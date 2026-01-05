newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Αγρότες: Εξετάζονται μέτρα υπέρ των αγροτών από το Μαξίμου, με πολλά «αλλά»
Πολιτική 05 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Εξετάζονται μέτρα υπέρ των αγροτών από το Μαξίμου, με πολλά «αλλά»

Σύσκεψη για εξέταση μέτρων και… «βλέπουμε». Στο τραπέζι η ρήξη.

Σύνταξη
Το μήνυμα της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων ελήφθη από το Μέγαρο Μαξίμου. Η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Κώστα Τσιάρα, επισπεύσθηκε, καθώς επρόκειτο να γίνει τη Δευτέρα, αλλά πραγματοποιήθηκε μία ημέρα νωρίτερα, την Κυριακή. Σύμφωνα με πληροφορίες του in, εξετάστηκαν μεν θέματα που αφορούν μέτρα για τα αιτήματα των αγροτών, ωστόσο η κεντρική γραμμή δεν αλλάζει.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, το μεσημέρι της Δευτέρας, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Διότι, ναι μεν η κυβέρνηση επεξεργάζεται μέτρα, παραδεχόμενη ενδεχομένως ότι υπάρχουν δίκαια αιτήματα, ωστόσο κρατά μια σκληρή επικοινωνιακή γραμμή.

Η ΝΔ και το Μαξίμου συγχέουν, στις ανακοινώσεις τους αλλά και ατύπως μέσω διαρροών, περιπτώσεις ατασθαλιών με τα μαζικά αιτήματα του αγροτικού κινήματος. Αυτή η στάση εξοργίζει περαιτέρω τους αγρότες, εν μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με εμπλεκόμενους κομματικά και «γαλάζια» στελέχη της ΝΔ (της νυν κυβέρνησης).

Σύμφωνα με έγκυρα στελέχη, η κυβέρνηση, στη σύσκεψη της Κυριακής, εξέτασε μέτρα με βάση το οικονομικό περιθώριο. Όμως, η συζήτηση αυτή δεν αναιρεί όσα έχουν εκφραστεί έως σήμερα, δηλαδή τη λήψη μέτρων κατά των αγροτών και την προϋπόθεση για διάλογο.

Οι πληροφορίες που μιλούν για πιο επιθετικά  μέτρα κατά την αγροτών επιβεβαιώνονται. Τα μέτρα αυτά περιγράφονται σε όσα προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δηλαδή πρόστιμα από την Τροχαία για όσους κλείνουν τους δρόμους. Διότι η κυβέρνηση, αν μείνει άπραγη απέναντι σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν ασυδοσία των αγροτών, θα είναι εκτεθειμένη απέναντι στο δεξιό της ακροατήριο.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του in και του Κυριάκου Δημάγγελου, μία εισήγηση περιλαμβάνει σκληρά μέτρα κατά των αγροτών, επιθέσεις περί αδιαλλαξίας στη δημόσια σφαίρα και προσπάθεια εμφάνισης των αγροτών ως πολιτικά υποκινούμενων, με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν όσοι λένε να υπάρξει αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί η ρήξη. Σε αυτή την εισήγηση προσμετράται η πίεση από την πλειονότητα των «γαλάζιων» στελεχών, που εκτιμούν ότι η στρατηγική της έντασης απέναντι στους αγρότες θα προστεθεί στη συνολική πίεση που υφίσταται η κυβέρνηση.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον πρωθυπουργό, ο οποίος πιέζεται από την κοινωνική αντιπολίτευση, εν αναμονή και της νέας δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα κρίνει φυσικά και τις αποφάσεις για ενδεχόμενο ανασχηματισμό.

