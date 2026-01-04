Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Η τρίτη πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12:00, στα Νέα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι, απορρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί ικανοποίησης των αιτημάτων τους, προετοιμαζόμενοι για τις οριστικές αποφάσεις που θα καθορίσουν τη μορφή του αγώνα για το επόμενο διάστημα.

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας θα φιλοξενηθούν στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, σε μια στιγμή που συμπληρώνονται 35 ημέρες από την παράταξη των τρακτέρ σε διάφορα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας σε Βορρά και Νότο και στους τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορα με τις γειτονικές χώρες.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση-κάλεσμά της για την πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε (…). Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους με ακόμη πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων εάν δεν έχουν λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Προς ώρας δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους εκ μέρους της κυβέρνησης, προκειμένου να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, γι’ αυτόν τον λόγο προτίθενται να κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους.

«Δεν υπάρχει γυρισμός»

Το μήνυμα που εξέπεμψαν, χθες, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, ιδιαίτερα από το κομβικό μπλόκο της Νίκαιας, είναι πως ο αγώνας είναι ζήτημα επιβίωσης.

Απόρριψη του κυβερνητικού διαλόγου «υπό όρους»: Οι αγρότες χαρακτήρισαν τις μέχρι τώρα εξαγγελίες της κυβέρνησης ως «ψίχουλα» που δεν απαντούν στο δομικό πρόβλημα του κόστους παραγωγής και της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα. Η δήλωση «δεν υπάρχει γυρισμός» ακούστηκε δυνατά από τα χείλη των συνδικαλιστών στη Νίκαια, οι οποίοι πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα τη δική τους γενική συνέλευση για να καθορίσουν την πρόταση που θα καταθέσουν στα Μάλγαρα.

Η «κόκκινη γραμμή» της επιβίωσης: Παρά τα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση (δια στόματος Κωστή Χατζηδάκη και Κώστα Τσιάρα) περί πληρωμών ύψους 3,82 δισ. ευρώ το 2025, οι αγρότες αντιτείνουν ότι η ακρίβεια στα εφόδια, το ενεργειακό κόστος και οι στρεβλώσεις της νέας ΚΑΠ έχουν εξανεμίσει κάθε εισόδημα.

Σεβασμός στους πολίτες, αλλά αποφασιστικότητα: Στις δηλώσεις τους, τόνισαν πως στόχος τους δεν είναι η ταλαιπωρία των πολιτών που επιστρέφουν από τις διακοπές των Χριστουγέννων – εξ ου και η απόφαση να μην κλείσουν δρόμους σε ώρες αιχμής. Ωστόσο, προειδοποίησαν πως αυτή η στάση καλής θέλησης λήγει με το πέρας των γιορτών.

«Ναι» στον διάλογο με «δεσμεύσεις και υπογραφές»

Το μέλος του συντονιστικού της Νίκαιας Κώστας Μητροδήμος τόνισε, χθες, πως «θέλουμε τον διάλογο με τον πρωθυπουργό, αλλά με δεσμεύσεις και υπογραφές. Πέρσι, 11 Μαρτίου, έξυσε τον πάτο του βαρελιού για να μας δώσει τι; Τα ίδια πράγματα. Με τα ίδια πράγματα δεν καθόμαστε σε τραπέζι διαλόγου… Θα πω κάτι για τον αγαπητό κ. Τσιάρα. Το προσδόκιμο του κάθε υπουργού σε αυτή την καρέκλα, την ηλεκτρική, είναι ένα έτος. Πέντε χρόνια, πέντε υπουργοί. Δεν ξέρουμε ότι αύριο, μεθαύριο θα είναι ο κ. Τσιάρας στη θέση του και οι υφυπουργοί στη θέση τους. Εμείς όμως είμαστε εδώ, είμαστε μια ζωή εδώ και θα παραμείνουμε εδώ».

Τι βρίσκεται στο τραπέζι

Το ερώτημα μοιάζει να μην είναι πλέον αν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά ποια μορφή θα λάβει. Σύμφωνα με τις χθεσινές ζυμώσεις, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια που θα τεθούν προς ψήφιση στα Μάλγαρα:

Το «σενάριο του ασφυκτικού κλοιού»: Μια ισχυρή μερίδα αγροτών προκρίνει το κλείσιμο όχι μόνο των εθνικών οδών, αλλά και των παραδρόμων (παρακαμπτήριων οδών) αμέσως μετά τα Θεοφάνεια. Μια τέτοια κίνηση θα παρέλυε ουσιαστικά την οδική συγκοινωνία της χώρας, ασκώντας μέγιστη πίεση στην κυβέρνηση και στην αγορά, αλλά ρισκάροντας τη σύγκρουση με την αστυνομία. Ήδη αναφέρεται πως οι αγρότες της Θήβας και της Βοιωτίας κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Το «σενάριο της Αθήνας»: Η δεύτερη, και ίσως πιο δυναμική πολιτικά πρόταση, αφορά τη μαζική κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα για ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Αυτή η επιλογή, που έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν, στοχεύει στη διεθνοποίηση του προβλήματος και στην άσκηση άμεσης πολιτικής πίεσης στο Μαξίμου, αποφεύγοντας τον μακροχρόνιο αποκλεισμό των δρόμων που φθείρει τους ίδιους τους αγρότες.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για το εάν υπάρχει και σκέψη για «απόβαση» στο Σύνταγμα, στην Αθήνα, ο κ. Μητροδήμος είπε ότι «όλα είναι πάνω στο τραπέζι των προτάσεων και αυτό θα ισχύσει, αλλά πρώτα, πριν πάμε εκεί, θα θέλαμε να κάνουμε τη συνάντηση, γιατί αν η συνάντηση δεν φέρει αποτελέσματα, η κλιμάκωση είναι δεδομένη και θα περιμένουμε μια καινούργια συνάντηση μέχρι που πραγματικά να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε».