Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο της Νίκαιας – Στα «δύο» θα κοπεί η Ελλάδα

Ο «κύβος ερρίφθη». Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη και κλειστές σήραγγες με ανοιχτές παρακαμπτήριους αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Πέμπτης (08/01), στις 10.00 οι αγρότες θα μεταβούν στο μπλόκο και στις 11 θα ξεκινήσουν μηχανοκίνητη με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών.

Αρνητικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων στην εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης. Διάθεση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σε εισήγηση για 48ώρο αποκλεισμό στρατηγικών σημείων δείχνει πως βαδίζει και το μπλόκο της Θήβας. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, Κώστας Παπαδάκης λέει στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο μπλόκο προτείνουν κλιμάκωση άμεση με εφαρμογή καταρχάς του 48 ωρου αποκλεισμού.

Κλιμάκωση 48 ωρών και πανελλαδική σύσκεψη

Στη Νίκαια, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγρότες σημείωσε: «Δίνουμε μάχη στα Τέμπη από αύριο», ζητώντας παράλληλα διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Στη συνέλευση, εκπρόσωποι και από άλλα μπλόκα, εισηγούνται να προχωρήσουν από αύριο στους αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων σε παρακαμπτηρίους δρόμους, ενώ προτείνουν να γίνει νέα πανελλαδική διάσκεψη το Σαββατοκύριακο για να καθοριστεί η στάση τους στη συνέχεια.

Στην Καρδίτσα με 100 τρακτέρ αλλά και με αυτοκίνητα οι αγρότες κλείνουν τον Μπράλο στην Εθνική Οδό. Το μπλόκο θα παραμείνει στη θέση του.

Σκληρή κλιμάκωση αποφασίστηκε και στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας. «Από αύριο θα είναι όλα κλειστά εδώ στην περιοχή μας και δεν θα περνάει τίποτα» λέει στο in ο Κυριάκος Κυριαζής από τους επικεφαλής του συγκεκριμένου μπλόκου.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, στα Πράσινα Φανάρια, 18 αγροτικά μπλόκα αντιμετώπισαν διαφορετικά τα κυβερνητικά μέτρα, καθώς φέρεται να ζητούν διάλογο. Μάλιστα, φαίνεται πως έχουν στείλει και σχετική επιστολή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, ενημερώνοντάς τον πως θέλουν να μιλήσουν με τον πρωθυπουργό.

Τα Μάλγαρα κλιμακώνουν επίσης, λέει ο Κώστας Ανεστίδης στο in. Στο ύψος των διοδίων της Θεσσαλονίκης εκεί όπου βρίσκεται το μπλόκο, για 48 ώρες κλείνουν είσοδο και έξοδο στη Θεσσαλονίκη.

Καταγγέλλουν επίσης το κλίμα τρομοκρατίας που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο Άρειος Πάγος. Ζητάνε πάντως ως Πανελλαδική Επιτροπή συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να μας ακούσει. Ο 48ωρος αποκλεισμός της Θεσσαλονίκης και όλων των άλλων σημείων θα αρθεί αν τους δοθεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Μετά από ομόφωνες αποφάσεις των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σε 48ωρο αποκλεισμό τίθεται η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας, από αύριο Πέμπτη 8/1 και ώρα 10:00 π.μ.

«Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά την επιβίωσή μας. Δεν κάνουμε βήμα πίσω, συνεχίζουμε οργανωμένα, συντονισμένα και αποφασιστικά, μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν μαζικά το παρών και την τοπική κοινωνία να σταθεί στο πλευρό μας. Ο αγώνας συνεχίζεται», αναφέρει η ανακοίνωση από το κοινό μπλόκο.

Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δείχνοντας πως η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα μετά τις σημερινές εξαγγελίες.