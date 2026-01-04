Κλιμάκωση κινητοποίησεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά
- Βρετανία και Γαλλία πλήττουν υποδομές του ISIS σε κοινή επιχείρηση
- Πέθανε ο Ανδρέας Νεοφυτίδης: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον ποιητή και δημοσιογράφο
- Σε εμπρησμό οφείλεται το μαζικό μπλακ άουτ στο Βερολίνο – Η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη
- Ρέθυμνο: Ολόκληρο οπλοστάσιο είχαν στην κατοχή τους δύο άντρες – Τι κατασχέθηκε
Σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων προχωρούν την Πέμπτη και Παρασκευή οι αγρότες όλης της χώρας, μετά την απόφαση που πάρθηκε στην πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στα Μάλγαρα.
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των μπλόκων, την Πέμπτη θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο Αντίρροιο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά.
Στην σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενήθηκαν στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετείχαν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, την ώρα που συμπληρώνονται 35 ημέρες από την παράταξη των τρακτέρ σε διάφορα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας σε Βορρά και Νότο και στους τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες.
Οι αγρότες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους Κώστα Ανεστίδης, όλοι επέμειναν στη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, καθώς κανέναν μπλόκο δεν έκανε πίσω.
«Συνεχίζουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα τον αγώνα μας», τόνισε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας.
Παράλληλα, επισήμανε πως τα κυβερνητικά καλέσματα είναι προσχηματικά, καθώς υπάρχουν μεγάλα υπερπλεονάσματα, ενώ λείπει η πολιτική βούληση. Τέλος, επισήμανε ότι δεν θα αποχωρήσουν με σκυφτά κεφάλια ούτε με άδεια χέρια.
Όπως δήλωσε ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, «Θα υπάρξει γενική κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή, κι έχει το περιθώριο η κυβέρνηση να δώσει λύσεις για να πάμε σε έναν πραγματικό διάλογο.
- Ανδρουλάκης για Βενεζουέλα: Εθνικά επικίνδυνη η προσέγγιση του κ. Μητσοτάκη
- Μαρόκο: Με Βασικό τον Ελ Κααμπί κόντρα στην Τανζανία (pic)
- ΥΠΑ: Μαζική παρεμβολή σε όλες τις συχνότητες του FIR Αθηνών
- Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό
- Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γκέλαρε ξανά η ομάδα του Αμορίμ
- LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις
- Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό
- Πάτρα: Αναζητούνται δύο αδέρφια για την φονική συμπλοκή με νεκρό τον 30χρονο – 8 προσαγωγές μέχρι τώρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις