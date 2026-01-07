Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση εξοντώνει τις λαϊκές αγορές – Στηρίζουμε τον αγώνα παραγωγών και πωλητών

«Οι παραγωγοί και οι πωλητές των λαϊκών αγορών ξεκινούν από σήμερα πανελλαδική απεργία διαρκείας με μια σειρά δίκαιων αιτημάτων», τονίζει η τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Η ίδια, όπως δήλωσε, βρέθηκε στην κινητοποίηση Σωματείων Παραγωγών και Πωλητών Λαϊκών Αγορών στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας πως «οι παραγωγοί/πωλητές των λαϊκών διαμαρτύρονται κυρίως για την τεκμαρτή φορολόγηση και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής».

«Όπως δηλώνουν, τους υποχρεώνουν κάθε πρωί πηγαίνοντας στη λαϊκή αγορά να εκδίδουν ηλεκτρονικό – και όχι χειρόγραφο – Δελτίο αποστολής και να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία και μετά τη λήξη», εξήγησε η κυρία Νοτοπούλου, τονίζοντας πως «οι επαγγελματίες θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο στις συνθήκες εργασίας τους – υπαίθριοι πάγκοι – και ζητούν να ισχύσει το κλασικό χειρόγραφο», ενώ προσέθεσε πως «διαμαρτύρονται ακόμη επειδή, στην ουσία, τους υποχρεώνουν να κάνουν απογραφή καθημερινά, ενώ στα μαγαζιά η απογραφή γίνεται μία φορά τον χρόνο. Το μέτρο έχει ψηφιστεί, και η εφαρμογή του έχει πάρει παράταση μέχρι τον Απρίλιο».

«Οι επαγγελματίες Λαϊκών Αγορών μειώνονται πανελλαδικά»

«Το δελτίο απογραφής, όπως λένε, σημαίνει ότι θα αναζητούν αφορμές να γράψουν πρόστιμα, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες, αντί για τη στήριξη που χρειάζονται, να συσσωρεύουν χρέη και κατασχέσεις», υπογράμμισε η τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «οι παραγωγοί/πωλητές ζητούν την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, της πρόσθετης φορολόγησης του 10% όταν απασχολούν εργαζόμενο, να μην ισχύσει το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο έκδοσης νέων αδειών».

«Οι επαγγελματίες Λαϊκών Αγορών μειώνονται πανελλαδικά, και αυτό είναι ενδεικτικό τού ότι το επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό, με αποτέλεσμα να μην το επιλέγουν νέοι άνθρωποι», αναφέρει, επισημαίνοντας πως «η ύπαρξη των λαϊκών αγορών είναι ανάχωμα στην ακρίβεια και στήριγμα για χιλιάδες οικογένειες. Κρατούν ζωντανή την τοπική οικονομία και προσφέρουν στους πολίτες προσιτές τιμές σε ποιοτικά προϊόντα», ενώ «ιδιαίτερη σημασία έχει και ο κοινωνικός χαρακτήρας τους, καθώς στο τέλος της ημέρας προσφέρουν δωρεάν προϊόντα από τους πάγκους τους σε ανθρώπους από ευάλωτες ομάδες».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει τις λαϊκές αγορές ως ‘πρόβλημα’»

Η Κατερίνα Νοτοπούλου σημειώνει, επίσης, πως «υπάρχει ακόμα η ψυχοκοινωνική διάσταση του θεσμού, με την έξοδο και την κοινωνικοποίηση ηλικιωμένων ανθρώπων» και τονίζει πως «αδιαφορώντας για όλα αυτά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει τις λαϊκές αγορές ως ‘πρόβλημα’, εξοντώνοντας τους παραγωγούς/πωλητές αφού απειλεί τη βιωσιμότητα μικρών παραγωγών και οικογενειακών επαγγελματιών, με κίνδυνο περαιτέρω συγκέντρωσης της αγοράς προς όφελος των μεγάλων αλυσίδων».

«Είναι αναγκαίο να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση στη Βουλή, για το θέμα των λαϊκών αγορών, με στόχο δίκαιους και εφαρμόσιμους κανόνες, διαφάνεια χωρίς εξοντωτική γραφειοκρατία, και προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών. Στηρίζουμε τον αγώνα που ξεκινά», σημείωσε καταληκτικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.