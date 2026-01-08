newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Κυβέρνηση προς αγρότες: Και τώρα… το μαστίγιο!
Πολιτική Γραμματεία 08 Ιανουαρίου 2026 | 11:30

Κυβέρνηση προς αγρότες: Και τώρα… το μαστίγιο!

Τα «δόντια» της δείχνει τώρα η κυβέρνηση στους αγρότες μετά τις ξαναπαιγμένες εξαγγελίες, επί των αιτημάτων τους. Απειλές για ποινικές διώξεις και πρόστιμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Spotlight

Μετά το «καρότο» των χθεσινών μεσημεριανών εξαγγελιών (τις οποίες οι ίδιοι οι αγρότες είδαν ως εμπαιγμό) η κυβέρνηση επιστρατεύει τώρα, με ένταση, το μαστίγιο των απειλών για ποινικές διώξεις και για διοικητικά πρόστιμα σε βάρος του αγροτικού κόσμου που συμμετέχει στις κινητοποιήσεις. επιλέγοντας το δρόμο της μετωπικής ρήξης.

Σε αυτό το πλαίσιο το μέγαρο Μαξίμου, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, θέλησε να διαμηνύσει (MEGA, 7.1.2026) ότι «οι αντοχές μιας οικονομίας είναι συγκεκριμένες και μάλιστα όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δίνονται είναι ακριβώς στο όριο και αυτών των οποίων μας επιτρέπει να δώσουμε ως ενισχύσεις η Ευρώπη».

«Αυτά είναι»

Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξε ότι «τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχει περιθώριο, δεν υπάρχει δυνατότητα. Κάθε ευρώ παραπάνω θα σημαίνει- πέραν του γεγονότος ότι αυτό θα μας κάνει να ξεπεράσουμε αυτά τα οποία μας αφήνει η Ευρώπη να δώσουμε στο πλαίσιο των ενισχύσεων- κάθε μέτρο παραπάνω, παράδειγμα ο διπλασιασμός των συντάξεων και όλα τα υπόλοιπα που έχουν ακουστεί θα πρέπει να συνεπάγεται, για να είμαστε σαφείς, φόρους στους υπόλοιπους πολίτες».

Προσέθεσε ακόμα ότι «λόγω και όσων συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία πληγή διαχρονική για την οποία όλοι έχουμε ευθύνη –που και εκεί μπαίνει ένα τέλος, ένα γενναίο τέλος, το οποίο άργησε να έρθει και γι’ αυτό και έχουμε όλοι ευθύνη- με το πέρασμά του στην ΑΑΔΕ, λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών, η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις» και εξακολουθώντας να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό κατέληξε, λέγοντας ότι «κάθε μέρα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις είναι ιδιαιτέρως προβληματική για το υπόλοιπο της κοινωνίας, για τις λειτουργίες του κράτους».

Ποινικές διώξεις

Και στην κατεύθυνση της κυβερνητικής επιστράτευσης των απειλών για ποινικές διώξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «η Δικαιοσύνη και αυτή νομίζω ότι, όπως κάνει σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα αναλόγως με τη διαβάθμιση σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών. Υπάρχουν βέβαια διαβαθμίσεις. Για παράδειγμα, όταν επηρεάζονται κρίσιμες υποδομές ή τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τελωνεία, έχει και άλλο μέγεθος, άλλη απαξία αυτή η πράξη και η κυβέρνηση δια των αρμοδίων αρχών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο μέτρο του λογικού και του δυνατού να έχει επιτυχή έκβαση, πρέπει να επιβάλει τον νόμο».

Συγχρονισμός

Μάλιστα, όλως τυχαίως, την ίδια ακριβώς μέρα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, απέστειλε στους εισαγγελείς Εφετών της χώρας και μέσω αυτών στους εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειάς τους, την παραγγελία για παρέμβασή τους με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, «με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις».

[…] «Που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

Ασφαλώς πρόκειται για μία ακόμα έκφανση αυτού του θεσμικά ιδιόρρυθμου απόλυτου συγχρονισμού δικαιοσύνης και κυβέρνησης που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα χρόνια της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους».

Η δεύτερη «πτυχή»

Την ίδια ώρα κυβερνητικές πηγές τοποθετούσαν τη Δικαιοσύνη στη μία «πτυχή» των προειδοποιήσεων της κυβέρνησης προς τους αγρότες, ενώ όσον αφορά τη δεύτερη «πτυχή», έλεγαν ότι «είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων», ότι «τώρα που οι πληρωμές έγιναν και τα μέτρα υλοποιούνται δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να ταλαιπωρούνται οι πολλοί» και πως «η αστυνομία, όπως επιχειρησιακά εκείνη θα αποφασίσει, όταν βλέπει ότι ξεπερνιούνται τα όρια και παραβιάζεται ο νόμος, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να επεμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που δεν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση».

Περί συνάντησης

Κι ενώ οι κυβερνητικές απειλές προς τους αγρότες για ενεργοποίηση της Δικαιοσύνης και τις αστυνομίας σε βάρος τους γίνονται όλο και πιο έντονες, στην κυβέρνηση εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι είναι ανοιχτοί σε μια συνάντηση με τους αγρότες, όχι σε επίπεδο πρωθυπουργού, αλλά στο επίπεδο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, χωρίς ωστόσο να εμφανίζονται διατεθειμένοι να δώσουν οτιδήποτε παραπάνω από όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Κυβερνητικές πηγές

Σε αυτό το πλαίσιο κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι «ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών» και ότι «δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο. Ωστόσο όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων», με την επισήμανση όμως, ότι «όπως και να έχει τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο».

Αντίφαση

Οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι «τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν, δεν υπάρχει κάτι άλλο τώρα, αλλά μπορούν να συζητηθούν πάντα τα διαρθρωτικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα», καθιστώντας έτσι σαφή την πλήρη αντίφαση της κυβέρνησης να δηλώνει από τη μία ανοιχτή σε διάλογο, αλλά από την άλλη να έχει διαμηνύσει με τελεσίγραφα ότι επί της ουσίας δεν συζητάει τίποτα περισσότερο από ό,τι η ίδια έχει παρουσιάσει ως «καρότο» και το οποίοι οι αγρότες εισπράττουν ως εμπαιγμό. Και μέσω των απειλών για ποινικές διώξεις και διοικητικά πρόστιμα, η κυβέρνηση πατάει πλέον το κουμπί της μετωπικής σύγκρουσης (όσο και αν λέει ότι δεν την θέλει) με μία κοινωνική ομάδα που ψήφισε ΝΔ σε ποσοστό 48% στις τελευταίες εκλογές.

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη, που έχει προδιαγράψει το τέλος του πρωτογενή τομέα της χώρας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
