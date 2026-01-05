Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες

Λάδι στη φωτιά, αντί για λύσεις στα οξυμμένα προβλήματα των αγροτών, ρίχνει η κυβέρνηση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να καταφεύγει σε τελεσίγραφα και εκβιασμούς: «Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί, είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ακόμη πως «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα όπως δεν υπάρχει άλλη υπομονή».

Ο ίδιος ανέφερε: «Μπορεί όλοι να θέλουμε οι αγρότες να πάρουν τα περισσότερα που μπορεί να αντέξει η οικονομία, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών. Θεωρούμε ότι όσοι αγρότες θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε τις ανακοινώσεις αυτές μπορούν. Η κυβέρνηση θα κάνει τις ανακοινώσεις είτε έρθουν είτε όχι».

Απειλές και εκβιασμοί κυβέρνησης προς τους αγρότες

Απείλησε ότι «η κυβέρνηση εξάντλησε την επιείκεια», και αντιστρέφοντας την πραγματικότητα επανέλαβε τα περί μειοψηφίας στα μπλόκα, ενώ επανέφερε το αφήγημα περί ταλαιπωρίας της κοινωνίας.

«Η κυβέρνηση είναι για όλους και όχι για μία μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα. Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Θεωρούμε ότι είναι καλό οι ανακοινώσεις να γίνουν παρουσία των αγροτών, αλλά είτε έρθουν αγρότες είτε όχι θα προχωρήσουμε μπροστά», επέμεινε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν είναι τα 4 – 5 χιλιάδες τρακτέρ που είναι στους δρόμους, όλοι οι αγρότες. Κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό. Δεν μπορείς να ανέχεσαι για πολύ καιρό μια κατάσταση ταλαιπωρίας», πρόσθεσε. Με φόντο τα σχέδια για διοικητικά μέτρα και πρόστιμα στους αγρότες, ο κ. Μαρινάκης, συμπλήρωσε με νόημα ότι «δεν υπάρχει κράτος που να μπορεί να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσης τρακτέρ από τον δρόμο» και ότι «δεν υπάρχει ανάγκη νομοθέτησης νέων μέτρων» καθώς «υπάρχει νομικό πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί».

Είπε δε, πως «δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά τα όρια έχουν εξαντληθεί, για να μην πω ότι είμαστε στο «και 5»».

Ο κ. Μαρινάκης, παράλληλα, χαρακτήρισε ως το «νέο ξυλόλιο», τον ισχυρισμό ότι η τροχαία κλείνει τους δρόμους, κάνοντας παράλληλα λόγο για θεωρίες συνομωσίας.