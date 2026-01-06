Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in

Ενώ οι αγρότες είναι με «το όπλο παρά πόδα» για το επόμενο βήμα των κινητοποιήσεων, στο πλευρό τους βρίσκονται δυναμικά οι παραγωγοί και επαγγελματίες από τις λαϊκές αγορές όλης της επικράτειας.

Η Τετάρτη 7 Ιανουαρίου είναι ημερομηνία ορόσημο και για τους λαϊκατζήδες, που ξεκινάνε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον, συντονίζοντας τους αγώνες τους με εκείνους του αγροτικού κόσμου.

Τις αιτίες που κλείνουν τους πάγκους και βγαίνουν στους δρόμους, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια – τις έχει προβάλλει το in και το ρεπορτάζ της Δήμητρας Τριανταφύλλου, δίνοντας τον λόγο στους ίδιους.

Στην κορυφή των αιτημάτων τους είναι μια λέξη που βρίσκεται καθημερινά στα χείλη των Ελλήνων, εδώ και τουλάχιστον τέσσερα χρόνια: Η ακρίβεια.

Παραγωγοί και πωλητές ζητάνε αντιμετώπιση της ακρίβειας που πλήττει τις υπαίθριες αγορές, ένα αίτημα αλληλένδετο με την «ουσιαστική στήριξη των αγροτών με μείωση του κόστους».

Τι λένε οι λαϊκές αγορές για την ακρίβεια

Πού αποδίδουν την ακρίβεια οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών; Συμφωνούν με τη γενικευμένη, αν και όχι πάντα επαρκώς αποδεδειγμένη, άποψη ότι για την ακρίβεια ευθύνονται «τα καρτέλ και οι μεσάζοντες»;

Εξακολουθούν να είναι οι λαϊκές αγορές το καταφύγιο των ανθρώπων με χαμηλότερα εισοδήματα, που αναζητούν φρέσκα και ποιοτικά τρόφιμα σε προσιτές τιμές; Ή μήπως σταδιακά κάποιες λαϊκές αγορές – ανάλογα με την περιοχή – χάνουν τη φήμη της «φτωχομάνας» και γίνονται τσουχτερές ως και απλησίαστες;

Τέλος, πώς θα μπορούσαν να μειωθούν οι τιμές και στις λαϊκές αγορές, ανακουφίζοντας τους καταναλωτές, χωρίς να εξοντωθούν οικονομικά οι παραγωγοί και επαγγελματίες;

Θέσαμε τα παραπάνω ερωτήματα στους απεργούς των λαϊκών αγορών, αναζητώντας πειστικές απαντήσεις στο ερώτημα που μας καίει όλους: Αφού τα αγροτικά προϊόντα φεύγουν από το χωράφι φτηνά, γιατί εμείς τα αγοράζουμε στο ράφι ή ακόμα και στον πάγκο της λαϊκής κατά πολύ ακριβότερα; Υπάρχει κάποιος «ένοχος» ή είναι όλα μια αλυσίδα αλληλοσυνδεόμενων κρίκων;

Παραγωγοί Λαϊκών Αγορών: Τα αιτήματα των αγροτών είναι και δικά μας

Το κλειδί για να πέσουν οι τιμές είναι να μειωθεί το κόστος παραγωγής για τον πρωτογενή τομέα τονίζει ο Παντελής Μόσχος, πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών.

«Αν τα κόστη παραγωγής πέσουν σε ικανοποιητικό βαθμό, θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κι εμείς ανταγωνιστικά. Τώρα όλα ακριβαίνουν χρονο με τον χρονο.

Ο χαμηλοσυνταξιούχος και ο μισθοσυντήρητος, ο κόσμος που κατεξοχήν πηγαίνει στις λαϊκές αγορές, ψωνίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο και το δεύτερο δεκαπενθήμερο δεν ψωνίζει γιατί έχουν τελειώσει τα χρήματα. Γι’αυτό και ο κόσμος μας εμψυχώνει. Μας λέει ‘αν είναι για την ακρίβεια, να κατεβείτε σε απεργία, και ας μην ψωνίσουμε΄». Ο κ. Μόσχος επιμένει ότι παρά την άνοδο των τιμών οι λαϊκές αγορές παραμένουν 30% με 40% φθηνότερες από τα σούπερ μάρκετ στα οπωροκηπευτικά.

Πωλητές λαϊκών Αγορών: Η ακρίβεια δεν ξεκινάει από τον πάγκο της λαϊκής

Ενόψει της πανελλαδικής επ’αόριστον απεργίας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, με προμετωπίδα το ζήτημα της ακρίβειας.

«Η ακρίβεια δεν ξεκινά από τον παραγωγό ή τον επαγγελματία πωλητή στον πάγκο της λαϊκής αγοράς της γειτονιάς. Τα προϊόντα πωλούνται σε χαμηλές τιμές, όμως στη διαδρομή τους φορτώνονται με διαρκώς αυξανόμενους φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις άσχετες με την πραγματική τους αξία. Έτσι, το τελικό κόστος φτάνει στον καταναλωτή αυξημένο», υποστηρίζουν οι επαγγελματίες.

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα ίδια ελληνικά προϊόντα πωλούνται στο εξωτερικό φθηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα, τη χώρα που τα παράγει. Αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα βρίσκεται στις πολιτικές που εφαρμόζονται και όχι στη λαϊκή αγορά, τον αγρότη ή τον επαγγελματία πωλητή», υπογραμμίζουν.

Το 50% της τελικής τιμής είναι φόροι και ΦΠΑ

Οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών δεν υιοθετούν τις θεωρίες περί κερδοσκόπων-μεσαζόντων, τουλάχιστον σε ό,τι τους αφορά. Αντιθέτως υποστηρίζουν ότι οι τιμές φουσκώνουν λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας και μεταφορικών και κυρίως λόγω της εξοντωτικής άμεσης και έμμεσης φορολόγησης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Νίκος Σωτηρίου, αναλύει σε «ταληράκια» τι μεσολαβεί και ακριβαίνουν τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι: «Είναι, η συλλογή, η διαλογή, το συσκευαστήριο, τα ψυγεία. Κάθε φορά το προϊόν επιβαρύνεται εκ νέου με ΦΠΑ. Από το ψυγείο θα το πάρει ο πωλητής της λαϊκής αγοράς, αν και υπάρχουν κάποιοι που συνεργάζονται απευθείας με μικρούς παραγωγούς. Ακόμα και όταν το πουλάει ο ίδιος ο παραγωγός, με τόσο δυσβάστακτα κόστη δεν μπορεί να πουλήσει φθηνά. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο για το τρακτέρ, τα φυτοφάρμακα, ακόμα και το νερό το πληρώνει με πολύ υψηλές τιμές. Τα διόδια είναι πανάκριβα για όσους πηγαινοέρχονται καθημερινά για να πάνε στις λαϊκές»

Ο κ. Σωτηρίου υποστηρίζει ότι το 50% της τελικής τιμής στον πάγκο της λαϊκής αγοράς προέρχεται από τις επιβαρύνσεις σε έμμεση και άμεση φορολόγηση.

«Στη συνάντηση που είχαμε με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκο για τη διπλή αναγραφή τιμής, όταν βάλαμε κάτω, είδαμε ότι τη μεγαλύτερη συμβολή στην τελική κοστολόγηση την έχει η φορολογία και το ΦΠΑ».

Εφόσον δεχθούμε ότι ισχύουν τα παραπάνω, τότε ο μεσάζοντας που βάζει τα μεγαλύτερα «καπέλα» είναι το ίδιο το κράτος.

Να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή οδηγία για μηδενικό ΦΠΑ

Οι παραγωγοί-πωλητές στις λαϊκές αγορές θεωρούν εξοντωτική και άδικη την οριζόντια φορολόγηση με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. «Όταν δουλεύεις 150-180 ημέρες το χρόνο και φορολογείσαι για 365 μέρες, πρακτικά φορολογείσαι για ανύπαρκτα εισοδήματα». Εξίσου άδικη θεωρούν την επιβάρυνση 10% στο τεκμαρτό για κάθε υπάλληλο, κάτι που όπως λένε ισχύει μόνο στις λαϊκές Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Ανέφικτη θεωρούν και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής – σε καθημερινή βάση. «Είναι σαν να ζητάνε από έναν κλάδο να κάνει κάθε μέρα απογραφή όταν όλοι άλλοι κλάδοι κάνουν μια φορά το χρόνο», καταλήγει ο κ. Σωτηρίου.

Μια πρόταση που έχουν οι παραγωγοί-πωλητές είναι να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή οδηγία για μηδενικό ΦΠΑ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο ως 100.000 ευρώ. Ενώ ισχύει στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, στην Ελλάδα το όριο είναι μόλις στα 10.000 ευρώ. «Η χώρα μας ελέγχεται γι’αυτό από την ΕΕ», λέει ο κ. Σωτηρίου.