Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες παρά τις κυβερνητικές απειλές. Στην αυγή του 2026, με το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη, η «καυτή πατάτα» περνά στα χέρια του Μαξίμου που προαναγγέλλει εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα… χωρίς να αποφεύγει να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Με ειλημμένη απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, οι αγρότες περιμένουν τις αντιδράσεις της κυβέρνησης πριν προχωρήσουν, την Πέμπτη και Παρασκευή, σε 48ωρη «πολιορκία» σε όλη τη χώρα

Η κυβέρνηση αναμένεται την Τετάρτη να παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα, έχοντας ξεκόψει πως δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω οικονομική ενίσχυση. «Μπορεί όλοι να θέλουμε οι αγρότες να πάρουν τα περισσότερα που μπορεί να αντέξει η οικονομία, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος κάνοντας επίδειξη δύναμης και πυγμής έσπευσε εκ νέου να απευθύνει κάλεσμα σε διάλογο αλλά ταυτόχρονα έσπευσε να κάνει απολύτως ξεκάθαρο πως η άρνηση «δεν θα αφήσει την κυβέρνηση θεατή» και ότι «έχουν εξαντληθεί τα όρια της υπομονής». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, χαρακτηρίζει «ανεξήγητη» τη στάση των αγροτών, σημειώνοντας ότι «έχουν ξεπεραστεί τα όρια».

Κάποια από τα μέτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA και της Χριστίνας Κοραή, κάποια από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αφορούν:

Μείωση στο ρεύμα, με επικρατέστερο σενάριο γύρω στα 8,2 λεπτά.

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία. Θα αφαιρείται ο ΕΦΚ (APP με κάρτα).

Στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Ρύθμιση για ΕΤΑΚ – ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων.

Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in

Στα μπλόκα, αγρότες και κτηνοτρόφοι τηρούν στάση αναμονής. Το in και η Δήμητρα Τριανταφύλλου συνομίλησαν με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην «καρδιά» των γεγονότων μεταφέροντας το κλίμα και τις διαθέσεις.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, μίλησε για τις επόμενες κινήσεις. «Περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση των μέτρων ή μια πρώτη απάντηση από την κυβέρνηση σε όσα έχουμε ζητήσει. Αναλόγως θα πράξουμε. Η διάθεση είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα αλλά και να μπούμε στον διάλογο αν έχουμε βάση συζήτησης».

Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις του προέδρου Κτηνοτρόφων Τυρνάβου, Αργύρη Μπαϊραχτάρη. «Περιμένουμε μεν την εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση την Τετάρτη, από την άλλη το ύφος του κ. Μαρινάκη μας ξενίζει. Δεν υποκύπτουμε στις απειλές και τους εκβιασμούς της κυβέρνησης», σημειώνει, φανερώνοντας την αποφασιστικότητα που επικρατεί στους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα παραγωγής.

48ωρος αποκλεισμός

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο μπλακ άουτ δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, την αρχή θα κάνει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό ενώ αναμένεται να κλείσουν οι σήραγγες των Τεμπών και παράδρομοι με αγρότες από τη Λάρισα. Ο Μπράλος από αγρότες της Καρδίτσας, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές. Στα Μάλγαρα, θα κλείσει η ΠΑΘΕ, αλλά όχι οι παράδρομοι, καθώς εξυπηρετούνται και τα χωριά, μέσα από αυτούς τους δρόμους.

Ταυτόχρονα, όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση, θα αποκλειστούν τα Τελωνεία των Ευζώνων, των Κήπων, του Ορμενίου και της Εξοχής.

Στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες Αχαΐας. Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανείων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί (όπως και οι συνάδελφοί τους από την Αχαΐα) προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Σήμερα αποφασίζουν οι αγρότες της Ροδόπης τη μορφή των κινητοποιήσεων τους για Πέμπτη και Παρασκευή. Κλιμάκωση αποφάσισαν ομόφωνα χθες οι αγρότες που συναντήθηκαν στα Μάλγαρα.

Αύριο Τρίτη, ανήμερα των Φώτων θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων, προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων.