ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τις λαϊκές αγορές στο αδιέξοδο και την απόγνωση

Στηρίζει την απεργία των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση τους έχει οδηγήσει στο «αδιέξοδο και την απόγνωση».

«Ο αγώνας των παραγωγών και των πωλητών λαϊκών αγορών είναι δίκαιος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της επιλογής να ευνοήσει τα καρτέλ και τα μεγάλα συμφέροντα, έχει οδηγήσει τους επαγγελματίες του συγκεκριμένου κλάδου στο αδιέξοδο και την απόγνωση, όπως ακριβώς κάνει με τον συναφή κλάδο των αγροτών», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως προσθέτει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στηρίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις των λαϊκών αγορών. Τα αιτήματά τους δεν αφορούν μόνο τους ίδιους, αλλά όλα τα νοικοκυριά της χώρας, που βλέπουν καθημερινά τις τιμές των προϊόντων να ανεβαίνουν. Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη να δώσει λύση στο αδιέξοδο που η ίδια έχει δημιουργήσει».

Ποια είναι τα βασικά αιτήματα της απεργίας

Υπενθυμίζεται ότι την πανελλαδική απεργία αποφάσισαν από κοινού η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και όλες οι Ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας.

«Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο. Παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτουν το προϊόν τους σε χαμηλή τιμή, οι πολιτικές που ακολουθούνται επιβαρύνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, που τάσσεται «στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Τα βασικά αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας είναι τα εξής: ακρίβεια στις λαϊκές αγορές, στήριξη των αγροτών – μείωση του κόστους παραγωγής, κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021, ο οποίος «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών».