιβάλουν τον Μητσοτάκη, λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης – Σύμπνοια ΝΔ και Ελλ. Λύσης
ΠΑΣΟΚ 08.01.26

Τσουκαλάς: Ακραίες δυνάμεις περιβάλουν τον Μητσοτάκη, λείπει μόνο ο Καρατζαφέρης – Σύμπνοια ΝΔ και Ελλ. Λύσης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, εκτόξευσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, τονίζοντας πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την πολιτική της έχει εκτοξεύσει τις ανισότητες»

Σύνταξη
Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του

Η οικογένεια αποχαιρέτισε σήμερα τον 15χρονο στη Χαλκίδα ζητώντας, όσοι παρευρεθούν να φορούν λευκά ρούχα και να κρατούν από ένα λευκό μπαλόνι

Σύνταξη
Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 08.01.26

Έκρυθμη η κατάσταση στη Θήβα: Αγρότες έβαλαν φωτιές – Πιθανή παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αγρότες της Θήβας επιμένουν ότι οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν, εκτός από τα περιστατικά με προβλήματα υγείας που θα περάσουν κατ' εξαίρεση.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά
Βουλή 08.01.26

Ανδρουλάκης: Δώστε λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήσατε στους αγρότες με το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, αλλά και για τη στάση Μητσοτάκη στο αγροτικό, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «επενδύει στο χαρτί της πόλωσης»

Σύνταξη
Συγκέντρωση στη Βουλή από εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας
Ελλάδα 08.01.26

Συγκέντρωση στη Βουλή από εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς κατά του νομοσχεδίου του υπουργείου Άμυνας

Η πλατεία Συντάγματος έχει γεμίσει από χιλιάδες εν ενεργεία και αποστράτους υπαξιωματικούς και αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει
Κρατικές εγγυήσεις 08.01.26

Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει

Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες κλήθηκαν από τον Τραμπ να επενδύσουν στη Βενεζουέλα. Η κακή κατάσταση των υποδομών και τα προβλήματα της χώρας είναι το λιγότερο που τις ανησυχεί για το πετρέλαιο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»

Τέλος η υπόθεση Σαντίνο Αντίνο για τον Παναθηναϊκό, με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρους να δηλώνει πως η ομάδα του συμφώνησε με την Ρίβερ Πλέιτ για την πώληση του 20χρονου επιθετικού.

Σύνταξη
Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 08.01.26

Κουτσούμπας εναντίον κυβέρνησης για αγρότες, Βενεζουέλα και ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Δριμύα κριτική στην κυβέρνηση για την δήλωση Μητσοτάκη στη Βενεζουέλα άσκησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του ν/σ για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύνταξη
Ο Λανουά χάνει τη… σφυρίχτρα όταν δεν φέρνει Γερμανούς διαιτητές
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ο Λανουά χάνει τη… σφυρίχτρα όταν δεν φέρνει Γερμανούς διαιτητές

Κατώτερος των περιστάσεων ο Στεφάν Λανουά ο οποίος δεν μπορεί να ορίσει ρέφερι από άλλο προηγμένο πρωτάθλημα πλην της Bundesliga και όταν δεν έρχονται Γερμανοί καταφεύγει σε λύσεις ανάγκης

Βάιος Μπαλάφας
Μακρόν: Νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις
Κόσμος 08.01.26

Για νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις προειδοποιεί ο Μακρόν

«Εμείς αρνούμαστε τη νέα αποικιοκρατία και το νέο ιμπεριαλισμό, αλλά αρνούμαστε επίσης την υποτέλεια και την ηττοπάθεια», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Αγρότες: Ανυποχώρητοι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης – Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού στη Θήβα
«Ούτε βήμα πίσω» 08.01.26

Έκλεισαν τον παράδρομο της Εθνικής Οδού οι αγρότες της Θήβας - Ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ξεκίνησαν τους 48ωρους αποκλεισμούς που έχουν αποφασίσει σε απάντηση του «εμπαιγμού» εκ μέρους της κυβέρνησης, όπως τον χαρακτηρίζουν

Σύνταξη
Ζελένσκι: Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμο – Χρειάζεται την έγκριση του Τραμπ
Λείπει η υπογραφή Τραμπ 08.01.26

Το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία είναι έτοιμο, λέει ο Ζελενσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το έγγραφο που καθορίζει τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία είναι έτοιμο προς υποβολή στον Τραμπ

Σύνταξη
Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»
1990 08.01.26

Οι εποχές αλλάζουν, μαζί κι εμείς: Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θα ξαναπρωταγωνιστούσε στο «Pretty Woman»

Το «Pretty Woman» χάρισε στην Τζούλια Ρόμπερτς μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ωστόσο, όπως δήλωσε η ηθοποιός «οι ιδέες αλλάζουν» όσο τα χρόνια περνούν, οπότε η ταινία δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
