Αντιπολιτευτικά πυρά για το αγροτικό – «Ο Μητσοτάκης αντί για κουραμπιέδες, ας πάει στους αγρότες»

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για τη στάση τους στο αγροτικό ζήτημα και τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα, εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Προσέξτε την υποκρισία της κυβέρνησης. Έπρεπε οι αγρότες να βγουν στον δρόμο να μπούνε στα μπλόκα στα μπλόκα και να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση για να πιεστεί η κυβέρνηση να κάνει τα αυτονόητα. Έχει εκτιναχθεί το κόστος παραγωγής τουλάχιστον 30%. Εδώ και αρκετούς μήνες το ΠΑΣΟΚ, γιατί λέμε τι κάνει η αντιπολίτευση, έχει προτείνει μία σειρά από πράγματα και μέσα στη Βουλή, παρουσία του πρωθυπουργού, όπου αναφέραμε τι έπρεπε να γίνει με το ρεύμα, με το μηδενισμό του φόρου στην αντλία με ειδική κάρτα και συγκεκριμένη τεχνική λύση», τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «οι λύσεις ήταν στο τραπέζι, η απάντηση του πρωθυπουργού ήταν ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτά που λέμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν, ότι θα εκτραχυνθεί η ελληνική οικονομία εάν προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ ότι έγινε ‘πράσινος ΣΥΡΙΖΑ’». Σύμφωνα με τον ίδιο, ορθώς οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Ο Μητσοτάκης αντί να κάνει εκπλήξεις με κουραμπιέδες στα νοσοκομεία, ας πάει στους αγρότες»

«Λείπει ο βασικός συντελεστής του γόνιμου διαλόγου και εμπιστοσύνης. Έχουμε μια ιδιαίτερη κινητοποίηση. Το κλειδί εάν θέλει να λύσει το πρόβλημα το κρατάει ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Αντί να κάνει εκπλήξεις με κουραμπιέδες στα νοσοκομεία, ας πάει στους αγρότες να μιλήσει, να τους πείσει ότι εννοεί αυτά που λέει, αλλά εμάς δεν μας τα λέει τι έχει αποφασίσει, για να υπάρξει μία εκτόνωση», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης, κάνοντας λόγο για μεγάλες κινητοποιήσεις από την πλευρά των αγροτών.

Από την πλευρά του ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής με τη ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου, υπογράμμισε πως «η λύση βρίσκεται πάντα μέσα από τον διάλογο και τη συναινετική διαδικασία. Δεν βρίσκεται λύση μέσα από τη σύγκρουση και τις ακρότητες. Πρέπει να γίνει μία οργανωμένη θεσμική συζήτηση, να υπάρχει μία αντιπροσωπεία και να βγουν τα αιτήματα τα συγκεκριμένα. Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση στα πολλά θέματα. Είναι άλλο θέμα οι πληρωμές, άλλα ζητήματα του κόστους παραγωγής, άλλα τα ζητήματα της Mercosur».

