Στα μπλόκα επιστρέφουν οι αγρότες από σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στο φόντο της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους με ακόμη πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων εάν δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Προς ώρας δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους εκ μέρους της κυβέρνησης, προκειμένου να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, γι’ αυτόν τον λόγο προτίθενται να κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους.

Μερίδα αγροτών φέρεται να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση, με τον επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των αγροτών, Κώστα Ανεστίδη, να δηλώνει ότι ήδη υπάρχει μία επαφή με την κυβέρνηση και ότι αυτό που θα φανεί μετά από την κυριακάτικη σύσκεψη είναι πότε και υπό ποιες υποθέσεις θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση, μέσω του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη, χαρακτήρισε ακατανόητη την άρνηση διαλόγου από ορισμένους αγροτοσυνδικαλιστές. «Από τα 27 αιτήματα των μπλόκων έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε πως «η εμμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών στα μπλόκα και την άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Είναι η ώρα πια να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».

Εξίσου μετριοπαθής φέρεται να είναι η στάση του μπλόκου της Ροδόπης, με τον πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου Κομοτηνής, Νίκο Μποτρότσο, να δηλώνει ότι «το μπλόκο της Ροδόπης θα ακολουθήσει τη συλλογική απόφαση που θα ληφθεί, όποια κι αν είναι αυτή».

«Δεν συνομιλούμε παρασκηνιακά με το Μαξίμου», λέει το μπλόκο της Νίκαιας

Σχολιάζοντας στην ΕΡΤ τις δηλώσεις του Κώστα Ανεστίδη, οι εκπρόσωποι από το μπλόκο της Νίκαιας σημειώνουν ότι δεν διαβουλεύονται μυστικά και δεν συνομιλούν παρασκηνιακά με το περιβάλλον του Μαξίμου. Τονίζουν δε ότι η θέση του μπλόκου της Νίκαιας είναι ξεκάθαρη από την αρχή καθώς ζητούν να βγει ο πρωθυπουργός, το Μαξίμου, τα κυβερνητικά στελέχη και να πουν καθαρά ότι απαντούν με συγκεκριμένο τρόπο, με χρονοδιαγράμματα και με ποσά, στα βασικά αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, τα οποία αφορούν στο κόστος παραγωγής, στην ευλογιά των αιγοπροβάτων και στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και τότε θα πάνε σε αυτόν τον διάλογο.

Ως τότε θεωρούν ότι η κλιμάκωση είναι αυτή που θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα στην εξέλιξη της κινητοποίησης τους και με αυτή την πρόταση θα γίνει η γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας και αυτή θα είναι η πρόταση για την πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα.

Το τι θα προκριθεί ως κλιμάκωση, αν θα είναι δηλαδή κλείσιμο παρακαμπτηρίων δρόμων και παραδρόμων μετά τα Θεοφάνια ή αν θα είναι μια διαμαρτυρία με τρακτέρ, ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα, θα αποφασιστεί το Σάββατο.

Τι δηλώνουν στο in – Στο τραπέζι και η κάθοδος στο Σύνταγμα

Μιλώντας στο in, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, Δημήτρης Μόσχος, αναφέρει πως υπάρχουν διάφορες προτάσεις που συζητούν αυτή τη στιγμή μεταξύ τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

«Μια πρόταση που συζητείται πολύ καιρό είναι από τις 7 Ιανουαρίου να προχωρήσουμε σε ολικό black out όλων των οδικών αρτηριών με αποκλεισμούς για όλα τα οχήματα τα φορτηγά και να μην περνάει δηλαδή τίποτα. Συζητείται επίσης ο αποκλεισμός των εμπορικών λιμανιών σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα, Ηγουμενίτσα. Συζητάμε και κάθοδο τρακτέρ στο Σύνταγμα αλλά αυτό είναι λιγότερο πιθανό σενάριο», προσθέτει ο ίδιος.

«Όλα είναι ανοιχτά και τις αποφάσεις θα τις λάβουμε όλοι μαζί στη σύσκεψη. Αναμένεται μα συμμετάσχουν πάνω από 50 μπλόκα από όλη την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε το κοινό ανήμερα των Φώτων», καταλήγει ο κ. Μόσχος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, αναφέρει στο in ότι «η τάση είναι η κλιμάκωση, δεν έχουμε άλλη επιλογή, εκτός αν μέχρι την Κυριακή η κυβέρνηση απαντήσει συγκεκριμένα στα αιτήματα μας, με δεσμεύσεις και όχι με με αόριστες προτάσεις και με διάθεση επικοινωνιακής διαχείρισης των κινητοποιήσεων μας».

Στο in μίλησε και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, αναφέροντας πως «τα μπλόκα της Θεσσαλίας είναι τα πιο θετικά προσκείμενα στην ιδέα της καθόδου με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα για ένα μεγάλο συλλαλητήριο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σε κάθε περίπτωση οι διαφορές προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι θα περάσουν από μακρά συζήτηση μιας και στα μπλόκα συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι κι ακούγονται πολλές και διαφορές προτάσεις κλιμάκωσης».