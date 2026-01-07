Λαϊκές Αγορές: Επιστρέφουν την Παρασκευή στους πάγκους οι παραγωγοί – Αναστέλλονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις

Αναστέλλουν την απεργία και τις κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματίσει οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών μετά τις συναντήσεις που είχαν με τα αρμόδια υπουργεία.

Όπως έγινε γνωστό οι παραγωγοί και οι πωλητές θα επιστρέψουν στους πάγκους τους την Παρασκευή οπότε και οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών αναφέρει τα εξής:

«Αναστέλλεται η επ’ αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές

«Θετικό κλίμα»

Επανεξέταση για τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής – Θετικό κλίμα μετά τις επαφές με την πολιτεία

Αναστέλλεται η επ’ αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές, καθώς θα επανεξεταστεί το θέμα του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης όπως και το ζήτημα με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής για τους παραγωγούς και πωλητές λαϊκών αγορών.

Αυτό προέκυψε μετά την συνάντηση που είχαν το απόγευμα εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών στο υπουργείο Οικονομικών.

Παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική Γιώργος Κώτσηρας και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Είχε προηγηθεί και συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. Αύριο δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές και δεν θα γίνει αποκλεισμός στην λαχαναγορά όπως είχε προαναγγελθεί.

Οι παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών θα επιστρέψουν στους πάγκους τους την Παρασκευή 9/1 για να εργαστούν κανονικά».

Ωστόσο, όπως τονίζει η Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, αν μετά από δέκα μέρες δεν υπάρξει κάποια απόφαση θα επιστρέψουν με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Κυβερνητικές πηγές: «Βρέθηκε λύση μετά από ουσιαστικό διάλογο»

Μετά την ανακοίνωση της αναστολής των κινητοποιήσεων, κυβερνητικές πηγές επεσήμαναν τα εξής: «Βρέθηκε λύση έπειτα και από ουσιαστικό διάλογο με το υπουργείο και από συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Χωρίς ακρότητες ολοκληρώθηκε ο διάλογος, στον οποίο προσήλθαν οι εκπρόσωποι του κλάδου, ανεστάλη επ αόριστον η απεργία και η λύση αποτυπώνεται σε νομοθετική πρωτοβουλία που ενισχύει την λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών».