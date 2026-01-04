newspaper
Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις
Πολιτική Γραμματεία 04 Ιανουαρίου 2026 | 23:23

Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις

Η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις πριν από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις των αγροτών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η κυβέρνηση επιχείρησε με κάθε τρόπο να αποφύγει το… μοιραίο με τους αγρότες. Όμως το μοιραίο φυγείν αδύνατο και έτσι το Μαξίμου περιμένει να δει στην πράξη το πως θα ξεδιπλωθεί το σχέδιο κλιμάκωσης των αγροτών.

Οι χθεσινές ανακοινώσεις των αγροτών προκάλεσαν αμηχανία στην κυβέρνηση. Με μια φωνή όλα τα μπλόκα απέρριψαν την πρόταση διαλόγου της κυβέρνησης, απέκρουσαν την προσπάθεια διχασμού και εν τελεί έστειλαν το μήνυμα της μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η σημερινή εξέλιξη μπορεί να μην ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία αλλά σίγουρα δεν ήταν κάτι που περίμεναν στο Μαξίμου. Ορισμένοι από το κυβερνητικό επιτελείο είχαν πιστέψει πως οι διαλλακτικοί μπορούν να αλλάξουν τον συσχετισμό στο πανελλαδικό συντονιστικό και έτσι να ανοίξει τόσο ο δρόμος του διαλόγου.

Ωστόσο, η διάψευση ήρθε και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα ηχηρή. Ακόμα και οι πιο διαλλακτικοί αγρότες πάνω στους οποίους είχε ποντάρει η κυβέρνηση ψήφισαν υπέρ της κλιμάκωσης του αγώνα.

Ενδεικτικό της αμηχανίας είναι πως από την ώρα της απόφασης η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε καμία επίσημη ανακοίνωση παραπέμποντας το θέμα στο αυριανό briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι πλέον ένα για την κυβέρνηση. Θα αφήσει τους αγρότες ανενόχλητους να προκαλέσουν black out σε όλη τη χώρα, να μπλοκάρουν αεροδρόμια και λιμάνια και να κλείσουν τα τελωνεία; Μπροστά σε αυτό που ορισμένα κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν ως αδιέξοδο στο τραπέζι του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται πως υπάρχουν δυο γραμμές.

Η μια είναι αυτής της αντεπίθεσης στους αγρότες.

Το βασικό σκεπτικό αυτής της εισήγησης είναι πως αν η κυβέρνηση μείνει άπραγη απέναντι σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν ως ασυδοσία των αγροτών τότε θα είναι διπλά εκτεθειμένη.

Τόσο απέναντι στον κόσμο καθώς θα φανεί πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει το νόμο τόσο όμως και απέναντι στους αγρότες.

Η εισήγηση αυτή περιλαμβάνει σκληρά μέτρα κατά των αγροτών, επιθέσεις για αδιαλλαξία στην δημόσια σφαίρα, και φυσικά προσπάθεια εμφάνισης των αγροτών ως πολιτικά υποκινούμενων που στόχο έχουν να αποσταθεροποιήσουν την χώρα. Οι υπερασπιστές της πρότασης αυτής ζητούν ακόμα και την επέμβαση των ΜΑΤ ώστε να δοθεί λύση.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αυτοί που ζητούν να υπάρξει αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί η ρήξη. Η αλήθεια είναι πως η αδιαλλαξία των αγροτών έχει συρρικνώσει την ισχύ αυτής της ομάδας των γαλάζιων στελεχών καθώς δεν διαφαίνεται πως οι αγρότες είναι πρόθυμοι να κάνουν πίσω βήματα.

Η συγκεκριμένη ομάδα των γαλάζιων στελεχών φοβάται πως η στρατηγική της έντασης έναντι των αγροτών μπορεί να γίνει ένα ακόμα κομμάτι στο ψηφιδωτό της κυβερνητικής κρίσης. Εκτιμούν μάλιστα πως το κόστος θα είναι μεγάλο τόσο επικοινωνιακά όσο και πολιτικά καθώς οι αγρότες αποτελούν σταθερά τα τελευταία χρόνια την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.

Την τελική απόφαση αναμένεται να την πάρει ο πρωθυπουργός. Ο ίδιος άλλωστε είναι αυτός που πλέον βρίσκεται με την πλάτη στο τοίχο και η σύσσωμη η κυβέρνηση του σε αδιέξοδο

Wall Street
Διεθνείς αγορές: Νευρικό ξεκίνημα προβλέπεται για μετοχές και ομόλογα λόγω Βενεζουέλας

Διεθνείς αγορές: Νευρικό ξεκίνημα προβλέπεται για μετοχές και ομόλογα λόγω Βενεζουέλας

Vita.gr
Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Μεταφορές
Ελληνικά αεροδρόμια: Οι πτήσεις ξεκίνησαν, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται

Ελληνικά αεροδρόμια: Οι πτήσεις ξεκίνησαν, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται

inWellness
inTown
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Agro-in 04.01.26

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – «Τα μπλόκα ήταν μονόδρομος»
Agro-in 04.01.26 Upd: 15:10

Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα - Τα πρώτα μηνύματα

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»
Η τρίτη κατά σειρά 04.01.26

Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα - «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν οι αγρότες που εξετάζουν τον τρόπο κλιμάκωσης του αγώνα τους

Σύνταξη
Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα
Ελλάδα 03.01.26

Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα

Η κυβέρνηση παρέμεινε αδρανής στην προθεσμία που είχε λάβει από τους αγρότες για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πλέον όλα δείχνουν πως η επικρατούσα τάση στα Μάλγαρα θα είναι αυτή της κλιμάκωσης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αγρότες: Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα
Agro-in 03.01.26

Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα των αγροτών - Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Οι περισσότερες φωνές των αγροτών στα μπλόκα συνομολογούν ότι δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους - Φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους

Σύνταξη
Νέα επίθεση της κυβέρνησης στους αγρότες – «Δεν έχουν δικαιολογία να μην προσέρχονται σε διάλογο»
Αγροτικά μπλόκα 02.01.26

Νέα επίθεση της κυβέρνησης στους αγρότες – «Δεν έχουν δικαιολογία να μην προσέρχονται σε διάλογο»

O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε μια προσπάθεια να κατευνάσει εκ νέου τις αντιδράσεις, βάζει στο κάδρο τους «αγροτοσυνδικαλιστές» - Παραβλέπει τους πραγματικούς λόγους που κρατούν τους αγρότες στον δρόμο

Σύνταξη
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Έπονται αποφάσεις 01.01.26

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
Κινητοποιήσεις 01.01.26

Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις - Ανυποχώρητοι οι αγρότες εν όψει και της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
Το νέο αφήγημα 31.12.25

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
Ανοιχτές οι εθνικές 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Σημαντικό βήμα» αλλά «όχι επαρκές» η αιχμαλώτιση Μαδούρο από τις ΗΠΑ, για τον δεξιό Ουρούτια
Δηλώνει πρόεδρος 05.01.26

Δεν είναι «επαρκές» βήμα η αιχμαλώτιση Μαδούρο, για τον δεξιό Ουρούτια

Πρόεδρος της Βενεζουέλας και αρχηγός του στρατού της δηλώνει ο δεξιός αντιπολιτευόμενος Ουρούτια, ο οποίος κρίνει πως η αιχμαλώτιση του Μαδούρο από τις ΗΠΑ δεν αποτελεί «επαρκές» βήμα.

Σύνταξη
Λίβανος: 2 νεκροί σε πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον οχήματος
Δύο νεκροί 05.01.26

Φονικός βομβαρδισμός του Ισραήλ στον Λίβανο

Πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον οχήματος στον νότιο Λίβανο είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του να βγουν στον δρόμο
Βενεζουέλα 05.01.26

Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του να βγουν στον δρόμο

«Θα μας δείτε στον δρόμο, θα μας δείτε δίπλα σε αυτόν τον λαό, θα μας δείτε να υψώνουνε τις σημαίες της αξιοπρέπειας», δηλώνει ο γιος του Μαδούρο, καλώντας τους υποστηρικτές του να βγουν στον δρόμο.

Σύνταξη
Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων

Το 2025 ήταν η χρονιά που έκανε τον Ίλον Μασκ να μοιάζει ήρωας sci-fi: από πολιτικές ανατροπές μέχρι επιχειρηματικά ρεκόρ, ο δρόμος προς το 1 τρισ. δολάρια φαίνεται πλέον ανοιχτός

Σύνταξη
Η πρωθυπουργός της Δανίας καλεί τις ΗΠΑ να «σταματήσουν τις απειλές τους»
Κόσμος 05.01.26

Η πρωθυπουργός της Δανίας καλεί τις ΗΠΑ να «σταματήσουν τις απειλές τους» για την Γροιλανδία

«Πρέπει να το πω πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες: είναι εντελώς τρελό να λέτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας», δήλωσε η δανή πρωθυπουργός

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπλακ-άουτ στα αεροδρόμια: Ανησυχία και αναπάντητα ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών
«Προαναγγελθέν περιστατικό» 04.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για το μπλακ-άουτ στα αεροδρόμια: Ανησυχία και αναπάντητα ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται για υπόθεση που αφήνει πίσω της πολλά αναπάντητα ερωτήματα, βαριές θεσμικές σκιές και μια τεράστια οικονομική ζημιά. Επίσης, έχει αρνητική για τη χώρα επιχειρησιακή διάσταση.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Μπάρναμπας Βάργκα
Ποδόσφαιρο 04.01.26

ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Μπάρναμπας Βάργκα

Το βράδυ της Κυριακής ο Μπάρναμπας Βάργκα έφτασε στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φερεντσβάρος στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι
Ηλεκτρολόγος μηχανικός; 04.01.26

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι ακόμη και αν δεν γινόταν ηθοποιός, η μοίρα θα τον είχε φέρει και πάλι κοντά στον έρωτα της ζωής του, την Τζάκι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες
«Ζούμε από θαύμα» 04.01.26

Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο φάνηκε ότι ήταν ο κύριος στόχος της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, οι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν στρατιωτικούς στόχους, αλλά και κατοικίες απλών πολιτών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο
«Απέραντη θλίψη» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο

Ο Γιώργος Παπαδάκης «αφήνει πίσω του μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο «αντιβασιλέας» Μάρκο Ρούμπιο και η «ιδεολογική εμμονή» του με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής
Η «προσωπική ατζέντα» 04.01.26

Βενεζουέλα: Ο «αντιβασιλέας» Μάρκο Ρούμπιο και η «ιδεολογική εμμονή» του με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υλοποιεί ένα όραμα δεκαετιών, το οποίο πολλοί επικριτές του χαρακτηρίζουν ως επικίνδυνη εμμονή που ρισκάρει τη σταθερότητα ολόκληρης της ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο
On Field 04.01.26

Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο

Ο 24χρονος σέντερ φορ της Μπρέντφορντ πέτυχε χατ τρικ κόντρα στην Έβερτον και με 14 γκολ σε είκοσι παιχνίδια είναι ο δεύτερος σκόρερ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια
«Καλημέρα Ελλάδα» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια

Στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες του, με τους οποιούς έγινε μια ευχάριστη παρέα για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Σύνταξη
