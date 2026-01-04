Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις

Η κυβέρνηση επιχείρησε με κάθε τρόπο να αποφύγει το… μοιραίο με τους αγρότες. Όμως το μοιραίο φυγείν αδύνατο και έτσι το Μαξίμου περιμένει να δει στην πράξη το πως θα ξεδιπλωθεί το σχέδιο κλιμάκωσης των αγροτών.

Οι χθεσινές ανακοινώσεις των αγροτών προκάλεσαν αμηχανία στην κυβέρνηση. Με μια φωνή όλα τα μπλόκα απέρριψαν την πρόταση διαλόγου της κυβέρνησης, απέκρουσαν την προσπάθεια διχασμού και εν τελεί έστειλαν το μήνυμα της μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η σημερινή εξέλιξη μπορεί να μην ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία αλλά σίγουρα δεν ήταν κάτι που περίμεναν στο Μαξίμου. Ορισμένοι από το κυβερνητικό επιτελείο είχαν πιστέψει πως οι διαλλακτικοί μπορούν να αλλάξουν τον συσχετισμό στο πανελλαδικό συντονιστικό και έτσι να ανοίξει τόσο ο δρόμος του διαλόγου.

Ωστόσο, η διάψευση ήρθε και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα ηχηρή. Ακόμα και οι πιο διαλλακτικοί αγρότες πάνω στους οποίους είχε ποντάρει η κυβέρνηση ψήφισαν υπέρ της κλιμάκωσης του αγώνα.

Ενδεικτικό της αμηχανίας είναι πως από την ώρα της απόφασης η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε καμία επίσημη ανακοίνωση παραπέμποντας το θέμα στο αυριανό briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι πλέον ένα για την κυβέρνηση. Θα αφήσει τους αγρότες ανενόχλητους να προκαλέσουν black out σε όλη τη χώρα, να μπλοκάρουν αεροδρόμια και λιμάνια και να κλείσουν τα τελωνεία; Μπροστά σε αυτό που ορισμένα κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν ως αδιέξοδο στο τραπέζι του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται πως υπάρχουν δυο γραμμές.

Η μια είναι αυτής της αντεπίθεσης στους αγρότες.

Το βασικό σκεπτικό αυτής της εισήγησης είναι πως αν η κυβέρνηση μείνει άπραγη απέναντι σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν ως ασυδοσία των αγροτών τότε θα είναι διπλά εκτεθειμένη.

Τόσο απέναντι στον κόσμο καθώς θα φανεί πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει το νόμο τόσο όμως και απέναντι στους αγρότες.

Η εισήγηση αυτή περιλαμβάνει σκληρά μέτρα κατά των αγροτών, επιθέσεις για αδιαλλαξία στην δημόσια σφαίρα, και φυσικά προσπάθεια εμφάνισης των αγροτών ως πολιτικά υποκινούμενων που στόχο έχουν να αποσταθεροποιήσουν την χώρα. Οι υπερασπιστές της πρότασης αυτής ζητούν ακόμα και την επέμβαση των ΜΑΤ ώστε να δοθεί λύση.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αυτοί που ζητούν να υπάρξει αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί η ρήξη. Η αλήθεια είναι πως η αδιαλλαξία των αγροτών έχει συρρικνώσει την ισχύ αυτής της ομάδας των γαλάζιων στελεχών καθώς δεν διαφαίνεται πως οι αγρότες είναι πρόθυμοι να κάνουν πίσω βήματα.

Η συγκεκριμένη ομάδα των γαλάζιων στελεχών φοβάται πως η στρατηγική της έντασης έναντι των αγροτών μπορεί να γίνει ένα ακόμα κομμάτι στο ψηφιδωτό της κυβερνητικής κρίσης. Εκτιμούν μάλιστα πως το κόστος θα είναι μεγάλο τόσο επικοινωνιακά όσο και πολιτικά καθώς οι αγρότες αποτελούν σταθερά τα τελευταία χρόνια την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.

Την τελική απόφαση αναμένεται να την πάρει ο πρωθυπουργός. Ο ίδιος άλλωστε είναι αυτός που πλέον βρίσκεται με την πλάτη στο τοίχο και η σύσσωμη η κυβέρνηση του σε αδιέξοδο