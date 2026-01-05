newspaper
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»
Ελλάδα 05 Ιανουαρίου 2026 | 19:19

Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές. Τι λένε αγροτοσυνδικαλιστές στον in πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες παρά τις κυβερνητικές απειλές. Στην αυγή του 2026, με το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη, η «καυτή πατάτα» περνά στα χέρια του Μαξίμου που προαναγγέλλει εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα… χωρίς να αποφεύγει να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Με ειλημμένη απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, οι αγρότες περιμένουν τις αντιδράσεις της κυβέρνησης πριν προχωρήσουν, την Πέμπτη και Παρασκευή, σε 48ωρη «πολιορκία» σε όλη τη χώρα

Η κυβέρνηση αναμένεται την Τετάρτη να παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα, έχοντας ξεκόψει πως δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω οικονομική ενίσχυση. «Μπορεί όλοι να θέλουμε οι αγρότες να πάρουν τα περισσότερα που μπορεί να αντέξει η οικονομία, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος κάνοντας επίδειξη δύναμης και πυγμής έσπευσε εκ νέου να απευθύνει κάλεσμα σε διάλογο αλλά ταυτόχρονα έσπευσε να κάνει απολύτως ξεκάθαρο πως η άρνηση «δεν θα αφήσει την κυβέρνηση θεατή» και ότι «έχουν εξαντληθεί τα όρια της υπομονής». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, χαρακτηρίζει «ανεξήγητη» τη στάση των αγροτών, σημειώνοντας ότι «έχουν ξεπεραστεί τα όρια».

Κάποια από τα μέτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA και της Χριστίνας Κοραή, κάποια από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αφορούν:

  • Μείωση στο ρεύμα, με επικρατέστερο σενάριο γύρω στα 8,2 λεπτά.
  • Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία. Θα αφαιρείται ο ΕΦΚ (APP με κάρτα).
  • Στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.
  • Ρύθμιση για ΕΤΑΚ – ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων.

Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in

Στα μπλόκα, αγρότες και κτηνοτρόφοι τηρούν στάση αναμονής. Το in και η Δήμητρα Τριανταφύλλου συνομίλησαν με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην «καρδιά» των γεγονότων μεταφέροντας το κλίμα και τις διαθέσεις.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, μίλησε για τις επόμενες κινήσεις. «Περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση των μέτρων ή μια πρώτη απάντηση από την κυβέρνηση σε όσα έχουμε ζητήσει. Αναλόγως θα πράξουμε. Η διάθεση είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα αλλά και να μπούμε στον διάλογο αν έχουμε βάση συζήτησης».

Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις του προέδρου Κτηνοτρόφων Τυρνάβου, Αργύρη Μπαϊραχτάρη. «Περιμένουμε μεν την εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση την Τετάρτη, από την άλλη το ύφος του κ. Μαρινάκη μας ξενίζει. Δεν υποκύπτουμε στις απειλές και τους εκβιασμούς της κυβέρνησης», σημειώνει, φανερώνοντας την αποφασιστικότητα που επικρατεί στους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα παραγωγής.

48ωρος αποκλεισμός

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο μπλακ άουτ δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, την αρχή θα κάνει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό ενώ αναμένεται να κλείσουν οι σήραγγες των Τεμπών και παράδρομοι με αγρότες από τη Λάρισα. Ο Μπράλος από αγρότες της Καρδίτσας, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές. Στα Μάλγαρα, θα κλείσει η ΠΑΘΕ, αλλά όχι οι παράδρομοι, καθώς εξυπηρετούνται και τα χωριά, μέσα από αυτούς τους δρόμους.

Ταυτόχρονα, όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση, θα αποκλειστούν τα Τελωνεία των Ευζώνων, των Κήπων, του Ορμενίου και της Εξοχής.

Στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες Αχαΐας. Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανείων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί (όπως και οι συνάδελφοί τους από την Αχαΐαπρος τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Σήμερα αποφασίζουν οι αγρότες της Ροδόπης τη μορφή των κινητοποιήσεων τους για Πέμπτη και Παρασκευή. Κλιμάκωση αποφάσισαν ομόφωνα χθες οι αγρότες που συναντήθηκαν στα Μάλγαρα.

Αύριο Τρίτη, ανήμερα των Φώτων θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων, προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων.

Φυσικό αέριο
Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έβαλαν «πλάτη» στη διόρθωση της αγοράς οι Helleniq Energy και ΕΛΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έβαλαν «πλάτη» στη διόρθωση της αγοράς οι Helleniq Energy και ΕΛΧΑ

ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26

Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

Σε παρερμηνεία αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τον σάλο που προκάλεσε η κυνική δήλωση Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα. Η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με την κατάσταση αποτελεί την «καλύτερη απάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύνταξη
Αλιβέρι: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα
Ελλάδα 05.01.26

Αλιβέρι: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα

Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εθελοντες της ΕΣΔΔΕ οι οποίοι προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη χρήση διασωστικών εργαλείων

Σύνταξη
«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο
«Vamos Nico» 05.01.26

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο

Ο γιος του ηγέτη της Βενεζουέλας, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα -ο αποκαλούμενος Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς)- εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Μία Ευρώπη αμήχανη μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων – Με τον Τραμπ, με την Βενεζουέλα ή με το Διεθνές Δίκαιο;
«Δημοκρατική μετάβαση» 05.01.26

Μία Ευρώπη αμήχανη μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων – Με τον Τραμπ, με την Βενεζουέλα ή με το Διεθνές Δίκαιο;

Οι ηγέτες προσπαθούν να επικεντρωθούν στο τι θα ακολουθήσει στη Βενεζουέλα, καθώς η υποστήριξη για την απομάκρυνση του Μαδούρο συνδυάζεται δύσκολα με την εκδήλωση υποστήριξης προς το διεθνές δίκαιο

Σύνταξη
«Πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Τσέλσι για τον Βινίσιους», λέει ο Guardian
Ποδόσφαιρο 05.01.26

«Η Τσέλσι ετοιμάζει ηγεμονική πρόταση για τον Βινίσιους»

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Guardian, οι «μπλε» του Λονδίνου, το καλοκαίρι είναι πιθανό να κινηθούν για την απόκτηση του Βινίσιους, καταθέτοντας πρόταση που θα μπορούσε να φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»
Νέα Υόρκη 05.01.26

Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»

Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τον εαυτό του πολιτικό όμηρο και όχι κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του από το Καράκας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν νομική διαδικασία αλλά μια βίαιη απαγωγή

Σύνταξη
Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 05.01.26

Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η κηδεία του 45χρονου πυροσβέστη θα γίνει αύριο το μεσημέρι - Έκκληση της οικογένειας μέσω δικηγόρου να σταματήσουν οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί και οι εικασίες για τα αίτια θανάτου

Σύνταξη
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος
Ελλάδα 05.01.26

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

Τον Φεβρουάριο του 2024 η 89χρονη και ο 84χρονο αδερφός της έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους στη Ναύπακτο - Δύο χρόνια μετά οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Παντελίδης κι επίσημα μέχρι το 2029 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Παντελίδης κι επίσημα στον Παναθηναϊκό - «Δικαίωση της δουλειάς μου»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Παύλου Παντελίδη έως το 2029 - Τα βίντεο με τα οποία η πράσινη ΠΑΕ υποδέχθηκε τον 23χρονο επιθετικό - Τι είπε στην πρώτη του συνέντευξη ως πράσινος.

Σύνταξη
Και μετά την Βενεζουέλα, τί;
in - analysis 05.01.26

Και μετά την Βενεζουέλα, τί;

Οι δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για τη Βενεζουέλα καταδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία του για τους κανόνες δικαίου.

Μαρία Γαβουνέλη
Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης
Βοήθεια 05.01.26

Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης τον Δεκέμβριο. «Ο Μίκι Ρουρκ περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν» δήλωσε μια φίλη του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό

Το ΚΚΕ τονίζει επίσης ότι υπεύθυνος είναι και η η πολιτική που θυσιάζει και σε αυτόν τον τομέα την ασφάλεια στο βωμό του κέρδους.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών
Ο κίνδυνος 05.01.26

«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών

Υποθέτω ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη αίσθηση ότι το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου και διαχείρισης του FIR Αθηνών πρέπει να διερευνηθεί, αλλά κυρίως να μην επαναληφθεί, τονίζει ο Ευ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
Γρίπη: Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών – Ζορίζονται τα νοσοκομεία – Τι γίνεται με τα παιδιά
Ανησυχία 05.01.26

Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών με γρίπη - Ζορίζονται τα νοσοκομεία - Τι γίνεται με τα παιδιά

Yπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Αυξάνονται τόσο τα κρούσματα, όσο και τα βαριά περιστατικά. Έξαρση και στα παιδιά.

Σύνταξη
«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν
Go Fun 05.01.26

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν

Η τραγική δυναστεία των Κένεντι θρηνεί τον θάνατο της εγγονής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τατιάνα. Η απώλεια «επιβάλλει» στη μητέρα της, Κάρολαϊν, να αναλάβει τον ίδιο οδυνηρό ρόλο που είχε κάποτε η Τζάκι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή
Ελλάδα 05.01.26

Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η μοτοσικλέτα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μαρί Κιουρί, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να συνεχίζει την πορεία της μέσα σε πεζόδρομο.

Σύνταξη
