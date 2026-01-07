newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση
Πολιτική Γραμματεία 07 Ιανουαρίου 2026 | 18:53

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση

«Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη να δώσει λύση στο αδιέξοδο που η ίδια έχει δημιουργήσει», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την απεργία στις λαϊκές αγορές που ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη

Στηρίζει την απεργία των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση τους έχει οδηγήσει στο «αδιέξοδο και την απόγνωση».

«Ο αγώνας των παραγωγών και των πωλητών λαϊκών αγορών είναι δίκαιος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της επιλογής να ευνοήσει τα καρτέλ και τα μεγάλα συμφέροντα, έχει οδηγήσει τους επαγγελματίες του συγκεκριμένου κλάδου στο αδιέξοδο και την απόγνωση, όπως ακριβώς κάνει με τον συναφή κλάδο των αγροτών», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως προσθέτει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στηρίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις των λαϊκών αγορών. Τα αιτήματά τους δεν αφορούν μόνο τους ίδιους, αλλά όλα τα νοικοκυριά της χώρας, που βλέπουν καθημερινά τις τιμές των προϊόντων να ανεβαίνουν. Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη να δώσει λύση στο αδιέξοδο που η ίδια έχει δημιουργήσει».

Ποια είναι τα βασικά αιτήματα της απεργίας

Υπενθυμίζεται ότι την πανελλαδική απεργία αποφάσισαν από κοινού η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και όλες οι Ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας.

«Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο. Παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτουν το προϊόν τους σε χαμηλή τιμή, οι πολιτικές που ακολουθούνται επιβαρύνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, που τάσσεται «στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Τα βασικά αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας είναι τα εξής: ακρίβεια στις λαϊκές αγορές, στήριξη των αγροτών – μείωση του κόστους παραγωγής, κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021, ο οποίος «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών».

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά «φέρνει» 962 εκατ. δολάρια

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά «φέρνει» 962 εκατ. δολάρια

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

ΣΥΡΙΖΑ: Αναμασήματα οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες
Σφοδρά πυρά 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αναμασήματα οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους αγρότες

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη, που έχει προδιαγράψει το τέλος του πρωτογενή τομέα της χώρας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη

Ξεκαθαρίζοντας ότι διαχωρίζει τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό ο Μαρινάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την Μαρία Καρυστιανού. Ο πόνος δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα είπε, μιλώντας για ρητορική που ανήκει σε εποχές που πρέπει να μείνουν πίσω.

Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους
Δριμεία κριτική 07.01.26

Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους

«Οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα 'στήριξης' των αγροτών επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα στη μοίρα του», τονίζει η Νέα Αριστερά

ΣΥΡΙΖΑ για την αποκάλυψη In για υποκλοπές: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό, αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό
«Μηχανισμός αδιαφάνειας» 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την αποκάλυψη In για υποκλοπές: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό, αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό

Τις νέες αποκαλύψεις του in, σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος για τις υποκλοπές Γιάννης Λαβράνος συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από την κυβέρνηση «να λογοδοτήσει»

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη
«Λογιστικοί χειρισμοί» 07.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη

«Ιδιαίτερη πρόκληση συνιστά η παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατομμυρίων ευρώ ως 'νέες πληρωμές'. Πρόκειται για ποσό που, επί επτά χρόνια, κατά ομολογία του ίδιου του πρωθυπουργού, δινόταν σε μη δικαιούχους», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση εξοντώνει τις λαϊκές αγορές – Στηρίζουμε τον αγώνα παραγωγών και πωλητών
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση εξοντώνει τις λαϊκές αγορές – Στηρίζουμε τον αγώνα παραγωγών και πωλητών

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει τις λαϊκές αγορές ως 'πρόβλημα', εξοντώνοντας τους παραγωγούς/πωλητές, με κίνδυνο περαιτέρω συγκέντρωσης της αγοράς προς όφελος των μεγάλων αλυσίδων», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Τσουκαλάς: Έχουν χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό
ΠΑΣΟΚ 07.01.26

Τσουκαλάς: Έχουν χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό

Με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει συγκεκριμένα μέτρα για τους αγρότες ο Κώστας Τσουκαλάς μιλά για κυβέρνηση των άκρων που έχει χάσει τη νομιμοποίηση. Πλέον δεν κυβερνά η ΝΔ αλλά το ΛΑΟΣ λέει αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Η Μαρία Καρυστιανού θα κριθεί πλέον με όρους πολιτικούς, λέει με νόημα

ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ
FIR 07.01.26

Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας, το οποίο ανέδειξε και την απουσία επαρκούς σχεδιασμού και πρόληψης από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ
Επικαιρότητα 07.01.26

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ

«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών», διαμηνύει στην κυβέρνηση η Νέα Αριστερά

ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών
«Μεθόδευση» 07.01.26

ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών

«Το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που κάνει εξαγγελίες, στέλνει, μέσω Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για αγροτοδικεία», λέει το ΚΚΕ

Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»
Οι λόγοι 07.01.26

Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με την ψήφο τους», υπογράμμισε ο ανεξάρτητος, πλέον, ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς
ΠΑΣΟΚ 07.01.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς

«Εμείς είμαστε κάθετα απέναντι στην οριζόντια και άδικη φορολόγηση. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι που μπορούμε να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας

Μιλώντας κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υπουργός Άμυνας, υπερασπίστηκε τις προωθούμενες ρυθμίσεις επικαλούμενος την ανάγκη η χώρα μας ν’ ανταπεξέλθει στις αλλαγές των καιρών και να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»
Με απόφαση Φάμελλου 07.01.26

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»

Έπειτα από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, μετά τις δηλώσεις σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα Καρυστιανού

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Πολιτική 07.01.26

Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Το in φέρνει στο φως πρόσωπα και εταιρείες αποδεικνύοντας ότι παρά τα μεγάλα του μπλεξίματα με τη φορολογική διοίκηση, ο κατηγορούμενος για τις υποκλοπές Γιάννης Λαβράνος συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.....

Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως
ΣΥΡΙΖΑ 07.01.26

Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, του τηλεφώνησε μετά τις χθεσινές δηλώσεις του για το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας
Ελλάδα 07.01.26

Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας

Ο «κύβος ερρίφθη»,αποκλεισμό 48 ώρες στα Τέμπη και κλειστές σήραγγες με ανοιχτές παρακαμπτήριους αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας. Σε εισήγηση για 48ώρο αποκλεισμό στρατηγικών σημείων δείχνει πως βαδίζει και το μπλόκο της Θήβας.

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρόκριση και τώρα… ΑΕΚ, για την ομάδα της Κρήτης
Ποδόσφαιρο 07.01.26

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρόκριση και τώρα… ΑΕΚ, για την ομάδα της Κρήτης

Ραντεβού με την ΑΕΚ έκλεισε ο ΟΦΗ στα προημιτελικά του Κυπέλλου καθώς επικράτησε με 2-0 του Αστέρα στο Παγκρήτιο. Από το 40′ με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Γιαμπλόνσκι οι Αρκάδες.

Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ
Απειλές-συμβουλές 07.01.26 Upd: 19:26

Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα έδωσε μήνυμα στον κόσμο για την ισχύ των ΗΠΑ

Η Κάρολιν Λίβιτ είπε ότι η επίθεση των ΗΠΑ έδειξε σε όλους τι είναι ικανές να κάνουν οι ΗΠΑ. Και πως η κατάσχεση των τάνκερ δείχνει ότι ασκούν μέγιστη πίεση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Τι είπε για τη Γροιλανδία.

Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 07.01.26

Ποινική έρευνα διέταξε η Eισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη που μιλά για χρήση ναρκωτικών

Η Αστυνομία διαβίβασε στον εισαγγελέα το σχετικό βίντεο προκειμένου να κρίνει αν τελούνται ποινικά αδικήματα από τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»
Music 07.01.26

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA σε στρατηγική συμφωνία που επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες της AI στη μουσική, δίνοντας έμφαση στους καλλιτέχνες, τον σεβασμό δικαιωμάτων και περιορισμό της «AI σαβούρας»

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Βρώμικη και γεμάτη ναρκωτικά 07.01.26

Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους

Μαζί με τον Μαδούρο, διακεκριμένα ονόματα, όπως ο Sean «Diddy» Combs, βρίσκονται στο κλειστό σωφρονιστικό ίδρυμα Metropolitan, το οποίο κατηγορείται για επικίνδυνες και απάνθρωπες συνθήκες.

Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού
On Field 07.01.26

Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έδειξε στην σημερινή προπόνηση των «ερυθρόλευκων» γιατί φοράει το περιβραχιόνιο στην ομάδα του Πειραιά

«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει πιθανότατα»
Ποδόσφαιρο 07.01.26

«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει»

Δημοσιογράφος από την Αργεντινή υποστηρίζει πως η Γοδόι Κρουζ βρίσκει χαμηλή την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο και δημιουγεί νέα δεδομένα στη μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ.

Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ
Και μετά Πούτιν; 07.01.26

Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι πιθανή σύλληψη του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Τσετσενίας και στενού συμμάχου του Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσε να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει ειρήνη στην Ουκρανία.

Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
Ελλάδα 07.01.26

Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν

Επίσης, το DiscoverEU θα προαγάγει και την «Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη», προωθώντας ένα σύνολο ευρωπαϊκών προορισμών που απευθύνονται στους λάτρεις του σινεμά, της μόδας, του φαγητού και των καλών τεχνών

«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
Ανάρτηση 07.01.26

«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα

«Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του μετά από ατύχημα που τον κράτησε μακριά από το πλατό της εκπομπής του σήμερα

Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 07.01.26

Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το νέο βιβλίο συνταγών από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Ψωμιά & Ζύμες» - ένα τεύχος αφιερωμένο στη μαγεία του ζυμώματος και στη χαρά της δημιουργίας

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη

Ξεκαθαρίζοντας ότι διαχωρίζει τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό ο Μαρινάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την Μαρία Καρυστιανού. Ο πόνος δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα είπε, μιλώντας για ρητορική που ανήκει σε εποχές που πρέπει να μείνουν πίσω.

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Δικαίωμα 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»
On Field 07.01.26

Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»

Ο υπηρεσιακός προπονητής της αγγλικής ομάδας, προσπαθεί ν’ αλλάξει το κλίμα στο Ολντ Τράφορντ και είχε να πει πολλά στους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ

in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232441

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
