Κλιμάκωση κινητοποίησεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων προχωρούν την Πέμπτη και Παρασκευή οι αγρότες όλης της χώρας, μετά την απόφαση που πάρθηκε στην πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στα Μάλγαρα.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των μπλόκων, την Πέμπτη θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο Αντίρροιο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά.

Στην σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενήθηκαν στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετείχαν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, την ώρα που συμπληρώνονται 35 ημέρες από την παράταξη των τρακτέρ σε διάφορα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας σε Βορρά και Νότο και στους τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες.

Οι αγρότες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους Κώστα Ανεστίδης, όλοι επέμειναν στη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, καθώς κανέναν μπλόκο δεν έκανε πίσω.

«Συνεχίζουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα τον αγώνα μας», τόνισε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, Ρίζος Μαρούδας.

Παράλληλα, επισήμανε πως τα κυβερνητικά καλέσματα είναι προσχηματικά, καθώς υπάρχουν μεγάλα υπερπλεονάσματα, ενώ λείπει η πολιτική βούληση. Τέλος, επισήμανε ότι δεν θα αποχωρήσουν με σκυφτά κεφάλια ούτε με άδεια χέρια.

Όπως δήλωσε ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, «Θα υπάρξει γενική κλιμάκωση την Πέμπτη και την Παρασκευή, κι έχει το περιθώριο η κυβέρνηση να δώσει λύσεις για να πάμε σε έναν πραγματικό διάλογο.